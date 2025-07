La actriz ‘Robertha’ revela si está en situación de calle: “No estoy enojada, estoy resentida”

A inicios de este mes, se difundió la noticia de la actriz y figura del espectáculo ‘Robertha’ supuestamente viviendo en situación de calle. Hecho que fue compartido por uns periodista vía redes sociales y que rápidamente alertó a usuarios y seguidores del mundo digital. Recientemente, la actriz aclaró estos rumores que la colocaba en una situación de posible ‘precariedad’.

¿Quién es Gloria Ivonne Barrera ‘Robertha’ actriz en presunta situación de calle?

Gloria Ivonne Barrera Gutiérrez, mejor conocida como ‘Robertha’, nació en Lima, Perú, en 1949. Su talento vocal la llevó a consolidarse como una de las intérpretes más destacadas del bolero y la balada romántica en América Latina.

Debutó profesionalmente en 1963 y a lo largo de su carrera incursionó en géneros como el jazz, la bossanova y el pop, siempre manteniendo un estilo elegante y profundamente emocional. Su interpretación del tema “Amor no llores” le valió un disco de oro en Hollywood, reconocimiento que consolidó su fama más allá de las fronteras mexicanas.

Robertha ha participado en telenovelas, programas de televisión y festivales musicales internacionales, dejando una huella imborrable en la cultura popular de habla hispana.

Hoy, a sus 76 años, sigue vigente y con el deseo de seguir conectando con su público, aunque lamenta que sea a través de escándalos malintencionados:

“Lo único bueno de todo esto es que me ha puesto vigente otra vez”, dijo entre risas, aunque sin disimular su incomodidad por lo ocurrido.

¿La actriz ‘Robertha’ vive en situación de calle?; ella lo aclara

Conocida por su participación en diversos proyectos artísticos en el país durante años anteriores, ‘Robertha’ fue vista recientemente en una situación que levantó alarma; vecinos la ubicaron viviendo en la calle.

‘Robertha’, salió a desmentir categóricamente los rumores que circularon en días recientes sobre su supuesta situación de calle y desorientación. La artista peruano-mexicana de 76 años, ícono de la música romántica de los años 60 y 70, manifestó sentirse “resentida” ante la difusión de una información que, según aclaró, se basó en una malinterpretación y en una actitud poco profesional por parte de algunos medios.

Todo comenzó cuando la periodista Inés Moreno compartió en su canal de YouTube que ‘Robertha’ habría sido vista en una condición vulnerable, sin pertenencias ni documentos visibles y con un aparente estado anímico inestable. Según la comunicadora, esta información surgió tras un encuentro con la actriz en la avenida Reforma de la Ciudad de México.

La actriz insistió en que en ningún momento estuvo desorientada ni en situación de calle, y calificó como irresponsable la forma en que se difundió la información.

Familia de la actriz ‘Robertha’ preocupada por vídeo en redes sociales

Sin embargo, ‘Robertha’ apareció en un video posterior publicado por Carlos Alberto Comunicador para desmentir esa versión. En sus propias palabras, explicó: “Ese día yo iba a cobrar regalías de mis trabajos. Había mucho tráfico y decidí bajarme a Reforma. Llevaba una canasta muy linda de frutas que me había comprado. Una señorita me saludó, me sacó plática y le dije que estaba viendo cómo llegar a Tonalá. No sé por qué se tomó el atrevimiento de mandar una nota a los medios sin conocerme.”

“No estoy enojada, pero sí resentida” Más allá del impacto mediático, Robertha compartió que lo más doloroso para ella fue el efecto que estos rumores tuvieron en su entorno cercano.

“Me llamaron de Buenos Aires, mi familia, mis hermanas, y mi público mundial. Se preocuparon mucho por mí. No estoy enojada, pero sí resentida porque me ha afectado lo que dicen de mí”, expresó con visible molestia.

También hizo un llamado directo a la periodista que inició la difusión de la historia: “Le pido a la señora Moreno que, para otra vez, sea más profesional. No es justo que por una escena mal interpretada se cree una historia falsa que asuste a mi familia y confunda al público.”

Este episodio deja en evidencia los riesgos de la desinformación y la falta de verificación en algunos medios. ‘Robertha’, con la dignidad y la claridad que siempre la han caracterizado, dejó claro que no se encuentra en una situación vulnerable y que sigue firme, activa y rodeada de afecto.

