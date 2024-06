Eduardo Yáñez arma zafarrancho con una reportera fuera de la entrega de los premios Grandeza Hispana

La noche de este lunes 24 de junio se vio empañada por un lamentable incidente durante la entrega de premios Grandeza Hispana en el Teatro Centenario Coyoacán. El actor Eduardo Yáñez protagonizó un zafarrancho con la reportera Patricia Cuevas del medio Productora 69.

El hecho ocurrió en la alfombra roja, donde decenas de medios de comunicación se encontraban cubriendo el evento. Mientras las celebridades desfilaban, de pronto apareció el actor Eduardo Yáñez. La reportera Patricia Cuevas le hacía preguntas y mientras caminaban en la multitud, ella asegura que Yáñez explotó, le arrebató el celular, lo rompió y se lo llevó.

Alejandro Isunza, TVNotas, OMG 2024

Lee: ¡Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis juntas de nuevo! ‘Un viernes de locos’ regresa a la pantalla grande

Ante lo ocurrido con el actor, la periodista Patricia Cuevas expresó su indignación:

“Ya basta de que los artistas se aprovechen de su fama y nos agredan, nos humillen y se sientan con tanto poder, cuando uno está haciendo su trabajo”. Patricia Cuevas

Alejandro Isunza, TVNotas, OMG 2024

Mira: Galán de Televisa denuncia a hotel por malos tratos ¡y el establecimiento lo desmiente!

Periodista Patricia Cuevas, de Productora 69, procederá legalmente contra Eduardo Yáñez

Tras el incidente, Patricia Cuevas fue trasladada a un baño del teatro, donde sufrió un ataque de ansiedad y rompió en llanto. A pesar del trauma, aseguró que procedería legalmente contra Yáñez y solicitó el apoyo de una patrulla ciudadana.

La patrulla arribó al lugar, y orientó a la periodista a que tendría que acudir al Ministerio Público a levantar la denuncia.

Alejandro Isunza, TVNotas, OMG 2024

El periodista Gustavo Adolfo Infante se presentó en el lugar, pues es uno de los invitados e intentó mediar la situación. Según Infante, Gerardo Quiroz, productor del evento, pidió que los medios de comunicación que se encontraban afuera del teatro volvieran a ingresar al evento.

Alejandro Isunza, TVNotas, OMG 2024

¿Qué dijo Eduardo Yáñez sobre lo ocurrido con la periodista afuera de los premios Grandeza Hispana?

Eduardo Yáñez ya dio la cara y dijo a los medios: “Ya he tenido otras experiencias con ella. (La periodista) Es súmamente agresiva”. “Si algo sucedió, ustedes deben tenerlo grabado”. Aseguró que siempre le contesta a la periodista. Según comentó el actor, “no pasó absolutamente nada”.

Relató a los reporteros que había un grupo grande de periodistas a la entrada del teatro y empujaron a quienes estaban en la entrada hacia adentro. Dijo que la reportera lo “venía persiguiendo” y le “estaba picando con un celular”.

Yañez aseguró que mientras caminaba entre la multitud y los empujones: “Agarré el teléfono. Se rompió.... Me quedé con él en las manos. Yo seguí mi camino y ya se lo mandé dejar afuera (el celular).”

Indicó que una vez que los acomodaron en el teatro, le pidió a su asistente que le entregara el teléfono a la reportera y ya se lo había dado. Señaló que no le molestó nada de lo que la reportera le preguntó. “Yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó... Si ella me va a denunciar por algo que no hice, mucha suerte, que le vaya bien”, concluyó.

Ve: Coque Muñiz es hospitalizado de emergencia; este es su estado de salud