Thalí García de luto; fallece el papá de su hija

Thalí García se encuentra atravesando una devastadora pérdida. La actriz de ‘El señor de los cielos’ sorprendió al dar a conocer la noticia de que su expareja, Gabriel Romero, padre de su primer hija, falleció a los 39 años.

Aunque Thalí y Gabo tuvieron una relación complicada, siempre tuvieron una conexión única, tanto que aunque la actriz luego se casó y tuvo hijos con el director de cine y televisión, Felipe Aguilar, Gabriel siempre estuvo en su vida.

“Decirte que te amo, es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. Gabo, vuela alto mi Chapito! Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas”, escribió Thalí junto a una fotografía en la que se veían enamorados cuando estuvieron juntos hace unos años.

Thalí García llora la pérdida del papá de su hija, ¿de qué murió?

La actriz continuó su despedida con un sentido mensaje en el que demostró la conexión que tenían: “Me dijeron: que quizá’ nunca más podría encontrarte’. Juraron que podían arrancarte de nuestro lado, pero no contaban con que el amor, es la fuerza más poderosa de todo el planeta. Les hicieron faIta bosques, montañas, dragones, pastizales, que fueran mucho más grandes, para que yo no pudiera encontrarte. Creyeron que te apagaban pero solo acrecentaron la pasión con la que te buscaría”.

Y aunque Thalí no dio las razones del fallecimiento de su exesposo, sí siguió dedicándole palabras emotivas: “Ignoraban que quizás podrían borrar una sonrisa, pero jamas tus risas que son inmortales. Desconocían que a ti y a mi nos hicieron en pares, que nuestra lealtad siempre rebasó cualquier expectativa y que en esta vida logramos ser todo: esposos, mejores amigos, después compadres, siempre cómplices. No contemplaron que yo siempre fui tu Bonnie & tú mi Clyde”.

Así confirmó Thalí la muerte de su expareja y padre de su hija / Instagram

Thalí continuó dando algunos indicios de lo que pudo haber pasado por encontrarle, ya que en una esquela compartida, reveló que Gabriel falleció desde el 21 de noviembre aunque apenas lo dieron a conocer este 8 de diciembre. “Los que no tienen alma, son incapaces de ver que sembraste tanto amor en nuestra familia, que francamente no existe poder humano, que hubiera podido impedir, que yo te trajera de regreso a tu casa. Subestimaron lo infinitamente amado que eres. No solo por Dios, si no por todos los que te rodeamos. Agradezco al universo que me diera la fuerza y el coraje para honrar tu vida que no se ha acabado, solo se transtoró en algo mucho más grande; ahora eres mí ángel en el cielo y el abrazo que siempre extrañaré en la tierra. Así como prometí que te encontraría y lo cumplí. Te aseguro que haré todo lo que esté en mis manos para que nuestra princesa crezca sana y feliz recordando todos los días lo mejor de ti y nuestro guapito ni se diga, el siempre orgulloso de ‘su papa Gabriel’..”.

La actriz finalizó comentando: “Gabriel Romero: Eres, fuiste y siempre serás mi mejor debilidad. No nos veremos pronto, pero te volveré a elegir mil veces, en todas las siguientes vidas. Tu familia y tus amigos te amamos con locura. ¡vuela alto como siempre te gustó! Descansa en paz mi chapito”.

Por último, según compartió Thalí, este 9 de diciembre se realizarán los servicios funerarios en Hermosillo, Sonora de donde era originario en la Funeraria San Martín a partir de las 10 de la mañana.

Gabriel Romero y Thalía García tuvieron una hija juntos / Instagram

¿Quién era Gabriel Romero, exesposo de Thalí García?

Gabriel Romero y Thalí se enamoraron cuando eran mejores amigos y tuvieron una hija. Él siempre fue cercano a la actriz pese a las críticas por su buena relación a pesar de que ya no estaban juntos y ella ya tenía otra relación con su actual esposo, Felipe Aguilar con quien tuvo más hijos y Gabriel también convivía con ellos.

Su conexión siempre fue palpable, pero él también se dio nuevas oportunidades en el amor, como la vez que presumió su relación en enero de 2023 con Isabella Castillo, también actriz del ‘El señor de los cielos’ y exesposa de Matías Novoa.

Isabella Castillo tuvo una relación con el ex de Thalí García / Instagram

Hasta el momento Isabella no se ha pronunciado sobre la muerte de su ex, pero su romance no había prosperado y desde hace unos meses ella ya tiene otra relación.

Gabriel era reservado con su vida privada, pero siempre mostró lo mucho que amaba a Thalí y a su hija.

QEPD.