Eduardo Yáñez es señalado por su ex de mantenido y esquizofrénico ¡Ella nos contó todos los detalles!

Mariana Gutiérrez, conocida como ‘la abogada de las estrellas’, mantuvo una relación con el actor Eduardo Yáñez. Al principio, todo era miel sobre hojuelas, pero, con el paso del tiempo, el actor sacó su lado explosivo. Ella nos cuenta la violencia que vivió.

“Conocí a Eduardo hace como 3 años. Me lo recomendaron por el asunto del departamento de su mamá. Comencé como su abogada. Después se dio una relación de amistad. Él inició jugando a la conquista. Hoy veo que lo hizo para sacar ventaja. Meses más tarde, se dio una relación y llegué a apoyarlo en todo. Nunca le cobré un centavo por los temas legales que le llevaba. Además, lo apoyaba con tratamientos médicos muy costosos, debido a las enfermedades que padece”.

¿Qué enfermedades? “Tiene inicio de Parkinson y problemas de columna y rodillas. No puede estar mucho tiempo caminando, ni sentado. Y una enfermedad grave y crónica que no me reveló. Tomaba 10 pastillas de colores al día. Tenía adicciones. Es súper adicto a la mariguana. Lo llevé con una doctora que le diagnosticó un alto nivel de esquizofrenia. Le inyectaban células madre”.

Cortesía Lic. Gutiérrez e IG: @witzi_periodista

Eduardo Yáñez se volvió muy controlador con Mariana Gutiérrez

“Al inicio de la relación era muy educado. Después me celaba horrible con Pablo Montero. Decía que era una porquería, y también con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Yo le cuestionaba sobre su vida personal y se... . Eso le molestaba, y ahora sé el motivo”.

“Margarita Iterian, su publirelacionisa, me llegó a decir que había tenido una relación personal con él. Se lo pregunté a Eduardo y siempre lo negó. Llegó a decir que esa mujer era una sirvienta. Yo insistía mucho, porque en algún momento planeamos tener un bebé. Ahora veo que quería el bebé para obtener un seguro de vida mío, pues tengo una situación económica estable”.

“Nos sometimos a un tratamiento, pero no se dio. El no podía, ya que sus espermas no servían. En algún momento me sentí engañada y traicionada por él, pues seguía con Margarita y lo negaba. También te confieso que esa señora es quien le escoge las víctimas a Eduardo. Me refiero a licenciadas, doctores y todo para Sacar provecho. Tal como lo hizo conmigo”.

“Cuando empezó a haber mucha confianza y el tratamiento no funcionó despertó su personalidad violenta. Me decía puras peladeces como: ‘Vete a la ver... . Me tienes hasta la p... m4dre’. Él siempre me buscaba y me decía: '¿Por qué no me has hablado?’, '¿Dónde estás?’. Yo lo justificaba porque es un hombre solo. Yo era muy protectora”.

“El día de su cumpleaños, hace un año, le organicé algo lindo. Llegó dos horas después hasta el gorro de dro... . Convivimos y comenzó a comer muchísimo. Tenía mucha ansiedad. Estaba temblando y alterado. Me empezó a hablar fuerte y le dije: ‘A mí ya no me trates como a Margarita, después de tener años de relaciones con ella’. Se encendió y se puso como loco”.

“Me dijo que no era cierto: ‘A ti te vale ma... a quien me eché. Ella es una pen... .’ Ahí estaban Margarita y otras personas. Pensaron que me iba a pegar, pero golpeó la mesa. Los meseros se sorprendieron. Le dije: ‘Esta es la última vez que me vas a ver. No quiero saber nada de ti. ¡Estás enfermo!’ Lo bloqueé de todas partes. Ejercí el contacto cero. Ese día tuve la certeza de que estuve a nada de que me golpeara, aunque nunca lo hizo. Fue violento, ingrato, desleal y traicionero después de lo que hice por él. Le ayudaba en todo económicamente. Hasta un auto Mercedes Benz le presté. No me enamoré. Vi focos rojos. Solo estaba encariñada e ilusionada”.

“Estoy presentando dos demandas: Por violencia de género y por daño moral. Fui violentada los 8 meses que estuve con él. Usaba palabras que me sobajaba. Me minimizaba. Era violencia verbal”

¿Buscas cárcel para Eduardo? “No. Aunque sí la reparación económica del daño. Y que asuma la responsabilidad de lo que hizo. No me puede buscar, acercarse o mencionarme. Falta ver la afectación emocional y psicológica que tengo. Esto puede ser penado con un aproximado de 300 mil al millón de pesos. Hoy me siento tranquila. Pido a las mujeres que leen esto que si se topan con alguien así, se alejen, denuncien y no permitan violencia”, concluyó.

Cortesía Lic. Gutiérrez e IG: @witzi_periodista

Eduardo ha tenido problemas legales, desamor, salud y peleas

2002. LO VIMOS BEBIENDO. Estaba sentado tomando y deprimido, ya que tuvo problemas con su novia Ana Carolina.

2009. DISCUTIÓ CON WILLIAM LEVY. En la novela Corazón salvaje quiso sobresalir frente a William y se pelearon a gritos.

2013. CON SALVADOR GARCINI. Trabajó con el director en Amores verdaderos y tuvieron tantas diferencias que casi llegaron a los golpes.

2015. CON ITATI CANTORAL. Cuando ambos participaron en Amores con trampa, decía que la actriz se equivocaba mucho y no se soportaban.

2015. CON EL PRODUCTOR Y DIRECTOR DE AMORES CON TRAMPA. Al estar grabando esta telenovela, tuvo conflictos con Emilio Larrosa y con Salvador Garcini, ya que no se deja dar órdenes.

2017. CACHETEÓ A UN REPORTERO. En una alfombra roja golpeó al reportero Francisco Fuentes, del programa El gordo y la flaca.

2017. SE PELEA CON SU HIJO. También tuvo problemas con su hijo Eduardo Jr. Lo cual derivó en distanciamiento y hasta hoy no se hablan

2018. TERMINÓ CON ÁFRICA ZAVALA. Luego de 3 años juntos dijo: “Es difícil desenamorarte de alguien. No lo entiendes, no comprendes o no quieres”.

2020 (FEB). FALLECE SU MAMA. La señora María Eugenia Luévano murió a los 82 años en un asilo, donde estaba desde 2017. Meses antes de su partida, ella y su hijo hicieron las paces. El actor compartia en redes lo feliz que lo hacia estar al lado de su madre.

2020 (MZO). SE ENFERMA. Tras años de automedicarse con cortisona, Eduardo presentó daño en varios órganos e incluso desarrolló retención de líquidos.

2021 (FEB). QUEDA FUERA DE UNA NOVELA. Formaria parte del elenco de Si nos dejan, refrito de Mirada de mujer (1997). Eduardo dejó el proyecto porque enfermó, como lo explicó en sus redes, aunque también se rumoró que no se llevaba bien con el elenco.

2021 (MZO). LO SEÑALAN DE ADUEÑARSE DE UN DEPARTAMENTO. Eduardo le compró un departamento a Tere Anaya, quien fuera nuera del productor Ernesto Alonso (t), pero nunca firmaron un contrato. Las autoridades se dieron cuenta de que dicho inmueble estaba a nombre de tere, por lo que el actor debería iniciar un procedimiento para reestructurarlo.

2024 (JUN). AGREDE A UNA REPORTERA. Durante la entrega de premios Grandeza hispana, en su paso por la alfombra roja se hizo de palabras con la reportera Paty Cuevas, a quien le arrebató su celular y se lo llevó, derivando en una denuncia por violencia por parte de ella.

