Ben Affleck confiesa la verdadera causa de su divorcio de Jennifer Lopez

Ben Affleck finalmente se pronunció sobre su divorcio de Jennifer Lopez en una entrevista con la revista GQ. A sus 52 años, el actor explicó ante los ‘1001 rumores’ sobre su vida, que la ruptura con la cantante no estuvo marcada por escándalos ni intrigas, desmintiendo especulaciones de la prensa y mencionando que las verdaderas causas de su separación realmente son más comunes de lo que la gente piensa.

“Supongo que hay una tendencia a analizar las rupturas y querer identificar las causas o algo así. Pero, sinceramente, la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente probablemente cree o de lo que sería interesante. No hay escándalo. No hay telenovela. No hay intriga”, aclaró Affleck.

¿Por qué Ben Affleck y Jennifer Lopez se divorciaron?

El actor también dijo que él y Jennifer tienen formas distintas de manejar la fama: “Mi temperamento es un poco más reservado que el suyo. Como ocurre en las relaciones, no siempre se tiene la misma actitud ante estas cosas”, reconoció.

Recordemos que en varias ocasiones se les vio juntos en la calle y mientras ella hasta saludaba a los paparazzi, él siempre tenía una cara de cansancio y hartazgo, que lo llevaron a hacerse viral.

Ojalá me inviten a una fiesta de Halloween pa' disfrazarme de Ben Affleck harto de la vida. Creo que puedo dar un performance increíble. pic.twitter.com/Kr3m6WaW5t — Nicolás Pacheco de Amor en Custodia (@CheveDelOxxo) October 29, 2020

Sin embargo, destacó que esta diferencia no fue la razón principal de su separación. Ben Affleck aclaró que que la decisión de separarse fue tomada en conjunto y de manera pacífica: “La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: ‘¿Qué pasó?’, no hay un ‘esto es lo que pasó’. Es solo una historia de personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de la misma manera que todos lo hacemos normalmente”, dijo.

Agregando: “Y a medida que envejeces, esto es cierto para mí, supongo que es cierto para la mayoría de la gente. No hay un ‘tal tipo que hizo esto’, o ‘este fue el gran evento’. En realidad, suena más como una sesión de terapia de pareja. De la cual, después de un tiempo, uno se desentiende de la terapia de pareja de alguien más”.

¿Ben Affleck se hartó de los reflectores en su matrimonio con Jennifer Lopez?

En 2024, la ‘Diva del Bronx’ lanzó su álbum This is me... Now, acompañado del cortometraje The greatest love story never told, donde aborda su historia de amor con Ben Affleck.

Por primera vez, el actor comparte cómo fue involucrarse en este proyecto bajo la mira de todo el mundo: “Me dije: ‘Si voy a participar en esto, quiero intentar hacerlo de forma honesta y atractiva’. Porque me pareció un análisis interesante…Y entonces pensé: ‘¿Cómo conciliar eso? Amar y apoyar a esta persona. Creo en ella. Es genial. Quiero que la gente lo vea’. Y creo que lo que dije en ese documental o en el fragmento que usaron fue: ‘No te casas con un capitán de barco’. Tienes que asumir lo que sabías al iniciar cualquier relación”.

“Cuando Jen y yo rompimos (por primera vez), el catalizador fue el enorme escrutinio en torno a nuestra vida privada. Cuando volvimos le dije: ‘No quiero una relación en las redes sociales’. Y luego me di cuenta de que no era justo pedir eso”, agregó.

Los desencuentros públicos en los proyectos de JLo fueron frecuentes. Al igual que en los Grammys, las malas caras de Jennifer López hacia Ben Affleck reaparecieron en el estreno de The Mother / Twitter

A pesar de sus declaraciones que dejarían ver su incomodidad ante la presión de la fama al ser una de las parejas más asediadas, Ben reiteró que su ruptura no se debió a eso: “Creo que es importante decir que eso no fue la causa de una ruptura. No es que puedas ver ese documental y decir: ‘Ahora entiendo los problemas que tenían estos dos’…Espero haber sido claro, (Jennifer) es alguien a quien respeto mucho”.

El actor reconoció también que sin querer ser el centro de atención, de repente su historia de amor con JLo ya era una telenovela. “Y esa telenovela es independiente de la película que dirijas o en la que actúes. Les interesa la telenovela en general, y tú te has convertido en un personaje de esa telenovela. No lo escribes, no lo diriges, ni siquiera sabes que estás en él, pero estás”.

JLo y Ben Affleck: Un divorcio sin dramas

Finalmente, Ben Affleck indicó que actualmente no hay drama en su divorcio y respeta mucho a su ex, Jennifer Lopez.

“Entiendo el deseo de querer saber o explorar nuestra postura opuesta sobre lo cómodos que nos sentimos al borrar la línea que separa la vida pública y la privada. Sin embargo, espero de verdad que lo que se mencione no refleje ningún tipo de negatividad o juicio al respecto. No siento más que respeto (por Jennifer Lopez)”, concluyó.

