Yuri revela la verdad detrás del fin de su gira con Cristian Castro: “Él quería más dinero”

Yuri rompió el silencio y finalmente contó la razón detrás del abrupto final de su gira con Cristian Castro, la cual, según la cantante, sorprendió incluso a ella.

Pese a los rumores de pleitos y conflictos entre ellos, la cantante ahora explicó que la verdadera causa de la ruptura fue una disputa sobre el dinero, y no una mala relación personal.

Yuri y Cristian Castro: Su gira terminó por dinero

En una entrevista con Maxine Woodside, Yuri detalló que, aunque el trabajo en el escenario fue muy exitoso y los conciertos estuvieron vendidos totalmente en cada recinto en el que se presentaron, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Cristian Castro solicitó un aumento en su salario por cada presentación. “El dinero fue lo que terminó con la gira”, confesó la cantante.

Yuri y Cristian Castro tenían una gira juntos / Instagram

Según Yuri, la compañía OCESA, encargada de promover la gira, estuvo dispuesta a acceder al incremento salarial solicitado por el hijo de Verónica Castro, pero cuando la petición de Castro superó ciertos límites, la empresa decidió que no podían seguir con el acuerdo sin aumentar el precio de las entradas, lo que podría haber afectado el éxito de la gira al hacerlo.

“Cristian quería mucho más”, señaló Yuri, añadiendo que incluso intentó convencerlo de que no lo hiciera. “Yo le dije: ‘Cris, piénsalo, estamos ganando bien’, pero él decidió que no. Es muy respetable”, contó.

Luego, aunque Cristian Castro volvió a considerar su postura, ya era tarde, pues OCESA había tomado la decisión de terminar la gira.

A pesar de lo sucedido, Yuri aclaró que no hubo ninguna enemistad entre ellos aunque sí resaltó que tampoco son amigos. “Nos fue muy bien, pero bueno, así es él. No terminamos mal, él no es peleonero”, dijo con su característico sentido del humor.

Yuri dice que Cristian Castro no es su amigo

La cantante dijo que a pesar de compartir por tanto tiempo en cada concierto, la realidad es que nunca fueron amigos íntimos. "Él es muy aislado. Se sacó mucho de onda, hasta Vero, cuando dije que no es mi amigo. No es mi amigo. Mijares, las Pandora, María José, todos esos son mis amigos. Dentro del medio tenemos compañeros, y así fue él”, explicó.

A pesar del atropellado final, la cantante aseguró que quedó con un buen recuerdo del tiempo compartido en el escenario y que siempre hubiera preferido que las cosas hubieran continuado. “Me hubiera encantado seguir con él”, concluyó.

