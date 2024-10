Tunden a Eduardo Verástegui por comentario hacia Wendy Guevara: “Qué asco”

Eduardo Verástegui estuvo envuelto en la polémica después de que hizo un fuerte comentario en redes sociales en contra de Wendy Guevara.

Tal como Adrián Marcelo, el actor lanzó un cruel mensaje en sus redes sociales que fue reprobado por internautas. Se refirió a Wendy como hombre, no como mujer. Ante esto, ¡los internautas salieron en defensa de la influencer!

Tunden a Eduardo Verástegui por cruel comentario en contra de Wendy Guevara

A través de su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter), Verástegui hizo publicó un comentario muy similar al del youtuber, Adrián Marcelo, en alusión al ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que Mario Bezares se coronó como el gran ganador en la gran final de ‘La casa’ el pasado domingo 29 de septiembre. Por esta razón, Adrián Marcelo escribió: “Segundo hombre que gana de forma consecutiva”. Esto en alusión a Wendy, quien ganó la primera temporada.

Ahora, Eduardo escribió un tweet similar citando el anuncio de ‘La comadrita’ de que ganó Mario:

“¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa solo lo han ganado puros hombres”. Eduardo Verástegui

Como era natural, cibernautas en redes sociales no tardaron en reprobar las palabras de Verástegui. Lo cancelaron por expresarse de esa manera de Guevara.

Eso no es todo, algunos también “destaparon” el lado “obscuro” del histrión.

“Pero que criticas si tú también eres comadre”, “No, el primer lugar el año pasado lo ganó una mujer trans”, “Búsquese otro “chiste”, porque ese, ya se contó", “¿Cuál es el punto de hacer un comentario transodiante? crees que el “dios” que profesas estaría orgulloso de tu comentario? Qué asco que uses la espiritualidad y la religión para un beneficio económico.”, fueron algunos comentarios.

Así lo dijo Eduardo Verástegui:

¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa lo han ganado puros hombres. https://t.co/CSv0M4eK7Z — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 1, 2024

¿Wendy Guevara le contestó a Eduardo Verástegui?

Al momento, la creadora de contenido no se ha pronunciado respecto a las palabras de Eduardo. No obstante, cibernautas consideraron que Guevara le contestaría como lo hizo con Adrián Marcelo.

“Ya no me etiqueten de lo que dice Adrián, que segundo hombre que ganó. Yo siempre lo he dicho. Ese chiste ya está bien choteado, hay que actualizar más bebé”, comentó Wendy.

Con esta respuesta, Wendy demostró que no le da importancia a los comentarios de Adrián y que está consciente de su identidad. Incluso añadió un toque de humor al afirmar.

“Yo muy perr.. dije: ‘Si gana un hombre sería espectacular’. Porque obvio, ya ganó uno con implantes y con diferentes gustos y yo siendo trans, pero en sí, desde niñito, soy chiquiño, soy hombre, pero ahora soy una chica trans… ese chiste lo dicho siempre”, concluyó.