¿Gala Montes es “grosera” con sus empleados? Estilista se queja de trabajar con “cierta famosa”

Gala Montes, tercera finalista de ‘La casa de los famosos México’, ha dado mucho de qué hablar últimamente. Si bien ahora se ha convertido en una de las actrices más queridas del momento, no ha podido evitar la polémica.

En esta ocasión, la famosa ha sido criticada a raíz de una publicación realizada por una estilista identificada como Laura Villa, quien, aparentemente, trabaja para Televisa.

A través de sus redes sociales, posteó una foto en la que se ve una bolsa con ropa desordenada dentro de una camioneta. Junto a la imagen, escribió el siguiente mensaje:

“Qué horrible trabajar con gente así, que te mande las cosas como un basurero. Lástima y vergüenza ajena”

Dejaré esto por aquí. pic.twitter.com/cNaLjBfe4I — Team Adrián Marcelo (@AdrianMarceloOf) October 9, 2024

Te podría interesar: Tunden a Eduardo Verástegui por comentario hacia Wendy Guevara: “Qué asco”

¿Gala Montes es “grosera”?

Si bien no mencionó nombres, muchos internautas comenzaron a especular que las palabras de Laura eran una especie de indirecta para Gala Montes, pues las prendas de la fotografía eran muy parecidas a las que la actriz llegó a usar en diversas entrevistas.

“Qué vergüenza regresar así la ropa. Mínimo acomódala en ganchos y limpia todo”, “N@c@ total”, “Mal educada”, “Adrián Marcelo siempre tuvo razón”, “Nefasta”, señalaron algunos usuarios.

Pese a todo, hubo algunos usuarios que la defendieron y afirmaron que, probablemente, regresó la ropa de esa manera debido a la rapidez con la que los famosos deben cambiarse para las entrevistas.

Gala Montes / Captura de pantalla

No te pierdas: Niurka asegura que la reconciliación de Paul Stanley y Mario Bezares fue planeada

¿Gala Montes fue despedida de su agencia?

Durante su estancia en ‘LCDLFMX’, FZ Management, agencia que representa a celebridades como Agustín Fernández y Wendy Guevara, anunció que Gala Montes, así como su hermana, Beba, formarían parte de sus talentos.

Aunque todo comenzó bien, recientemente Joel Echeverría, dueño de la compañía, lanzó el siguien mensaje: “Humildad es lo que pido en mi agencia. Nada más, eso es la clave del éxito en la vida. Agradecidos”

Si bien no mencionó nombres, Beba dejó de seguir las redes sociales de la empresa, por lo que se intuye que, la influencer fue despedida. Aunque no es oficial. Por su parte, Gala aún sigue a la agencia en redes. Hasta el momento, no se ha emitido algún anuncio que confirme o niegue los rumores.

De igual forma, Gala Montes no se ha pronunciado ante los señalamientos que se hicieron virales en redes y que muchos apuntan a que son dirigidos a ella.

Mira: William Valdés expone mala relación con dos conductores de ‘Venga la alegría': “Pasé muchos problemas”

Clamamente, es muy difícil vincular la imagen viral en redes a Gala Montes, por lo que solo se puede asegurar que todo es una especulación más de internautas.