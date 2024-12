Yuri confiesa que quiso partir: “El dolor te hace tocar piso”

Yuri causó sorpresa con sus declaraciones más recientes. Compartió que estuvo a punto de irse de este mundo por la fama, el dinero y la soledad.

La intérprete de ‘La maldita primavera’ contó cómo enfrentó algunos de los momentos más difíciles de su vida privada. Mencionó que fue complicado poder salir adelante ante esta situación.

Yuri intentó suicidarse / IG: @oficialyuri

Yuri revela que tocó fondo a los 29 años y quiso partir

Mediante su más reciente conversación con Mariano Escobedo, la artista reflexionó sobre cómo el gran éxito en su vida la llevó a sentir un gran vacío en su persona. Esto la hizo tomar una drástica decisión en su vida.

Si bien, Yuri consideró que la fama y el dinero la llevarían a sentirse muy plena y feliz, pero fue todo lo contrario. ¡Tocó piso!

La cantante narró que tocó fondo debido a que la fama que obtuvo por su carrera profesional la desubicó por completo y, pese al apoyo que recibió de su madre, no logró “salir del hoyo”.

“El dolor te hace tocar piso, Mariano... El dolor te hace tocar piso. Yo he oído historias de que cuando pisan o cuando el piso lo tocan y hasta lo lames. Ya me entiendes. Hay gente que pierde la vida. Hay gente que se pone peor y hay gente que decimos: ‘No, tengo que salir y tengo que hacer algo ya’”, dijo.

Yuri apuntó que se sentía “atrapada” por la vida de lujos que llevó, la cual no llenó el vacío emocional que sentía.

“Había soledad, mucho dinero, mucha fama, muchas cosas que yo quería… Todo lo que yo quería, jovencita, bonita, cuerpazo, ejercicio, casa aquí, casa allá, siete autos, yate, jet privado. Todo lo que yo quería lo tuve, pero cuando llegas a la cima dices: ‘Eso no era lo que yo pensaba’. Dios no se mete a tu vida si tú no le echas ganitas y ahí es cuando yo dije: ‘Yo tengo 29 años y yo creo que ya quiero mo..., me voy a s…”. Yuri

Agregó: “Ahí es cuando dije: ‘No espérate. Ya estamos muy mal. No espérate, mi chava, o sea, ¿cómo?’. Y ahí es cuando dije: ‘No, espérate, yo necesito algo’”.

¿Qué cambió la vida de Yuri?

Aunque la famosa puntualizó que fue uno de los momentos más complicados de su vida, la fe la ayudó a trascender. Pese a que, en un principio, no creía en Dios, fue lo que le permitió dar un cambio radical en su vida.

“Todo el mundo, mi familia me hablaba de Dios y mi mamá de vez en cuando y unos tíos de Puebla que estaban al lado del palenque de Puebla, siempre cuando yo salía a las 3, 4 de la mañana, ellos todos en pijama con unos tamales. Hija te estamos esperando hace años que no vienes a la casa y yo dije: ‘Ay no de Dios, cristianos, ay, los mochos’”. Yuri

Añadió: “Yo les daba la vuelta (...) porque yo sabía que me iban a dar de bibliazos… Hasta que un día ellos me socorrieron porque yo estaba muy mal y mi mamá les habló (les dijo): ‘Vengan porque está muy mal. Se quiso s... Ya la cosa está mal. Vengan’. Y ahí fue donde yo ya solté, dije: ‘Ya, me rindo. Ya no puedo más’. Así fue como mi vida cambió por completo hace 30 años”.

Finalmente, Yuri dejó claro que el acercarse a Dios la ayudó a valorar la vida, tras darse cuenta de la peligrosa y lamentable situación que enfrentó en su juventud.

