Identidad del novio de Marilé sale a la luz: ¿Sería el responsable del encierro de Yolanda Andrade?

El nombre de Marilé Andrade se volvió tendencia recientemente luego de que se reveló la supuesta identidad de su actual pareja, un dato que tomó mayor relevancia por el contexto que previamente dimos a conocer en TVNotas, donde se señaló que la cantante mantendría a su hermana Yolanda Andrade en un presunto “encierro obligatorio”,

Yolanda Andrade. / Redes sociales

¿Qué pasa con la salud de Yolanda Andrade?

Hace días se dio a conocer que Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia. Sin embargo, la realidad de la conductora es diferente a los escenarios alarmistas que se difundieron, pues su estado de salud no implicó una internación como se llegó a asegurar.

La fuente contó en exclusiva para TVNotas que la conductora sí acudió a un hospital, pero únicamente para realizarse una revisión médica de rutina.

De acuerdo con esta misma fuente, lo que realmente atraviesa Yolanda Andrade es un “encierro obligatorio”, decisión que habría sido tomada por su hermana Marilé.

El informante relató que la dinámica entre ambas cambió de manera drástica en los últimos meses, luego de que Marilé inició una relación sentimental en Cozumel. “Desde que conoció a ese hombre, todo cambió. Está muy apegada a él, tanto física como emocionalmente, y hasta se lo llevó a vivir a la casa de Yolanda”, reveló a TVNotas.

Se revela la identidad del novio de Marilé Andrade. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la identidad del presunto novio de Marilé, hermana de Yolanda Andrade?

La identidad del presunto novio de Marilé Andrade generó inquietud luego de que se le señaló como una figura con influencia directa dentro del entorno más cercano de Yolanda Andrade. De acuerdo con Javier Ceriani, el hombre presuntamente se llamaría Sergio y se dedica a disciplinas como la yogaterapia, la meditación y lo que él mismo define como procesos de transformación espiritual y alteración del inconsciente.

Este perfil fue descrito con preocupación por Javier Ceriani, quien advirtió: “Es un hombre que hay que tener un poquito de cuidado”, al tiempo que cuestionó quién es realmente este personaje y cuál es su papel dentro de la dinámica familiar.

Ceriani dijo: “Se va a casar con Marilé, la está seduciendo y la tiene contenta”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el presunto novio habría logrado supuestamente una posición de control aprovechando el momento vulnerable que atraviesa la conductora. En sus palabras, Yolanda tendría “un carácter divino para no dejarse dominar”, pero su estado de salud la colocaría en una situación de mayor fragilidad frente a las decisiones que otros toman a su alrededor.

En este mismo contexto, durante una emisión de De primera mano, se habló de un conflicto profundo dentro del entorno familiar de Yolanda Andrade, en el que Marilé tendría un papel central. Se afirmó que la conductora presuntamente viviría bajo un control absoluto, no solo en lo personal, sino también en lo económico. “Tiene el control de su dinero, de absolutamente todo”, dijo Gustavo Adolfo Infante, describiendo una situación en la que Yolanda Andrade, supuestamente, habría perdido autonomía incluso para decisiones cotidianas.

La conversación se volvió aún más delicada cuando se señaló que el novio de Marilé presuntamente ya estaría viviendo en la casa de Yolanda Andrade. A partir de ahí, se habló de este “tercer elemento” como alguien que, además de sus prácticas espirituales, tendría injerencia en temas financieros. “Es un asesor de finanzas… de esas que hacen yoga y te dicen en qué invertir tu dinero”, comentó, sugiriendo que Sergio presuntamente influiría en la manera en que se maneja el patrimonio de la conductora.

Finalmente se afirmó que, debido a que Yolanda Andrade no podría acudir personalmente a realizar trámites, presuntamente habría autorizado a su hermana para manejar sus asuntos económicos. “Le dio la autorización a su hermana, para que tenga todo el poder”, mencionó Infante, subrayando que Marilé no contaría con recursos propios y que el nuevo vínculo sentimental habría coincidido con este cambio en el control financiero.

T contamos quién es Sergio Araiza, el supuesto novio de Marilé Andrade. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Sergio Araiza, el supuesto novio de Marilé?

La identidad de Sergio Araiza Roldán fue revelada por los presentadores, sin embargo, su nombre completo se dio a conocer en una de las historias destacadas de Instagram de la cantante y presentadora.

Según la información que él mismo comparte en su perfil de LinkedIn, Sergio Araiza Roldán, presunto novio de Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, cuenta con una trayectoria profesional de más de una década en el sector financiero, donde se ha desempeñado como Director de Ventas Institucionales. Su experiencia está enfocada en la promoción de productos como mercado de dinero, equity, derivados y notas estructuradas para clientes institucionales, así como en la gestión de portafolios de inversión en Afores y aseguradoras y la administración de tesorería.

Araiza destaca que su trabajo se centra en ofrecer soluciones de inversión, gestión y planeación financiera personalizadas, alineadas al régimen de inversión y a las necesidades específicas de cada cliente. En su perfil también resalta una faceta ligada al desarrollo personal y al emprendimiento, donde se define como mentor en reprogramación del inconsciente, instructor y practicante de terapias alternativas, además de estar vinculado a proyectos como carpe.mx y contrast.mx.

Académicamente, cuenta con una Maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Licenciatura en Banca y Finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial. A lo largo de su carrera, subraya su experiencia liderando equipos de alto rendimiento, creando áreas de ventas desde cero y manteniendo un estricto control presupuestario, elementos que, según describe, han contribuido a la estabilidad financiera y al crecimiento de las organizaciones en las que ha participado.

Al momento, Yolanda Andrade, así como su hermana, no han hablado acerca de esta controversial situación.

