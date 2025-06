Yuri elogia a Regina Blandón por su actuación en ‘Mentiras, la serie’ durante concierto en CDMX| VIDEO

La cantante jarocha Yuri dejó a todos con la piel chinita al dedicarle unas palabras bien sentidas a Regina Blandón, quien se encontraba en el público del tour ‘Entre amigos’ que presentó la jarocha al lado de Mijares, Lucero y Emmanuel en el Palacio de los Deportes. La cantante ¡aplaudió el papelón que se echó Regina al interpretarla en ‘Mentiras: La serie’!

Este gesto, completamente improvisado, encendió las redes y provocó la creación del término “Yuri-verso”, una mezcla épica entre nostalgia ochentera, música pop y ficción televisiva. Mientras el escenario vibraba con sus clásicos, las cámaras captaban a una Regina conmovida, sonriente y hasta reverenciando a la mismísima Yuri.

Yuri / Facebook: Yuri

¿Qué dijo Yuri sobre Regina Blandón y por qué conmovió tanto al público?

En la gira Entre Amigos, Yuri, en medio de sus clásicos ochenteros como Maldita primavera y Detrás de mi ventana, sorprendió a los miles de asistentes al notar que Regina Blandón estaba entre el público.

Sin dudarlo, pausó el concierto para lanzar un mensaje desde el corazón:

“No cabe duda que los ochenteros, los ‘chochenteros’, estamos de vuelta. Creo, si no me equivoco… ojalá sea cierto, porque ella hizo un papel espectacular en esta serie... ¿Está aquí Regina Blandón?”, preguntó emocionada. Y sí, Regina estaba ahí. Con una sonrisa de oreja a oreja, la actriz fue enfocada por las cámaras del recinto. El público no tardó en aplaudir el momento, y Yuri continuó con el elogio:

“Mi vida, hiciste un gran papel, preciosa. Un gran trabajo, digno de ti, mi amor. ¡Wow! Escuché que dijiste que no fue nada fácil hacer esta serie, porque es mucha actuación, pero también mucho canto... y estas canciones no son nada sencillas. Pero tú y todas tus compañeras hicieron un gran trabajo. Muy orgullosa de ustedes, de esta generación.” ¿Y qué hizo Regina? Le mandó besos, hizo reverencias y claramente se emocionó hasta las lágrimas.

¿Qué es el “Yuri-verso” y por qué enloquecieron las redes?

Minutos después del momento en vivo, las redes sociales se llenaron de clips, memes y comentarios con la palabra clave: Yuri-verso. ¿El motivo? Para los fans, fue como ver a dos Yuris en un mismo plano temporal: la real, en carne y hueso, y la de ficción que vive en Mentiras, la serie.

El concepto nació de los fans como una forma divertida de celebrar este encuentro entre la vida real y la ficción y no faltaron quienes compararan la situación con los multiversos de películas como Spider-Man.

“Esto ya es el Yuri-no-way-home”, bromeó un usuario en X (antes Twitter). Otro comentó: “El verdadero multiuniverso cinematográfico mexicano”.

Regina Blandón se pelea con un cibernauta / IG: @reginablandon

¿Cómo fue la preparación de Regina Blandón para interpretar a Yuri en ‘Mentiras, la serie’?

Desde que se anunció que Regina Blandón formaría parte del elenco de ‘Mentiras, la serie’, interpretando nada menos que a Yuri, muchos se preguntaron si lograría estar a la altura. Pero ella misma confesó en entrevistas que fue un reto grande porque implicaba no solo actuar, sino cantar como las grandes.

“No es nada fácil interpretar a una leyenda como Yuri. Tuvimos que prepararnos vocalmente, estudiar sus movimientos, su estilo. Fue un proceso largo, pero muy enriquecedor”, dijo Regina semanas antes del estreno. Además de Regina, en la serie también aparecen otras figuras como Belinda y Luis Gerardo Méndez, lo que ha provocado aún más expectativas entre el público. Pero tras este reconocimiento público de Yuri, queda claro que Blandón pasó la prueba con aplausos de oro.

