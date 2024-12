Thalí García, en duelo, revela que le detectaron cáncer hace unas semanas

Para Thalí García, 2024 no ha sido un buen año. La exconcursante de La casa de los famosos está en duelo por el deceso de su exesposo, Gabriel Romero, el pasado 21 de noviembre. Y no sólo eso. Contó a TVNotas que tuvo un problema grave de salud, que, de no tratarse a tiempo, pudo haber terminado en tragedia.

Thalí García

¿Cómo supo Thalí García que tenía cáncer?

“Me encontraron una lesión el mes pasado. Bendito Dios, me moví muy rápido. Mi hermana trabaja en el mejor hospital de cáncer en Nueva York y le llamé”.

“Me fui a hacer un máster en dirección y actuación en el Acting studio de Nueva York. Hace como un año y medio me salió lo que pensé que era un granito en la espalda, por la parte del brasier. Me lo reventé y no le tomé más importancia”.

“A principios de noviembre, me estaba cambiando y se me ocurrió verme con un espejo. Noté una manchita negra. Llamé a mi hermana y le pedí que me tomara un video para enviárselo a mi doctora Paola Castañeda, mi dermaoncóloga. A ninguno nos gustó lo que se veía. Me dijo que viera a un profesional de la salud en Estados Unidos. Allá no tenía seguro y la biopsia salía carísima, por lo que decidí regresar a México”.

Thalí García

¿Cuál es el estado de salud de Thalí García tras el diagnóstico de cáncer?

“Desde que la doctora vio mi lesión dijo que tenía que operarme. La cirugía se realizó el 21 de noviembre y fue exitosa. Hay distintos tipos de cáncer, como el melanoma que aparentemente era el que yo tenía. Cualquier tipo de cáncer que haga metástasis puede terminar en el desenlace que ya conocemos. No fue mi caso, pero sí tuve miedo”.

“Este fue encontrado en etapa temprana. Las raíces no habían atravesado la dermis (piel) y no llegó a los ganglios. No ocupé radioterapias ni quimios”.

Thalí García

“De por vida, tengo que ver que no salga otra lesión. Hay ciertas reglas para detectar este cáncer, como que la lesión sea asimétrica o cambios de color. Es importante informarnos sobre esto”.

“Este fue un año que me llovió sobre mojado (se le quiebra la voz). Fue una cosa tras otra. Aun así, me siento bendecida porque detecté el cáncer a tiempo. Soy una mujer sana, fuerte y resiliente. Mi familia y yo estamos pasando un momento de duelo (refiriéndose a la pérdida de su exesposo). Vamos de la mano de Dios y de la gente que nos quiere. Y a echarle ganas”, concluyó.

Gabriel fue el primer esposo de Thalí y tuvieron una hija

“Debo tener cuidados de la piel, como fotoprotector solar de por vida, en la espalda, rostro y manos. No necesité medicamentos. Si esa mancha hubiera estado más profunda, hubiese sido diferente. Como balanceado, nutritivo y no hago dietas raras”.

Thalí García

Paola Castañeda, Dermaoncóloga comenta a TVNotas:

“Se le realizó un estudio con un equipo que se llama skeen. Un mapeo con IA que da calificación del riesgo que hay en piel. Se hizo la cirugía bajo anestesia local. Se quitó la lesión y se mandó a un estudio de patología. La cirugía duró entre 30 y 40 minutos. Se le recomendó no cargar cosas pesadas ni hacer ejercicio durante dos semanas, hasta que se retiraron los puntos”, concluyó.

