Alejandra Guzmán causa polémica; ¿llegó en estado inconveniente al aeropuerto?: Video

Alejandra Guzmán fue recientemente captada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en donde fue muy amable con los medios.

A su llegada, la cantante opinó acerca de la prueba de ADN que se hizo su hermano Luis Enrique Guzmán y dijo: “Les voy a decir una cosa: Hasta que salió la verdad. La verdad es la verdad. Y les voy a decir una cosa: Toda la vida me he callado porque prefiero cantar, Prefiero decir la verdad”, y reiteró el cariño que su familia y ella le tendrán al niño siempre, pese a que no ha salido el resultado.

Además, habló sobre su hija Frida Sofía quien recientemente visitó México. “Les voy a decir algo. Amo mi vida. Amo a México también. Amo todo lo que me ha dado la vida y demás pero quiero que sepan que por eso no he hablado, porque todo cae por su propio peso. A mi hija le mando un beso enorme. A mi hija le deseo lo mejor”.

La cantante habló de las polémicas familiares / TVNotas

¿Alejandra Guzmán traía copas de más?

Algunos conductores de programas de espectáculos y algunos fans comentaron que la cantante parecía arrastrar las palabras, por lo que les llamó la atención su forma de hablar.

Ante esto creció la polémica y el rumor de que la rockera pudo haber llegado a México bajo los efectos del alcohol.

“A ver, ¿qué quieren saber? Amo a mi hermano… Mi hermano ha sido un buen padre cab...s. Ojalá y tuvieran algo igual”, añadía moviendo las manos y con una dicción poco entendible.

También hubo internautas quienes la defendieron:

“Es muy su vida personal si quiere estar borracha. No se esperaba que la llegarán a entrevistar”,

“Cómo exageran. Como si tomarse unos tragos fuera del otro mundo”,

“Si estaba borracha o no es con su dinero”.

Ana María Alvarado, por su parte, dijo que su seguridad la expuso demasiado al dejar que la prensa la captara en ese estado, mientras que Gustavo Adolfo Infante mencionó que la cantante “es ingobernable”.

