Yuri deslumbra con su show ‘Icónica’ en su primera presentación en el Auditorio Nacional este fin de semana

Yuri, quien lanzó la semana dos temas con Ángela Aguilar, lo volvió a hacer: cautivó y enamoró a grandes y chicos con su nueva gira titulada “Icónica” 2025, la cual recorre sus mejores éxitos de las décadas de los 80 y 90. Con más de 24 canciones y 12 cambios de vestuario, la cantante demostró por qué, al paso de los años, es la favorita del público.

Concierto de Yuri, gira Icónica inicia en el Auditorio Nacional 2025 / Redes sociales

Éxito total en la primera presentación de la gira “Icónica” 2025 de Yuri en el Auditorio Nacional

Temas como “Este amor”, “Tú y yo” y “Llena de dulzura” fueron los primeros que la cantante interpretó con un vestuario al estilo de los años 70, recordando los primeros años de su trayectoria. Después vinieron temas como “Déjala”, “Yo te amo, te amo” y “Esperanza”, que fue su primer gran éxito.

“Por fin llegamos a esta noche, mi gente, una noche de añoranza, de amor y de canciones que ustedes pusieron en número uno. Disfrútenlo tanto como yo”, fueron de las primeras palabras que la cantante compartió a su público, el cual no la ha dejado en todos estos años.

Puede gustarte: Yuri confiesa que quiso partir: “El dolor te hace tocar piso”

Yuri y Daniela Romo en el primer concierto de Yuri, de la gira Icónica en el Auditorio Nacional 2025 / Redes sociales

Un recorrido por los éxitos de los 80 y 90 en el concierto de Yuri este fin de semana

Los cambios de vestuario seguían y, entre pelucas, brillos, atuendos sexy y una gran voz, no había manera de que la gente no coreara cada uno de los temas que Yuri regalaba y nos llevaba a la nostalgia. “Es ella más que yo”, “Yo te pido amor”, “Imposible” y “Me tienes que querer” fueron las baladas que conmocionaron a los 10,000 asistentes que no dejaron de aplaudirle.

Para la década de los 90, Yuri demostró que, además de voz, también sigue conservando buena condición al cantar y bailar temas como “Sabes lo que pasa”, “El apagón” y “Qué te pasa”. La noche siguió y las sorpresas no pararon. La invitada de la noche fue Daniela Romo, quien subió al escenario para interpretar junto a la “güera”, como sus amigos le dicen, el gran tema “De mí enamórate”, el cual arrancó una ovación. Aunque el público pidió otra canción de las dos juntas, Yuri, con su peculiar estilo, dijo: “No preparamos más que esa, pero la volvemos a invitar”.

No te pierdas: Yuri ya organizó todo para su último adiós tras el fallecimiento de Dulce: “La muerte hay que hablarla”

Concierto de Yuri, gira Icónica inicia en el Auditorio Nacional 2025

/ Redes sociales

Sorpresas y colaboraciones especiales en el show de Yuri 2025

La velada terminó con éxitos como “Volver a empezar”, “Amiga mía”, “Espejo”, “Aire” y un popurrí de Celia Cruz que puso a bailar a todos. Yuri regresa en próximas semanas a su segunda presentación dentro del Coloso de Reforma para después arrancar una gira por el interior de la República.

Yuri así inició su gira 2025 con gran éxito en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

No te pierdas: La la love you se presentará en el Pepsi Center de la Ciudad de México