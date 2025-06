Eduardo Yáñez nos cuenta sobre la enfermedad que padece desde hace varios años

Eduardo Yáñez (64 años) ha estado inmerso en una fuerte depresión desde hace varios años, por lo que toma terapias psicológicas. Además, a este padecimiento se le sumó el fallecimiento de su mamá en 2020.

En TVNotas platicamos con el actor y nos contó como va su proceso de sanación. “Nunca estás bien. Es una lucha constante. El día que estás bien ya saliste sin problema, pero nunca es así. Hay que querer vivir. La depresión es uno de los factores principales para el suicidio. Es una enfermedad con difícil solución, pero sí la tiene. Hay que ser fuerte para pasarla mal, para que después venga la luz. En eso estoy”.

“Por eso hago ejercicio. Estudiar todo lo que tiene que ver con la actuación, el trabajo, y va pasando el tiempo para que llegue un día y veas la luz”, dijo.

Eduardo Yáñez / Liliana Carpio/Redes sociales

Mira: Eduardo Yáñez es señalado por su ex de mantenido y esquizofrénico ¡Ella nos contó todos los detalles!

¿Qué enfermedad tiene Eduardo Yáñez?

Le preguntamos si ha tenido momentos de recaída y nos dijo: “Es una enfermedad en la que, por ejemplo, el medicamento que tomas tarda entre 15 o 20 días en entrar en tu sistema. Ese tiempo es interminable. Parece que nunca se te va a quitar. Si no actúas en esos días, crees que hasta te vas a morir”.

“Es una lucha constante. Cuando ya ves la luz, estás muy agradecido con lo que tienes a tu alrededor. Es una experiencia horrible. Cuando llegas a eso lo único que quieres es vivir y vivir”, relató.

“Uno de los síntomas de la depresión es el llanto incontrolable por ninguna razón. Yo me agarro del recuerdo de mi madre para salir adelante de este padecimiento, de su enseñanza; de algunos amigos que saben lo que me pasa y que estuvieron ahí conmigo; de Margarita, mi mánager, que la quiero tanto; de la gente que me quiere y que se ha preocupado por mí”, indicó.

Mamá de Eduardo Yáñez / Liliana Carpio/Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Eduardo Yáñez?

Sobre si en algún momento de su depresión ha pensado en el sui..., nos confesó: “Lo pensé muchas veces, pero me juré a mí mismo que eso no era una opción. Tú no puedes juzgar a nadie que tiene depresión, porque son diferentes niveles, síntomas. Es inoperable tu cuerpo. No puedes hacer nada. Tratas de enfocarte, pero no puedes. No quieres levantarte de la cama. No puedes ir al baño. Se te seca la boca. No ves bien. No puedes ir a trabajar”.

Eduardo nos comentó que, afortunadamente, nunca ha tocado fondo: “Desde un principio, cuando me entró esa enfermedad, yo dije: ‘No manches. Esto lo tengo que superar y tengo que salir’”.

Eduardo Yáñez “Mentalmente, piensas un montón de cosas. Te desanimas, porque pasa el tiempo y no te curas. No ves el avance. Eso te tumba. Debes tener la fuerza de voluntad para volverte a levantar y salir de eso”.

“Yo siempre he sido muy desmadroso y ahorita estoy en ese plan. Aunque es duro darte ánimos a ti mismo. Eso debe venir de adentro hacia fuera”, manifestó.

Se llegó a especular que Eduardo padecía Parkinson: “Afortunadamente, no fue esa enfermedad. Lo siento por los que la tienen. Hay que tener empatía. Es una enfermedad muy difícil. Cuando dijeron todo eso de que la tenía, me informé. No fue mi caso y estoy agradecido con Dios”.

Eduardo Yáñez “Fue un exceso de medicamentos innecesarios que me llevaron a tener una crisis de nervios. De ahí acudí a exámenes médicos y a un doctor que determinó que no tenía Parkinson. Lo que hice fue limpiarme de esos medicamentos y quitarme ese problema neurológico”

El actor nos contó su secreto para lucir rejuvenecido: “Alimentarme bien, hacer ejercicio, dormir bien, estar feliz, porque la felicidad te da plenitud, estar con mucha ilusión y tener muchos planes en la cabeza”, concluyó.

Te recomendamos: Exasesora legal de Eduardo Yáñez lo demandará por violencia de género: “No se controla”

Eduardo Yáñez / Liliana Carpio/Redes sociales

Checa: Eduardo Yáñez confiesa por qué se alejó de su hijo y revela su peor error como padre

¿Qué es la depresión?

Según la Universidad de Navarra:

Es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por tristeza y desánimo. Se asocia con alteraciones físicas y cognitivas.

Afecta las relaciones sociales, el lenguaje y el desarrollo funcional.

Es una de las patologías más frecuentes en atención psiquiátrica y de discapacidad por problemas mentales.

Se puede tratar con medicamentos y terapia.

Los síntomas son tristeza, apatía, desgana, desinterés, culpa, desesperación, y, en ocasiones, irritabilidad.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .