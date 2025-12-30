¿Marilé, hermana de Yolanda Andrade es hospitalizada? La conductora comparte alarmante foto

De nuevo, Marilé Andrade dio de qué hablar, luego de que en días recientes se diera a conocer la supuesta identidad de su actual pareja, un tema que tomó aún más fuerza tras la información revelada por TVNotas, donde una fuente cercana aseguró que la cantante mantendría a su hermana, Yolanda Andrade, en un “encierro obligatorio”.

Ahora, su nombre vuelve a causar preocupación después de que Yolanda Andrade compartiera una imagen en la que Marilé aparece con oxígeno, lo que de inmediato encendió las alarmas sobre una posible hospitalización. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos lo que se sabe.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

La propia Yolanda Andrade fue quien confirmó públicamente que enfrenta esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA. En su video, la conductora decidió hablar sin rodeos sobre el diagnóstico que recibió recientemente y que marcó un antes y un después en su vida.

“Querido público conocedor, han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más. Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo”, expresó, dejando claro que no se trataba de rumores ni versiones exageradas.

La revelación llegó después de semanas de incertidumbre, en las que se habló de supuestas hospitalizaciones, crisis médicas y complicaciones derivadas del aneurisma cerebral que sufrió en 2023. Con este mensaje, Yolanda Andrade no solo confirmó su diagnóstico, también mostró el impacto emocional que ha tenido enfrentarse a una enfermedad degenerativa que no tiene cura.

En su testimonio, explicó que hay días en los que puede sentirse relativamente estable y otros en los que el cuerpo simplemente no responde, una característica común en pacientes con ELA.

Revelan triste información de Yolanda Andrade en medio de su encierro. / Redes sociales

¿Por qué Yolanda Andrade está encerrada tras su hospitalización y qué tiene que ver Marilé con su encierro?

Una fuente cercana contó a TVNotas que Yolanda Andrade estaría encerrada en contra de su voluntad por decisión de su hermana Marilé, quien la ha cuidado durante todo este tiempo mientras enfrenta su enfermedad.

“Todo el amor que su hermana le había profesado, cambió de un momento a otro. La razón es que hace unos cuantos meses, Marile conoció en Cozumel ha un hombre que la conquistó y al pasar de los días, decidió vivir con él, la mujer está sumamente apegada física y emocionalmente con su nueva pareja, al grado que se lo llevó a vivir a la casa de Yolanda Andrade”.

Según nuestra fuente, esta relación con Sergio Araiza estaría influyendo negativamente en Marilé, que incluso estaría tomando decisiones que afectan a Yolanda Andrade.

“Hay tanto apego, que él es el que toma decisiones tan drásticas como hacer que ella suministre medicamentos a Yolanda, para tenerla muy tranquila. Yolanda Andrade tiene prohibido hacer o recibir llamadas telefónicas, es por eso que las personas allegadas a ella no han logrado comunicación sino a través de Marilé, quien les asegura que Yolanda esta bien”

Yolanda Andrade publica imagen de Marilé con oxígeno y desata dudas sobre su salud. / Redes sociales

Yolanda Andrade comparte foto de Marilé con oxígeno, ¿qué le pasó?

En plena víspera de Año Nuevo, este martes 30 de diciembre, Yolanda Andrade generó preocupación entre sus seguidores tras compartir una imagen junto a su hermana Marilé, acompañada de un emotivo mensaje.

“Te amo, hermana. Por tantos momentos difíciles y siempre estaré contigo, también yo. Gracias, mi amor”, escribió la conductora.

Sin embargo, más allá del tierno mensaje, lo que encendió las alarmas fue la fotografía, en la que Marilé aparece recostada en una cama con oxígeno, lo que llevó a muchos a pensar que había sido hospitalizada.

No obstante, todo indicaría que Marilé no estaría internada actualmente. En la imagen, quien porta una bata de hospital es Yolanda Andrade, mientras que su hermana viste una playera gris, lo que sugiere que se trataría de una fotografía antigua, correspondiente a alguna de las hospitalizaciones que Yolanda ha enfrentado en los últimos años debido a sus problemas de salud.

Aun así, la publicación causó confusión y desató mensajes de preocupación en redes sociales. Una seguidora comentó en Instagram:“Recupérate pronto, Marilé. Siempre juntas. Las quiero, bendiciones”.

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha aclarado si la imagen es reciente o del pasado, por lo que la incertidumbre entre sus seguidores continúa.

