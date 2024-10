Thalí García reaparece en redes sociales con radical cambio de look e intenso mensaje

La actriz mexicana Thalí García, ampliamente recordada recientemente por su participación en la cuarta temporada de La casa de los famosos de Telemundo, volvió a estar en el centro de atención tras su reaparición en redes sociales.

Con un radical cambio de look y un mensaje emotivo dirigido a sus seguidores más leales, Thalí abrió su corazón para hablar sobre los retos que enfrentó en los últimos meses.

Su participación en el popular reality no terminó en buenos términos. Thalí no solo dejó el programa antes de lo previsto, sino que también señaló que fue “obligada” a participar y denunció malos tratos dentro del show.

“Me estaban ‘construyendo’ un romance con Lupillo Rivera, cuando yo soy casada”, declaró en su momento, lo que la llevó a abandonar el programa abruptamente.

Thalí García acostada en caminadora / Instagram: @thaligarcia

Thalí García llega a un acuerdo con Telemundo

La salida de Thalí García de La casa de los famosos no fue sencilla. Al abandonar el reality antes de lo acordado, Telemundo reclamó el incumplimiento de contrato, lo que llevó a la actriz a negociar su situación con la televisora.

Después de meses de incertidumbre, Thalí compartió con sus seguidores que finalmente llegó a un acuerdo con la cadena. Aunque no reveló los detalles específicos del acuerdo, sí aclaró que los conflictos con la televisora se resolvieron: “Por fin llegamos a un acuerdo, todo ha quedado atrás”.

Este anuncio no tardó en levantar rumores sobre su posible participación en una nueva edición del reality, específicamente en La casa de los famosos All Stars. Sin embargo, la actriz fue clara al señalar que, con este acuerdo, daba por cerrado su capítulo con Telemundo, dejando estas especulaciones en el aire.

Thalía García abandona La casa de los famosos / Telemundo

Thalí García se hace radical cambio de imagen y anuncia nuevo comienzo

Tras su ausencia de las redes sociales, Thalí sorprendió a sus seguidores con una transformación radical en su apariencia. Ahora luce un corte de cabello estilo pixie en un rubio platinado que ha sido muy bien recibido por su audiencia.

Sin embargo, no solo su imagen fue lo que impactó, sino también el mensaje que acompañó su reaparición.

“Hola, espero que estén bien. Este video es principalmente para mis seguidores más fieles que han estado conmigo desde siempre”, comenzó diciendo en un emotivo video que compartió en sus redes sociales.

Cortesía de la artista

Thalí García “La verdad es que siento que les debo una disculpa, se los digo de todo corazón, por haber desaparecido sin haber dado ningún tipo de explicación”.

En su mensaje, Thalí se sinceró sobre las dificultades que ha atravesado en el último año. La actriz confesó que, aunque muchos conocían su situación complicada, pocos sabían lo difícil que realmente fue para ella: “No es un secreto, ni un misterio para nadie que este año fue muy duro para mí, pero quizás fue mucho más rudo, duro de lo que muchos podrían imaginarse”.

Thalí reveló que se sintió atrapada por la preocupación y la incertidumbre, llegando a un punto de colapso interno: “Este año me sentí muchas veces que me ahogaba por dentro de preocupación, de incertidumbre, de angustia”, confesó. La actriz también reconoció que, a pesar de su sufrimiento, no fue capaz de pedir ayuda: “No tuve el valor de levantar la mano y decir: ‘Oiga, me estoy ahogando, por favor ayúdame’”.

Thalí García anuncia que vivirá por un tiempo en Nueva York

Como parte de su proceso de sanación, Thalí decidió mudarse a Nueva York para cumplir un sueño que había postergado durante años.

“Es mi segunda semana viviendo en Nueva York. Me vine a estudiar, donde siempre quise desde que era una adolescente, pero antes no tenía los medios para llegar acá", compartió emocionada.

En su mensaje, la actriz también reflexionó sobre cómo la maternidad y las responsabilidades de la vida adulta a menudo hacen que las mujeres posterguen sus sueños: “Si creo que cuando las mujeres somos madres creemos que no tenemos derecho a necesitar amor, ayuda y atención”, expresó, añadiendo que, antes de ser madres, también son individuos con metas y sueños.

Finalmente, Thalí se mostró optimista respecto a esta nueva etapa de su vida, afirmando que está en el proceso de reencontrarse consigo misma: “Me vine a Nueva York a encontrar mis piezas y armar de nuevo mi rompecabezas”, dijo.

La actriz confesó que, en este proceso, ha descubierto una mejor versión de sí misma: “Ahora que lo estoy armando, me estoy dando cuenta de que hay una imagen más linda de Thalí. Me siento tan bien, tan libre, de atreverme”.

Con este cambio de look y de vida, Thalí García cierra un capítulo lleno de desafíos personales y profesionales, abriendo las puertas a una etapa de autodescubrimiento y crecimiento personal.

