Humberto Dupeyrón sufre la misma enfermedad que Yolanda Andrade y le aconseja: “Pide perdón...”

Humberto Dupeyrón enfermó de esclerosis múltiple desde los 12 años, pero fue diagnosticado a los 40. Actualmente tiene 78. Nunca se ha dejado vencer por la enfermedad. Perdió la movilidad (definitivamente en 2009), pero no el habla, como le advirtieron. El actor desconocía que su colega Yolanda Andrade al parecer fue diagnosticada con el mismo padecimiento. ¿Qué le manda a decir?

¿Qué le dijo el actor Humberto Dupeyrón a Yolanda Andrade sobre la enfermedad que padece?

Humberto Dupeyrón dijo: “No lo sabía, pero qué bueno que tú te has enterado antes, porque puedes cuidarte, arrepentirte de tus errores, pedir perdón y darle gracias a Dios, porque estás aquí y estás bien ahora. Lucha. Sé feliz. Sé agradecida y no te amargues, porque todos vivimos una etapa difícil y todos acabamos en el panteón”.

Yolanda dijo que poco a poco no va a poder caminar ni hablar: “Probablemente te quedes sin caminar. Las estadísticas dicen que así será, pero no es un hecho. Puede que no sea luego luego, puede ser que te tardes mucho y antes te pase tal vez otra cosa”.

“La enfermedad la conocen los médicos. Es un proceso. A mí me dijeron: ‘Te vas a quedar sin hablar’, pero hasta la fecha hablo. Me dijeron: ‘Te vas a quedar sin caminar’, y me quedé sin caminar. No fue enseguida, pasaron muchos años. Empecé primero a renquear de una pierna, luego de la otra, después tuve que usar bastón y luego 2. Después, una andadera. Al final, silla de ruedas”.

Yolanda Andrade, revista / Liliana Carpio

¿Qué dijo Humberto Dupeyrón sobre la esclerosis múltiple y qué cuidados tiene?

“Hay varios tipos de esclerosis múltiple. Es la misma, pero va cambiando de nombre conforme pasan los años: Primero, es remitente-recurrente. Luego, progresiva-permanente. Después tiene otras etapas”.

“Los cuidados que yo tengo son: Comer ligero, ni grasa, ni embutidos, ni carnes secas. Más fruta. Más ensaladas. Más agua. Ni refresco ni alcohol. Una vida sana”.

“Con la esclerosis múltiple, la mielina, que es la capa que cubre los nervios, es atacada por el mismo cuerpo, hasta que llegan los nervios a quedarse pelones, como un cable de luz. Llega el momento en que quedan sin su protección y empiezan a aventar choques de electricidad. Tu cerebro empieza a fallar y ya no te funciona bien la pierna y te brinca a otra pierna, empiezas a perder la voz. Donde te pegue es donde te va a atacar. Puede ser en cualquier parte”.

Humberto Dupeyrón / Redes sociales

¿Humberto Dupeyrón le teme a la muerte por padecer esclerosis múltiple?

Humberto Dupeyrón nos cuenta el momento que vive actualmente: “Vivo en La casa del actor. Dicen que no es asilo, pero lo es. He visto morir a muchos compañeros de fama y, bueno, estoy formado ahí también. Llegar a viejo, empezar a tener problemas, como no caminar, no hablar bien, que se te olviden los nombres, nos pasa a todos”.

“No me da miedo la muerte. En lo más mínimo. Yo creo en Dios y en las Sagradas Escrituras, que dicen que el que cree en Dios no muere, lleva una vida eterna”.

“De momento el asilo es depresivo. Toda persona que se aísla de su casa tiene una depresión. Hay que entender que los hijos tienen su vida. No podemos ir a vivir a sus casas, lidiar con sus hijos y sus esposas. La casa del actor es un gran asilo. Nos conocemos. Somos de la misma generación. Hay compañeros que tienen 100 años. Hay otros que acaban de llegar con 70”.

“Mis familiares van a verme. De repente, me llevan a comer a algún lugar, a algún museo o a la casa de otro familiar”, concluyó.

Humberto Dupeyrón en silla de ruedas / Redes sociales

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su estado de salud?

En entrevista con algunos medios, dijo:



“ Tengo 2 diagnósticos y los 2 no tienen cura

“Tengo una enfermedad degenerativa. Poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etc.”.

Yolanda Andrade, foto revista / Liliana Carpio

¿Quién es Humberto Dupeyrón y cuál es su trayectoria?

Nació en la Ciudad de México, el 16 de abril de 1947.

Es hijo del actor José Dupeyrón (†) y la actriz infantil Elizabeth Unda (†).

Tiene 4 hijos: Odette, Osterlen, Natasha

Estuvo casado con Sara Navarrete (madre de Odin) y María de los Ángeles Estrada.

Debutó a los 3 años como extra en la película Sitting bull (1954).

(1954). Estudió en la Escuela de Actuación Andrés Soler, de la ANDA.

Debutó en 1957 en televisión en el programa Viverolandia .

. En 1988 presentó el monólogo El gorila . Hasta la fecha sigue en cartelera.

. Hasta la fecha sigue en cartelera. Ha trabajado en telenovelas como: El padre gallo y La antorcha encendida .

y . Su más reciente trabajo fue en el cortometraje Poema La casa del actor (2022).

(2022). Desde 2009 requirió el uso de silla de ruedas de forma definitiva por la esclerosis múltiple.

