Jennifer Lopez rompe el silencio sobre su divorcio con Ben Affleck: “Me sentía sola”

Los rumores de una crisis en la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron hace poco más de dos meses. En ese entonces, la pareja decidió no hacer declaraciones públicas sobre la situación, enfocándose en sus proyectos personales y en sus familias.

No obstante, en una reciente conversación con la comediante y presentadora Nikki Glasser para la revista Interview Magazine, Lopez decidió compartir detalles sobre cómo ha sido su vida desde que decidió poner fin a su matrimonio.

“Tienes que estar completo si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo’”, reflexionó la cantante.

Aunque no mencionó explícitamente su ruptura con Affleck, las palabras de Lopez revelaron el profundo impacto emocional que ha tenido este proceso en su vida.

Ve: William Valdés expone mala relación con dos conductores de ‘Venga la alegría': “Pasé muchos problemas”

Los actores ya habrían firmado el divorcio / I. Hasegawa / Avalon

JLo habló sobre sus sentimientos tras regresar a la soltería

Durante la entrevista, Jennifer Lopez también habló sobre los sentimientos que ha enfrentado en medio de esta transición: “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada”, expresó la cantante.

Sin embargo, lejos de dejarse abatir por esas emociones, Lopez explicó que las ha enfrentado con valentía: “Cuando te sientas en esos sentimientos y dices ‘estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”.

Uno de los mensajes más poderosos de la entrevista fue el que Jennifer Lopez dio sobre su independencia emocional.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, afirmó. Esta declaración subraya un cambio importante en su perspectiva, que marca una etapa de autodescubrimiento y empoderamiento.

La actriz reconoció que, en el pasado, solía buscar la validación externa: “Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: ‘No, en realidad soy buena’”. Con esto, la artista dejó claro que su bienestar ya no dependerá de estar en una relación sentimental.

Checa: Eduardo Verástegui niega haber ofendido a Wendy Guevara: “Decir la verdad no es faltar al respeto”

JLo reaccionó de manera inesperada con los paparazzis / Twitter

JLo no piensa por el momento en tener una nueva pareja

A lo largo de la conversación, Lopez también compartió lo que ha aprendido sobre el amor y las relaciones. Para ella, el amor no se trata de perfección, sino de crecimiento mutuo: “Para mí, eso también es algo que da miedo o que me confunde, porque es como decir: ‘No podrías amarme si tengo defectos. Tengo que ser perfecta para ser amada. ¡Eso no es verdad! Alguien que te ama de verdad te ayudará a sanar esas partes de ti misma’”.

La cantante reflexionó sobre las expectativas que las personas suelen tener en una relación y cómo estas pueden cambiar con el tiempo: “Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo que da seguridad. Me haces sentir segura y, cuando no alcanzo la gloria, me entiendes y me ayudas a crecer para ser mejor”.

Al final de la entrevista, Jennifer Lopez sorprendió al afirmar que, aunque ha aprendido mucho sobre el amor, no está buscando una nueva relación.

“Me suena a que tienes nuevas expectativas para la siguiente persona que venga”, comentó Nikki Glasser, a lo que Lopez respondió: “Esta es la cosa. No hay nuevas expectativas porque no estoy buscando a nadie”.

La artista añadió que, en el pasado, solía pensar que necesitaría estar con alguien para sentirse plena y feliz, pero ha llegado a una conclusión diferente: “Las personas románticas, a las que les encanta tener una relación y quieren envejecer con alguien, pensamos: ‘Tengo que tener eso para sentirme completa y feliz’, y no es así”.

Su proceso de sanación continúa, y mientras lo hace, Lopez ha dejado claro que su bienestar depende de ella misma y no de estar en pareja.

Te puede interesar: Lucía Méndez defiende a Alejandra Guzmán tras aparatosa caída: “¿Quién no se ha puesto una borrachera?”