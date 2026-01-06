Yolanda Andrade intenta limpiar la imagen de su hermana y cuñado por miedo al abandono: “Vive aterrada”

Yolanda Andrade reapareció el pasado 25 de diciembre en un video, donde reveló que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en 2025 y que ha afectado su capacidad para moverse y hablar, por lo que ha sido hospitalizada en varias ocasiones por recaídas, tal y como sucedió semanas antes de su aparición, que se relacionan también con un aneurisma cerebral previo.

¿Yolanda Andrade es manipulada por Marilé y Sergio Araiza y buscan limpiar su imagen?

Antes que nadie, dimos a conocer que la conductora, Yolanda Andrade se encuentra alejada de todos y supuestamente manipulada por su hermana, Marilé, y su cuñado, Sergio Araiza Roldan. Aunque Yolanda lo ha negado, nuestra fuente asegura que solo trata de limpiar la imagen de ambos por temor a ser abandonada.

“Después de que dieron a conocer la noticia, le pegó en el ego a Sergio Araiza. Se puso loco, a pesar de que a Yolanda le dio gusto que se supiera. No estoy mintiendo, Yolanda sigue dominada tanto por su hermana como por su galán y bajo su influencia”, dijo la fuente.

“Él ha recibido hate en sus redes y planeó junto con Marilé limpiar su imagen. La familia también se enteró y decidieron ir en Navidad con ellos. Obvio, ahí no notaron algo raro, pero esto es una realidad: Yolanda está amenazada de no hablar nada, por eso se les vio tan contentos”.

“En la primera transmisión de Yolanda (25 diciembre), ella niega todo, pero Sergio le decía qué decir y él hasta le tiró a la prensa, pero todo fue armado. Está sumamente dominada”. Fuente de TVNotas

¿Quién es Sergio Araiza Roldan y por qué lo señalan como hipnotista y cazafortunas?

“Sergio es un tipo peligroso. Dice ser mentor para reprogramación de inconsciente. Es hipnotista. ¡Un descarado! Él se ha dedicado a atender gente vulnerable, sobre todo a mujeres a las que les dice lo que quieren escuchar. Marilé buscaba una protección masculina y cayó con este fulano. Marilé era una buena hermana, pero hoy está bajo el dominio tanto sexual como emocional de él. A todo le dice: ‘Sí, papito’. Aunque él les ha dicho a otras mujeres que es millonario, no es así. Sergio ya le habló de matrimonio a Marilé”.

“El tipo no tiene ni casa. ¡Es un cazafortunas! Y tuvo la suerte de conocer a Marilé y sabe que Yolanda tiene muchísimo dinero, ya que es hija de Rolando Andrade, accionista mayoritario de la marca Del Monte. Marilé le contó que Yolanda es la heredera de su padre y este aconseja a Marilé. Tristemente saben por el parte médico que Yolanda tiene los días contados. La enfermedad sigue avanzando aceleradamente. Hay días buenos, pero casi siempre terribles”.

Yolanda Andrade publica imagen de Marilé con oxígeno y desata dudas sobre su salud. / Redes sociales

¿Por qué Yolanda Andrade depende de Marilé y cómo Sergio Araiza controla la situación?

“Yolanda Andrade sigue muy agüitada. No puede hacer nada. Está debilitada. Marilé, por consejos de su novio, le dijo a Yolanda que, si seguían los ataques mediáticos y de la prensa, la iba a tener que dejar e irse con Sergio. Yolanda entró en ansiedad. Tiene terror de que su hermana la abandone enferma, porque depende de ella. Son inhumanos”.

“Mandaron a Culiacán a la mamá de Yolanda, argumentando que es para que la energía fluya y nada influya, que su mamá podía debilitarse por ver mal a su hija. Así de chantajista es este tipejo”. Fuente TVNotas

Finalmente, nuestra fuente espera que amigos y familiares de Yolanda la apoyen y no la dejen sola. “Su hermana y su novio le permiten hacer transmisiones para que la gente piense que todo está bien. Yolanda tiene amigos políticos, empresarios y gente ‘poderosa’. No se quedarán con los brazos cruzados ante un tipo que solo quiere sacar ventaja. No se le va a permitir”.

Revelan triste información de Yolanda Andrade en medio de su encierro. / Redes sociales

¿Qué opina el psicólogo Kam Chai Sánchez Ibarra sobre la dependencia y manipulación en el caso de Yolanda Andrade?

“Una persona con una enfermedad degenerativa, al encontrarse en estado de vulnerabilidad física, emocional o ambas, puede generar dependencia hacia quien cuida de ella. Si la persona que cuida no es especialista, se puede llegar a cansar y volverse violenta, irritable, maltratar a la persona, porque no estudió para esto. En estas relaciones puede haber manipulación. Pueden despertar heridas de abandono y resultar en dependencia. Algunos pacientes generan el síndrome de Estocolmo, que es sentir cariño, atracción o amor hacia las personas que las violentan y les resulta difícil separarse de estas relaciones. Se recomienda apoyarse de otras personas, vecinos, amistades, familia o instituciones gubernamentales o privadas para su cuidado físico y emocional”.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Cómo afecta la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a Yolanda Andrade, según los expertos?

Esto es lo que dice la doctora María Guadalupe Alvarado Rivera sobre la enfermedad de Yolanda Andrade:

“La esclerosis lateral amiotrófica provoca el deterioro de las neuronas motoras, el cerebro pierde la capacidad de controlar los músculos, se ven afectados los movimientos voluntarios e involuntarios. Puede ser causado por factores genéticos o ambientales. Por lo que se ve en el video, Yolanda Andrade ya tiene un desgaste considerable en los músculos y la enfermedad avanzada. Tiene la respiración débil para mantener conversación larga, cansancio, agotamiento. Ella tenía antecedente de aneurisma (2023). Ambas enfermedades pudieron ser provocadas por el alcohol y la cocaína. Ella misma lo ha declarado en entrevistas. Incluso escuché que dijo que llegó a ingerir hasta 2 litros de alcohol al día. Estos hábitos y excesos fueron potenciadores de las enfermedades”.

