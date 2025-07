Hijo de Eduardo Yáñez trabaja como chófer para una aplicación, ¿tiene problemas de dinero?

Para nadie es un secreto que la relación entre Eduardo Yáñez y su hijo, Eduardo Yáñez Jr., no es la mejor. Y es que han estado distanciados desde hace varios años. En diversas ocasiones, el actor ha dejado claro que no le interesa reconciliarse con él.

Durante una reciente entrevista, la celebridad abrió su corazón y habló sobre su hijo, quien actualmente está laborando como chófer para una aplicación popular.

Eduardo Yáñez Jr. / Redes sociales

¿Por qué Eduardo Yáñez está distanciado de su hijo?

Eduardo Yáñez confesó que, en su momento, era muy unido con su hijo. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar después de que le pidiera de favor que se encargara de la casa que tiene en Los Ángeles.

Según el actor, con el paso del tiempo, comenzó a detectar que ‘el Junior’ se quedaba con parte del dinero que le daba para los gastos de la propiedad.

Eduardo Yáñez “Entonces yo me venía a México a trabajar y él se quedaba a cargo del departamento de Los Ángeles. Me ch…, me bajó una lana varias veces. Como él llevaba todo el control de los pagos y todo eso, pues se le hizo fácil”

Eduardo manifestó que esto le dolió bastante, pues, desde que su hijo era pequeño, se comprometió a darle todo lo mejor.

“Por la infancia que yo pasé, dije: ‘ahorita que estoy trabajando, todo será para mi hijo’. Dentro del todo va la confianza, no lo limitaré en nada”, expresó.

¿Qué hace el hijo de Eduardo Yáñez actualmente?

Eduardo Yáñez detalló que, si bien ya no ha tenido contacto con su hijo, sabe que, desde hace algún tiempo, ‘el Junior’ comenzó a trabajar como chófer en una aplicación de taxis.

También mencionó que, en su momento, le dijo a su hijo que siempre estaría para él, en caso de que necesitara un consejo, pero no para cosas materiales.

“Hoy maneja un Uber, tiene un hijo y se casó. Ya soy abuelo. No nos hemos vuelto a ver. Una vez, como a los seis meses del pleito me llamó por teléfono y le dije ‘si quieres un consejo, el que necesites. Si quieres algo material no te voy a dar nada’. Necesitaba dinero”, narró.

El relato de Yáñez causó mucho revuelo en redes sociales. Si bien algunos lo apoyaron, otros se dijeron muy tristes de que haya dejado a su hijo de lado, solo por un “asunto material”.

Eduardo Yáñez / Redes sociales

¿Qué ha dicho el hijo de Eduardo Yáñez sobre las declaraciones de su padre?

El hijo de Eduardo Yáñez no ha dado declaraciones sobre los comentarios que hizo recientemente su padre, en diversas ocasiones lo ha acusado de ser un “mal padre”.

En 2017, publicó un post en X (antes Twitter) en el que le “agradecía” a la vida por no tener un buen padre, ya que le dio el ejemplo de cómo no actuar con sus hijos.

“Estoy agradecido de que tuve un mal padre, sirve como ejemplo perfecto de cómo no ser cuando nazca mi hijo. Un verdadero padre moldea y transforma a su hijo para ser mejor que él, no como él pero mejor, así es como voy a ser con mi hijo”, manifestó.

En su momento, también llegó a decir que el actor era un “racista” y adicto a las sustancias ilícitas, acusaciones que la celebridad siempre ha negado.

