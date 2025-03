Regina Blandón de luto: se despide con un desgarrador mensaje

La actriz mexicana Regina Blandón, conocida por su participación en “La familia P.Luche” y otras producciones de cine y teatro, atraviesa un momento de profundo dolor. Durante las primeras horas del sábado 22 de marzo, la actriz compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su abuelita, Bela, quien se había ganado el cariño del público por sus entrañables apariciones en redes sociales junto a su nieta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Blandón publicó un emotivo mensaje acompañado de una fotografía de su abuela, recordándola con amor y destacando el especial vínculo que compartían. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y muestras de cariño de colegas, amigos y fans, quienes se solidarizaron con el difícil momento que enfrenta la actriz.

Regina Blandón compartió la tristeza que la embarga por la muerte de su abuela, / Instagram: @reginablandon

¿Cómo anunció Regina Blandón la muerte de su abuelita?

En su mensaje de despedida, Regina Blandón reveló que su abuelita siempre decía que, al llegar al cielo, sería recibida con la icónica canción “Son de la negra”. Con un toque de ternura y nostalgia, la actriz aseguró estar convencida de que así fue.

“1933-2025. Tremendo pachangón ahorita en el cielo, Bela. Siempre dijiste que te iban a recibir con el ‘Son de la Negra’ y estoy segura que así fue. Te amo con el alma entera y para siempre. Qué gozada que ya estás con Belo. Bailen mucho” Regina Blandón

La relación entre Regina y su abuela era muy cercana, como lo demostraban las múltiples publicaciones en las que compartían momentos juntos. Bela se convirtió en una figura entrañable para los seguidores de la actriz, especialmente después de hacerse viral en 2022, cuando apareció en un divertido video comentando el cambio de look de su nieta.

¿Quién era Bela, la abuelita de Regina Blandón?

Bela no solo fue una figura importante en la vida personal de Regina Blandón, sino que también se convirtió en un ícono en las redes sociales gracias a su carisma y sentido del humor. En 2022, la abuela de la actriz se volvió viral tras aparecer en una publicación en la que, con mucha simpatía, expresó su opinión sobre el radical cambio del color de su ceja de Regina.

En esa ocasión, ambas posaron con vestidos rojos para una selfie que se robó el corazón de los internautas. A pesar de no estar del todo convencida del look vanguardista de su nieta, Bela tomó la situación con humor y cariño. “Las dos nos vestimos de rojo (lo que sí no le gustó fue lo del pelo y la ceja). Bela de mi corazón”, escribió Regina en aquel entonces, generando una ola de comentarios positivos y divertidos, sobre todo porque la abuelita de Regina representaba el apoyo incondicional y la aceptación, a pesar de las diferencias generacionales.

“Por más abuelitas como la de Regina Blandón que nos dejan ser a pesar de tener una visión de la vida súper diferente por las épocas en las que crecimos” Usuario en redes

¿Cómo reaccionaron los famosos al mensaje de Regina Blandón?

La noticia del fallecimiento de Bela no pasó desapercibida entre los amigos y colegas de Regina Blandón. Diversas personalidades del espectáculo acudieron a las redes sociales para enviarle mensajes de cariño y fortaleza en este momento difícil.

Actores y actrices como Fátima Torre, Lambda García, Ludwika Paleta, Joy, Marimar Vega y Consuelo Duval, entre otros, dejaron conmovedores mensajes en la publicación de Blandón. Entre las muestras de apoyo destacan: