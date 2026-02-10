Raquel Bigorra ya planeó su funeral; revela su última voluntad y cómo ha pensado su despedida: “Me voy bonita”

Raquel Bigorra habló sobre que le gustaría ser maquillada el día de su muerte y compartió detalles de su última voluntad, una decisión que explicó desde una reflexión personal sobre la imagen y el significado que tiene para ella, generando conversación en torno a la forma en la que ha pensado ese momento desde ahora.

Última voluntad de Raquel Bigorra: esto dijo sobre su despedida. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Raquel Bigorra sobre su funeral y cómo quiere ser maquillada?

Raquel Bigorra habló sobre el papel que tiene el maquillaje incluso en el momento de la muerte y compartió cómo ha pensado ese aspecto de manera anticipada. La conductora explicó que ya dejó establecida esta decisión como parte de su última voluntad, al considerar importante la imagen con la que desea ser recordada.

En una entrevista con medios, Bigorra señaló: “Yo ya dije, primero que Javier de la Rosa vaya y me haga este peinado y maquillaje, ya yo dejé pagado el servicio”. La conductora comentó que tomó esta previsión para evitar que su despedida sea recordada de una manera distinta a como ella desea.

Raquel Bigorra añadió que su decisión depende también de las circunstancias en las que ocurra su fallecimiento. “Eso de que te abran la caja y ‘ay, qué jodida se fue’… a ver, hay que ver cómo me voy, Dios guarde la hora, pero si me voy en un accidente, toda desfigurada, mejor que me cierren la cajita”, expresó.

Agregó: “Pero si me voy, ‘murió tranquilita, en su casa, dormidita’, pues Javier que me eche los poderes, pestaña postiza y todo, yo creo que uno debe irse digna hasta el final”.

Raquel Bigorra revela cómo le gustaría ser despedida tras su muerte. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la última voluntad de Raquel Bigorra?

Raquel Bigorra compartió su postura sobre cómo ha pensado su última voluntad y explicó que esta puede variar según las circunstancias. La conductora habló del tema al referirse a las decisiones que ha conversado con su esposo, relacionadas con la manera en la que le gustaría que se realizara su despedida.

Al respecto, Bigorra señaló: “Depende de cómo y cuándo me muera porque las voluntades cambian, pero sí definitivamente le he dicho a mi marido que si yo me voy primero y la gente se quiera despedir, me abres la cajita, que me maquillen, me peinen y me voy bonita”. En sus palabras, también mencionó que ya ha pensado en los detalles visuales de ese momento.

En el mismo mensaje, Raquel Bigorra agregó que incluso ha elegido la imagen con la que desea ser recordada: “Ya tengo foto escogida para irme joven, las fotos que pones afuera, yo quiero irme joven”. Con ello, la conductora explicó cómo ha definido de antemano algunos aspectos de su última voluntad.

Raquel Bigorra habla sobre su última voluntad y cómo ha pensado su despedida. / Foto: Redes sociales

¿Quién es es Raquel Bigorra?

Raquel Bigorra nació el 15 de junio de 1974 en La Habana, Cuba. Inició su carrera como modelo a los 14 años en su país natal y posteriormente se formó académicamente en el ámbito artístico al graduarse del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, además de estudiar la licenciatura en Español y Literatura en La Habana. En sus primeros años profesionales participó como presentadora del programa Pasacalle en TeleMadrid y formó parte del coro del cantante cubano Alfredo Rodríguez, lo que marcó el inicio de su trayectoria en medios.

Su carrera en la televisión mexicana se consolidó a partir de la década de los noventa, cuando se integró a proyectos como Ritmoson, Ecos de la moda y diversos programas especiales de Televisa, además de conducir el concurso Todo se vale. En los años siguientes participó en formatos de entretenimiento y telerrealidad como Big brother, Cantando por un sueño y Nuestra casa, así como en programas de variedades como TV de Noche. En paralelo, incursionó en la música con el lanzamiento de sus álbumes Y no me importa y Para que sufras.

A partir de 2010, Raquel Bigorra desarrolló una etapa continua en TV Azteca como conductora de programas como:



Venga la alegría

Reina por un día

Lotería Mexicana

Las tardes con la Bigorra

Cocineros Mexicanos, además de participar en proyectos teatrales y editoriales.

En 2016, publicó su libro Manual de la buena esposa. También ha sido columnista del diario Basta y conductora en otras plataformas televisivas. En 2021 regresó a Televisa para integrarse a la emisión + Noche, transmitida por Unicable y Las estrellas.

