Eduardo Yáñez recuerda el trágico fallecimiento de su hermano de apenas 14 años

Recientemente, Eduardo Yáñez abrió su corazón sobre uno de los sucesos más difíciles de su vida; el fallecimiento de su medio hermano, quien perdió la vida cuando apenas tenía 14 años.

En entrevista para el canal de YouTube de Pati Chapoy, el afamado actor recordó que no tenía una relación muy cercana con sus medios hermanos. No obstante, perder a uno de ellos fue uno de los momentos más duros de su vida.

De acuerdo con Yáñez, su familiar falleció mientras se preparaba para unirse a un seminario en la Perla del Pacífico, dedicando su vida a Dios. El dolor de su pérdida aún resuena en su corazón.

No te pierdas: Briggitte Bozzo no confía en Sabine Moussier porque siente que es: “medio maquiavélica”

Así fue como Eduardo Yáñez recordó el fallecimiento de su medio hermano

“Uno murió ahogado de 14 años. Fíjate cómo es la vida. A esa edad, a los 13 años, decide ser sacristán y lo mandan a un seminario en Mazatlán y se recibe en su primer orden de sacristán y se van a festejar a la presa de este lugar. Entonces él se baja primero que nadie. Salen corriendo. Él se avienta a la presa y ya nunca salió” Eduardo Yáñez

El histrión mencionó que, tras este hecho, su mamá tuvo algunos problemas de salud mental: “La descontroló mentalmente muy fuerte”, indicó.

Yáñez también recordó que, luego de este hecho, otro de sus medios hermanos falleció a raíz de sus problemas cardíacos.

Eduardo Yáñez / Instagram: @eduardoyañezoc

Checa: Edwin Luna lanza inquietante mensaje y genera preocupación por la vida de su esposa Kimberly Flores

“El otro chavo murió más adelante, por cuestiones del corazón. Siempre tuvo problemas del corazón”, señaló, recordando que, en su momento, su madre le pidió ayuda para los gastos médicos.

Para finalizar con el tema, Eduardo reiteró que, si bien convivió con sus hermanos, nunca tuvieron una relación cercana, reconociendo que, probablemente, esto se debió a los celos que ellos sentían al ver la convivencia entre él y su madre.

“Nunca (me llevé con mis hermanos). No sé (por qué no nos llevábamos). Sí, vivimos juntos por un tiempo. Quizá había celos de parte de sus otros hijos. Nunca nos llevamos”, concluyó.

Mira: Piden que se retire el apodo de ‘la Novia de México’ a Gala Montes ¡reclaman el título de Angélica María!

Eduardo Yañez / Instagram: @eduardoyanezofc