Cristian Castro busca retomar su gira con Yuri; dice que la quiere mucho y desea recuperar su confianza

Tras confirmar que se había vuelto a reconciliar con la empresaria argentina Mariela Sánchez, Cristian Castro confiesa que le gustaría retomar la gira que realizó con Yuri hace algunos meses.

Recordemos que, en su momento, la veracruzana contó que su colega fue quien decidió abandonar el proyecto, sin una explicación de por medio.

“Cristian, pues ya no quiso seguir la gira. No entiendo por qué. La empresa que nos contrata, que es Ocesa, no me quiso explicar. Yo creo que porque me iba a poner muy brava.” Yuri

Si bien señaló sentirse extrañada por esta situación, afirmó no estar enojada con el cantante: “La gira no se termina por ninguna relación o conflictos personales. Cristian no es peleón. Es muy pasivo. Cris fue el que decidió (terminar la gira) y yo lo respeto y no pasa nada. No estoy enojada. Si lo vuelvo a ver, lo abrazo”, indicó.

Yuri Youtube: Captura de pantalla

Cristian Castro quiere retomar la gira con Yuri

En una reciente entrevista para el programa ‘Ventaneando’, el intérprete de ‘Azul’ manifestó su deseo por retomar la gira con la también actriz.

Aunque no explicó los motivos por los que dejó este proyecto en un inicio, afirmó que fue muy feliz trabajando a lado de Yuri, a quien considera una persona muy “talentosa” y “de buen corazón”.

“Yo quiero retomar con Yuri. La quiero tanto. No quiero que se desanime. Ella cree en mí. Estuvo contenta. Estuve feliz a su lado. Es una mujer muy bonita, con una voz tan linda, con espíritu precioso. Estuve feliz en mancuerna con ella. Créemelo” Cristian Castro

Para finalizar con el tema, hizo hincapié en el gran éxito que tuvieron al trabajar juntos: “Estábamos muy bien en un show contundente”, concluyó.

Confirman nueva gira de Cristian Castro y Yuri para 2025

Aunque, aparentemente, el futuro de la gira de Cristian Castro y Yuri no está claro, al menos de forma oficial, el mánager del hijo de Verónica Castro contó hace algunos meses que los cantantes tenían fechas pactadas para 2025.

“Lo que les puedo decir, que hemos hablado entre mánagers, es que el año próximo seguiremos. Ahorita terminamos el compromiso con Ocesa y es una gira sumamente exitosa, como todo el mundo sabe. Esperemos regresar el próximo año” Darío de León

Hasta el momento, la veracruzana no ha hablado sobre la posibilidad de retomar su gira con Cristian Castro.

Yuri / Instagram: @oficialyuri

