Luis Enrique Guzmán por primera vez habla sobre el juicio de paternidad: “Se me rompió el corazón”

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, abre su corazón a TVNotas ante el díficil momento que enfrenta en los juzgados por supuesta paternidad y nos dice cómo lo está enfrentando.

“Ha sido muy difícil emocionalmente porque hay un inocente de por medio. Tengo mucho amor por él. Es arbitrario lo que nos hizo Mayela a él y a mí".

“En 2012 la conocí. No tenía cara de maldad. Esta persona se embarazó. Después me buscó y así inició el rollo. Sabía que yo tenía ganas de tener un bebé. Un día estábamos discutiendo de que yo tenía que pagar esto y aquello y me dijo: ‘Haz lo que quieras, al fin que no es tu hijo’”

“Se siente horrible cuando eres engañado. Yo abrila puerta a la toxicidad de alguien que lo único que quería era destruirme. Cometí el grave error de abrirle mi corazón y mi familia. Después salieron audios de sus ‘amigas’ en los que hablaba pestes de mí. Teníamos tiempo separados. Yo veía al pequeño una semana y una semana. Ahí decidí hacerle la prueba de ADN”.

Ve: LCDLFM: Video para Arath de la Torre por parte de su familia fue estrategia; revela Galilea Montijo

Luis Enrique Guzmán nos confesó: “Mi madre es mi gran apoyo” / Luis Pérez / IG: @luisenrique / Cortesía

Luis Enrique Guzmán asegura que el hijo de Mayela Laguna no tiene ninguna similitud con él

“Primero realicé una prueba en un laboratorio y me la hicieron larga. Entonces busqué otro lugar. Hice la prueba y la envié por paquetería a Canadá. Al día siguiente me mandaron los resultados, con 0% probabilidad de que fuera el padre biológico. Se me rompió el corazón”.

“Conforme crecía, había datos que ni eran de genética, como sus facciones. Tengo fotos de cuando yo era pequeño y no tenemos ninguna similitud”.

“Mayela llegó a mi familia con interés monetario. Se fue metiendo. Cuando vio que no le iba a funcionar, se dedicó a decir mentiras de mí. Están mi exesposa y mis hijas, con las que convivo todos los domingos. Mi familia me conoce”.

“Desde que nació el pequeño fui padre y madre para él. No me importó limpiarle los pañales los más de 3 años que estuvimos juntos. Por más que su mamá haya hecho lo que haya hecho, él tendrá mi corazón (llora). ¡Me dolió perder a mi hijo!”.

“Como terapia he retomado mis direcciones creativas, mi música y algunos comerciales. Dicen que soy mantenido. No es así. Tengo propiedades, rentas, negocios en internet”.

“Espero que cuando esto termine pueda tener contacto con el niño. Quisiera ser una buena influencia en su vida. Le enseñé a leer, a bajarse de la cama. Tenía buenos proyectos de vida a su lado. A él lo apoyaría económicamente. Es triste que la señora utilice la inocencia de un pequeño para extorsionarme. Decía que si no pago la manutención me metería a la cárcel”.

“La probabilidad de que la prueba salga positiva es nula. Me hice un estudio en 2013. Andaba en los 40 y tenía bajo conteo de espermas. No podía embarazar a una mujer”.

Mira: Nicola Porcella confiesa sus deseos por convertirse en papá por segunda ocasión ¿Tiene novia?

Los captamos dentro del INCIFO tras la prueba de ADN. Luis Enrique se retiró del lugar en su moto. / Luis Pérez / IG: @luisenrique / Cortesía

Luis Enrique Guzmán confesó que su padre siempre supo que no era su hijo

“Mi papá (Enrique Guzmán) desde que lo vio en el cunero me dijo: “Ese niño no es tu hijo”. Públicamente salió que ella tuvo sexo con un moreno alto. Ni se acuerda. Es probable que sea el padre”.

“Ella cree en la brujería. Sus ‘amigas’ me contaron que hizo cosas para que me pasara algo. Yo creo en Dios y en sus manos pongo mi alma. Ella estaba en una aplicación de Sugar daddy. La descubrí".

“Qué horrible persona. Desear la muerte de mi mamá. Afortunadamente mi mamá esta perfecta. Es mi gran apoyo”.

“Alguien me dijo que no va a descansar hasta hacerme daño y más ahora que se sentirá arrinconada. Podría hacer una babosada o pedirle a alguien que la haga. Ando con un poco de cuidado y me fijo antes de cruzar la calle”.

¿Demandarás? “Podría. Se llevó todo de la pizzería. Mi madre donó un horno de más de 10 mil dólares. Si no lo hago es porque no quiero dejar a un niño sin su mamá", concluyó.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!

Te puede interesar: Mamá de Gala Montes explota contra Adrián Marcelo por jugar bajo: “Me juzga cuando ni hijos puede tener”