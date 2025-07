Eduardo Yáñez sufrió una terrible intoxicación por un fuerte medicamento ¿Recayó en la depresión?

Hace unas semanas, Eduardo Yáñez encendió las alarmas luego de que trascendiera que supuestamente padecía Parkinson. Esto, luego de generar preocupación entre sus fans por temblores en las manos que se viralizaron a finales de 2024.

Sin embargo, Eduardo Yáñez hace poco dio a conocer a TVNotas que se trataba de un problema de salud mental, el cual enfrenta desde hace unos años.

Ahora, el actor encendió las alertas al revelar que sufrió una intoxicación, tras consumir un fuerte medicamento.

Eduardo Yáñez habló de la intoxicación que sufrió por los antidepresivos / IG: @eduardoyanezofc

¿Qué enfermedad padece Eduardo Yáñez desde hace varios años?

En entrevista para TVNotas, Eduardo Yáñez abrió su corazón y reveló que padece depresión desde hace unos años. Incluso, nos compartió cómo ha sido su proceso de sanción.

“Nunca estás bien. Es una lucha constante. El día que estás bien ya saliste sin problema, pero nunca es así. Hay que querer vivir. La depresión es uno de los factores principales para el sui... Es una enfermedad con difícil solución, pero sí la tiene. Hay que ser fuerte para pasarla mal, para que después venga la luz. En eso estoy”, contó el actor.

Eduardo Yáñez habló de la intoxicación que sufrió por los antidepresivos / IG: @eduardoyanezofc

“Uno de los síntomas de la depresión es el llanto incontrolable por ninguna razón. Yo me agarro del recuerdo de mi madre para salir adelante, de este padecimiento, de su enseñanza; de algunos amigos que saben lo que me pasa y que estuvieron ahí conmigo; de Margarita, mi mánager, que la quiero tanto; de la gente que me quiere y que se ha preocupado por mí”, agregó.

No obstante, el actor nos comentó que, afortunadamente, nunca ha tocado fondo, aunque sí pensó en quitarse la vida en algún momento: “Desde un principio, cuando me entró esa enfermedad, yo dije: ‘No manches. Esto lo tengo que superar y tengo que salir’”.

Eduardo Yáñez / Facebook: Eduardo Yáñez

¿Por qué Eduardo Yáñez sufrió una intoxicación por el consumo de un medicamento?

Luego de que Eduardo Yáñez revelara hace poco a TVNotas que sí pensó en quitarse la vida en medio de su lucha con la depresión; en esta ocasión, encendió las alarmas al confesar que enfrentó una intoxicación debido al consumo de antidepresivos.

El histrión compartió a las cámaras del programa ‘Hoy’ que apenas se había recuperado de esta terrible situación, la cual la derivó el severo consumo de estos medicamentos.

“Tuve una intoxicación muy fuerte de cantidad de medicamentos antidepresivos y entonces ya me estoy recuperando otra vez” Eduardo Yáñez

El famoso destacó que estos antidepresivos lo llevaron a perder el hambre, el sueño, el buen humor y hasta la felicidad en su vida.

Eduardo Yáñez / Liliana Carpio/Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Eduardo Yáñez este 7 de julio de 2025?

Pese a este duro momento en su salud, Eduardo destacó que logró salir adelante gracias al apoyo de su entorno y a su propia determinación para enfrentar esta etapa complicada, ya que esta enfermedad demanda un gran esfuerzo personal y fuerza de voluntad.

Incluso, destacó que, aunque la depresión es una enfermedad muy lamentable, sí se puede salir de ella. Remarcó: “Sí, hay solución”.

Al momento, Eduardo Yáñez no dio a conocer si ha enfrentado otra recaída en la depresión. No obstante, recibió todo el apoyo de sus seguidores para lograr vencer la batalla a este problema de salud mental.

