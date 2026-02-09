Actriz mexicana y exhabitante de LCDLF sufre terrible enfermedad tras divorcio y muerte del padre de su hija

Una reconocida actriz, recordada por su paso por La casa de los famosos, reapareció en redes sociales con un mensaje que encendió las alertas entre sus seguidores. En un video publicado recientemente, la intérprete habló sobre el complicado momento que atraviesa y aseguró sentirse “abandonada y debilitada” tras una cadena de golpes físicos y emocionales que, según relató, se acumularon en los últimos años.

¿Qué exhabitante de La casa de los famosos reveló estar en “depresión” y sentirse abandonada?

La actriz Thalí García, conocida por su participación en La casa de los famosos, compartió este fin de semana un vídeo en el que, visiblemente conmovida, habla de cómo han sido estos últimos meses para ella.

La confesión de Thalí generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación y apoyo ante el estado que describió la actriz, aquí algunos de los mensajes compartidos por internautas:



También muchos preguntan sobre lo que ha tenido que pasar a fechas recientes para llegar a este punto, y aquí te contamos más detalles.

Thalí García, exhabitante de LCDLF / Redes sociales

¿Por qué la actriz Thalí García actualmente vive con depresión?

En su mensaje, Thalí García explicó que el 2024 fue un año determinante que cambió por completo su estabilidad. “ Arrasó conmigo. Tuve pérdidas de todo tipo y para finales de año estaba sumergida en una enorme depresión a la que hoy sigo combatiendo ”, escribió junto al video.

Como ejemplo del deterioro que percibe en su cuerpo, relató que actualmente no logra completar actividades físicas básicas:

Hoy, en 2026, no puedo terminar una clase de pilates para principiantes. Estoy totalmente abandonada y debilitada. Thalí García

A los temas médicos se sumaron golpes importantes en el ámbito personal. En 2024, Thalí García enfrentó la muerte de su primer esposo, Gabriel Romero, padre de su hija. Este hecho, según ella misma ha compartido, la dejó profundamente devastada y marcó el inicio de un periodo de transformación que no esperaba vivir.

Como si ese duelo no fuera suficiente, en 2025 anunció su separación de su segundo esposo, Felipe Aguilar, tras ocho años de matrimonio. Esta ruptura se sumó al proceso emocional que ya atravesaba y, de acuerdo con sus propias palabras, terminó por afectar seriamente su estabilidad al inicio de 2026.

¿Qué problemas de salud ha tenido Thalí García, exhabitante de La casa de los famosos?

La salud de Thalí García ha sido un tema recurrente en su vida reciente. En 2020 reveló que fue diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que afecta el funcionamiento de la tiroides y que impactó directamente en su metabolismo, provocándole un aumento considerable de peso poco antes de su boda.

Tiempo después, también enfrentó un cáncer de piel, del cual logró recuperarse tras recibir tratamiento médico oportuno. Aunque superó esa etapa, ahora reconoce que la suma de problemas físicos y emocionales ha dejado secuelas que intenta atender de manera integral.

En su reciente mensaje, dejó claro que no se trata solo de un tema estético o de condición física, sino de un proceso más profundo que involucra su salud mental y emocional.

