LCDLFM: Gala Montes y Briggitte protagonizan pleitazo con Ricardo Peralta y Adrián tras ‘noche de cine’

¡Team ‘Mar’ vs. ‘Tierra’! Gala Montes, Briggitte Bozzo, Ricardo Peralta y Adrián Marcelo protagonizaron fuerte pleito luego de una polémica película que habría dejado “exhibidas” a las integrantes del team ‘Mar’. ¡Todo porque no habrían hecho limpieza!

Todo sucedió en la gala del pasado martes 27 de agosto, pues se vivió una intensa ‘noche de cine’, ya que una de las películas de nombre ‘Al diablo con la limpieza’, habría dejado al descubierto la inconformidad de Adrián Marcelo y Agustín Fernández de que las integrantes de ‘Mar’ no hacen quehacer en ‘La casa’.

Cuando terminó la película, ‘las Chicas superponedoras’ reprobaron estos señalamientos y argumentaron que siempre han ayudado con la limpieza del lugar. Sin embargo, la situación subió de tono en el momento en que Ricardo y Adrián Marcelo negaron que esto sea cierto.

Gala Montes, Briggitte, Ricardo y Adrián Marcelo protagonizan fuerte discusión

Luego de salir de la ‘noche de cine’, Peralta apuntó que “le encantó” la película. Sin embargo, no contaba con la reacción de Gala, quien señaló que ella siempre ha tenido que limpiar los cabellos de la “pinc… Goma’, lo cual desató la furia de Ricardo.

Por esta razón, el influencer se declaró contundente en su postura. Aseguró que Gala y Briggitte son la únicas que no hacen quehacer en la casa.

-Gala: “Pero no dicen de los pelos que deja la pin… Goma por todos lados, ahí no dicen nada”.

-Ricardo: “Si quieres díselo a ella: ¡Goma, que lo de los pelos!... Pero díselo a ella, dices: ‘La pin… Goma’, díselo a ella”.

La situación no paró ahí, Briggitte argumentó que ella no estaba en ‘La casa’ para “demostrarle algo a alguien” y no le importa si creen que no hace aseo. En respuesta, Ricardo y Adrián la tacharon de “puerquita” y de dejar todo el trabajo del aseo a las empleadas domésticas de su casa.

Fue entonces cuando Gala defendió a su amiga y le pidió a Adrián que “no le volteara las cosas”, mientras Ricardo insistió en que el enojo de ambas mostró que es verdad que no hacen limpieza en ‘La casa’.

“No me interesa quedar bien, la gente sabe... No, no se acabó, tú no vas a decir cuándo se acaban las cosas”, dijo Gala a Ricardo.

Gala Montes le pide disculpas a Ricardo Peralta tras discusión

Después del pleitazo que protagonizaron, Gala se acercó a Ricardo y, en una actitud más conciliadora, le pidió disculpas.

“Perdón, Ricardo, por el sartén que se me olvidó hoy... perdón por el pin... Gomita también, la verdad se me salen las groserías, yo soy muy grosera, solo no me gustó tampoco la forma en la que tú me dijiste las cosas, me pareció agresiva y yo reaccioné de la misma forma, no nos vamos a pelear, no vamos a llegar a nada”. Gala Montes

Finalmente, ambos se pusieron de acuerdo en cuanto a las labores domésticas de ‘La casa’ y chocaron sus puños al mismo tiempo que aseguraron que volverán a ser “amigas”.

Así fue el momento: