Ben Affleck y su cara de aburrido sería el culpable de su ruptura con JLo; revelan nuevos detalles

Hace unos días, TMZ reveló que los documentos de divorcio presentados por Jennifer Lopez en un Tribunal para separarse oficialmente de Ben Affleck contenían el detalle de que no había un acuerdo prenupcial.

La noticia se dio meses después de rumores de una crisis matrimonial y aunque trataban de resolver sus diferencias, fuentes cercanas a ellos mencionaron que no lograron hacerlo por lo que finalmente el divorcio llegó.

No hay marcha atrás / Lumeimages.com / Avalon

¿Por qué se separaron Ben Affleck y Jennifer Lopez?

La revista People presentó en su portada la versión de otra fuente que indica que el actor tiene un “lado oscuro” que ha cansado a todo su círculo cercano.

Además, esta habría sido la razón por la que también terminó con su ex, Jennifer Garner. “(Ben) tiene una oscuridad que ninguna otra persona puede arreglar”, dijo recordando que la madre de sus hijos no logró cambiarlo.

“La verdad es que había mucho amor, pero también, por desgracia, lo que quedó claro fueron los erráticos cambios de humor de él”, mencionó, y que “no podía ocultarlo a la prensa, por mucho que lo intentara”.

La persona continuó: “Se podía ver el comportamiento irregular” describiendo que en varias ocasiones se pudo notar hasta públicamente que el actor podía ser “increíblemente feliz y cálido” a tener “la conducta más profunda y oscura”.

Ben Affleck está cansado de la vida. pic.twitter.com/kQaRFRjgp0 — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) May 10, 2023

Recordemos que en redes sociales se le conoció a Ben por su “cara de aburrido” o de “cansancio”, siendo objeto de memes al respecto.

Ojalá me inviten a una fiesta de Halloween pa' disfrazarme de Ben Affleck harto de la vida. Creo que puedo dar un performance increíble. pic.twitter.com/Kr3m6WaW5t — Nicolás Pacheco de Amor en Custodia (@CheveDelOxxo) October 29, 2020

“Intentaban superarlo, pero cuando los cambios de humor y los grandes altibajos informaban de una toxicidad omnipresente, nadie puede auxiliarte, tienes que ayudarte a ti mismo”, indicó la fuente.

Eso sí, aclaro que no es falta de amor pero simplemente el comportamiento de Ben no ayudó a tener una buena relación: El mundo les apoyaba, pero quien decía ser y quien resultó ser eran dos personas diferentes”, dijo.

Los actores están en trámites de divorcio / I. Hasegawa / Avalon

Page Six comentó que JLo hizo lo posible para salvar el matrimonio, pero se siente triste de que él no haya hecho lo mismo: “Ella lo ama, siempre lo amará, ese es el problema. Realmente cría que esta era la historia de amor más grande que había conocido. Simplemente no se detuvo a pensar quién era el hombre real del cuento de hadas” y que consideró “finalmente tenía la oportunidad de vivir”.

“Lopez dio todo lo que tenía, todo su corazón. Habría hecho cualquier cosa para que esto resultara”, comentó, añadiendo: “Se abrió a las críticas, al ridículo y a innumerables detractores que le dijeron que era mala idea, que estaba condenada al fracaso, que había una razón por la que no funcionó la primera vez. Pero ella no quería creerlo, en verdad creía que el amor lo conquistaría todo”.