Eduardo Yáñez desmiente tener enfermedad de Parkinson, pero confirma su lucha contra otra enfermedad

En noviembre del 2024, se especuló que Eduardo Yáñez podría parecer la enfermedad de Parkinson. Este rumor surgió luego de la difusión de un video en redes sociales donde se le observa con temblores en las manos.

El video fue grabado durante la inauguración de un restaurante, evento al que asistió junto a la periodista Shanik Berman. Aunque la celebración fue compartida como un momento alegre, los detalles no pasaron desapercibidos para algunos internautas, quienes notaron los temblores y comenzaron a especular sobre un posible problema de salud, específicamente internautas señalaron que les parece que podría tener Parkinson.

El video fue difundido por los dueños del restaurante, y rápidamente se volvió viral, atrayendo comentarios de seguidores alarmados que especulaban sobre la salud de Eduardo Yáñez.

Tras varios meses sin dar declaraciones, Eduardo Yáñez decidió enfrentar de manera directa las versiones que aseguraban que padecía la enfermedad de Parkinson. A través de un video en sus redes sociales, el actor mexicano desmintió categóricamente dichas especulaciones y agradeció el cariño de sus seguidores, pero sí reveló la lucha contra otra enfermedad.

“Quiero agradecer a todos los fans y a cualquier persona que se haya preocupado por mí, sinceramente. Porque difundieron por ahí los gandallas y gachos que yo tenía mal de Parkinson…", expresó Yáñez al iniciar su mensaje que compartió en sus redes sociales.

Eduardo Yáñez explicó causa de sus temblores y revela qué enfermedad tiene

Para despejar cualquier duda, el actor levantó su mano y mostró que no presenta síntomas de temblores característicos de esta enfermedad. Explicó que los movimientos involuntarios que se llegaron a notar en él fueron consecuencia de una reacción secundaria a un medicamento que estaba tomando para tratar la depresión.

“Afortunadamente, el doctor me dijo que era una reacción, producto del medicamento que tomo antidepresivo, para combatir la depresión y, pues, tuve esa reacción”, aclaró. Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez celebra diagnóstico negativo a Parkinson

Eduardo también compartió que tras acudir a un neurólogo, quien le ajustó la medicación y realizó estudios pertinentes, se confirmó que no padece Parkinson, llevando tranquilidad tanto a él como a sus admiradores.

Antes de concluir, Yáñez envió un mensaje a quienes se preocuparon por su salud y también tuvo palabras para aquellos que difundieron los rumores de manera malintencionada.

“A todos aquellos que les alegre esta noticia, al igual que a mí me alegró, se los agradezco. Les deseo lo mejor del mundo, y que tengan sobre todo salud, porque es bien gacho cuando uno está pasando por un momento así y no sabes ni qué tienes. Y a los cul6r1llos que me desearon que tuviera mal de Parkinson, pues tengan… no era Parkinson”, concluyó con humor.

¿Qué es la enfermedad de Parkinson o mal de Parkinson?

De acuerdo con Mayo Clinic, el Parkinson es un trastorno progresivo del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan de forma gradual, a menudo con un leve temblor en una mano, y pueden incluir rigidez muscular, lentitud de movimientos y problemas de equilibrio.

A medida que avanza la enfermedad, las personas pueden experimentar dificultades para hablar, escribir o realizar actividades cotidianas. Aunque no existe una cura, los tratamientos médicos y los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Afortunadamente Eduardo Yáñez confirmó con su neurólogo estar libre de este padecimiento.

