Regina Blandón sostiene fuerte discusión con usuaria que la tachó de “pésima actriz”

La actriz mexicana Regina Blandón dio mucho de qué hablar en redes sociales. ¡Protagonizó una pelea con una detractora! Esto después de que despotricó en contra de su trabajo como actriz en la serie ‘Accidente’. ¿Qué pasó?

La también integrante de ‘La familia P. Luche’ no dudó en defender su trayectoria y experiencia en la industria de la actuación. Por esta razón, contestó de manera contundente a la usuaria que la tachó de ser una ”pésima actriz”.

Regina Blandón se pelea con un cibernauta / IG: @reginablandon

Te puede interesar: Regina Blandón defiende a Gala Montes tras pleito con Adrián Marcelo: “Qué coraje que esté peleando sola”

Detractora se lanza contra Regina Blandón por su trabajo como actriz en la serie ‘Accidente’

Si bien, Blandón se ha consolidado en la industria como una de las actrices más versátiles y divertidas del medio. En redes sociales, la mayoría de las veces, atiende a los buenos comentarios de sus seguidores. En esta ocasión, fue todo lo contrario, no se quedó callada a la contundente opinión de una seguidora.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, una cibernauta se quejó de su supuesta “mala actuación” en el proyecto ‘Accidente’. Aseguró que no le cae ni tantito, así como que es “odiosa”.

Regina Blandón se pelea con un cibernauta / IG: @reginablandon

“¿Por qué Regina Blandón sale en series? Es pésima actriz, odiosa. Me cag… sus gestos, todos iguales en cualquier cosa que haga”. Usuaria de redes sociales

Agregó: “Tenía mucha ilusión de ver ‘Accidente’, la serie de Netflix, porque amo a Ana Claudia Talancón y me encantan otros de ahí, por qué tenía que salir esa”.

Así lo dijo la detractora:

Por qué @ReginaBlandon sale en series, es pésima actriz, odiosa. Me cagan sus gestos, todos iguales en cualquier cosa que haga.



Tenía mucha ilusión de ver #Accidente la serie de #Netflix porque amo a Ana Claudia Talancón y me encantan otros de ahí, por qué tenía que salir esa 🙄 — Mar en Calma (@Mar_encalma1) January 4, 2025

No te pierdas: Mentidrags: Regina Blandón incursiona en el universo de Mentiras y se convierte en una drag

¿Qué le respondió Regina Blandón a la internauta que despotricó en su contra?

Inmediatamente, la intérprete de ‘Bibi’, en ‘La familia P. Luche’, no tardó en responder a las contundentes palabras de esta mujer. De manera sarcástica lanzó el siguiente mensaje:

“Una disculpa por los inconvenientes. Le seguimos atendiendo”. Regina Blandón

Sin embargo, la persona no dejó las cosas ahí y le dijo: “Ojalá pudiera. Pero hay actores que sí me encantan y tengo que aguantarme el mismo gesto de la Bibi en lo poco que sale la serie. Pero para la próxima, sin duda lo evito, llevo años haciéndolo”.

Regina Blandón se pelea con un cibernauta / IG: @reginablandon

A lo que Regina contestó con un mensaje considerado como “cachetada con guante blanco” por sus seguidores.

“Te invito al teatro en marzo. Igual para que veas más cosas… pero tampoco es a fuerza, ¿verdad? Un abrazo con amor, luego hace falta y más iniciando el año”. Regina Blandón

No obstante, la usuaria insistió en la discusión y se negó a aceptar la invitación de la histrionisa: “Me encanta el teatro, pero muchas gracias, no me gusta tu trabajo. Abrazos a ti, por si te hacen falta”, escribió.

En ese momento, Regina Blandón habría optado por no seguir con la discusión con la mujer. Sin embargo, usuarios aplaudieron a la actriz por su gran actitud al contestar, ya que no se “enfrascó” en ningún momento.

Así lo dijo Regina Blandón:

Te invito al teatro en marzo. Igual para que veas más cosas… pero tampoco es a fuerza, ¿veá? Un abrazo con amor, luego hace falta y más iniciando el año. https://t.co/cGxOGk3Mku — Regina Blandón (@ReginaBlandon) January 4, 2025

Mira: Regina Blandón dedica amorosas palabras a su novio Martín Altomaro por su cumpleaños 47

Esta es la gran trayectoria de Regina Blandón en la industria

Regina Blandón, nacida el 25 de julio de 1990 en la Ciudad de México, es una actriz mexicana conocida por su versatilidad en el teatro, cine y televisión. Hija del actor Roberto Blandón, ha forjado una exitosa carrera artística que la ha consolidado como una de las actrices más queridas de su generación.

Regina debutó en la televisión a una edad temprana, pero su reconocimiento llegó con el papel de ‘Bibi P. Luche’ en la serie de comedia ‘La familia P. Luche’ (2002-2012). Su personaje, una adolescente “anormalmente normal” en una familia disfuncional, se convirtió en un ícono de la cultura pop mexicana.

Entre sus trabajos más destacados en el cine están:



‘Cindy la Regia’ (2020): Interpretó a una joven regiomontana que busca su identidad lejos de los estereotipos.

(2020): Interpretó a una joven regiomontana que busca su identidad lejos de los estereotipos. ‘Mirreyes vs godínez’ (2019): Una comedia que aborda las diferencias entre clases sociales en el ámbito laboral.

(2019): Una comedia que aborda las diferencias entre clases sociales en el ámbito laboral. ‘Como novio de pueblo’ (2019) y ‘La boda de mi mejor amigo’ (2019): Románticas y cómicas, ambas resaltan su habilidad para conectar con el público.

Por su parte, en el teatro ha participado con papeles en:

‘The vagina monologues’ , donde aborda temas de género y empoderamiento femenino.

, donde aborda temas de género y empoderamiento femenino. ‘Parásitos’, una obra que explora dinámicas familiares y sociales.