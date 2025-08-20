Acusan a Mar Contreras de servir comida del piso a Priscila Valverde en La casa de los famosos México, VIDEO

Una nueva polémica ha sacudido a La casa de los famosos México tras la difusión de un video en el que Mar Contreras, actriz y participante del reality, aparentemente sirve comida del suelo a su compañera Priscila Valverde. El momento, captado por las cámaras del programa y compartido durante la dinámica semanal “Noche de cine”, ha provocado una oleada de críticas, memes y debates en redes sociales. El incidente no solo generó indignación entre los seguidores del programa, sino también una reacción directa de Priscila. ¿Qué pasó exactamente?

¿Mar Contreras sirvió comida del piso a Priscila Valverde en La casa de los famosos México?

Todo comenzó cuando Mar Contreras preparaba un platillo de spaghetti para ella y sus compañeros en La casa de los famosos México. Durante el proceso, un poco de la pasta cayó al suelo, pero en lugar de desecharla, la actriz optó por recogerla, servirla en un plato y entregársela a Priscila Valverde. El gesto, que muchos vieron como una broma de mal gusto, fue registrado por las cámaras y difundido por la producción del programa en la “Noche de cine”.

En el video, se puede ver a Mar riendo mientras comenta:

“Nada se tira, cabron*s. Le prometo que no fue consciente”. Mar Contreras

Aunque el comentario fue recibido con humor por algunos dentro de la casa, el público en redes sociales no fue tan comprensivo.

En redes sociales algunos defendieron a Contreras:



“Es válida la regla de los cinco segundos”

Por otra parte, otros cuantos tomaron partido de Priscila Valverde con comentarios como:



“Claro que fue con intención. ¿Por qué no se la comió ella?”,

“Cuál regla de 5 segundos, si así no se lo den a nadie y cómanselo ustedes, nosotros somos pobres, no cochinos”

¿Priscila Valverde respondió a Mar Contreras tras video en La casa de los famosos México?

La reacción de Priscila Valverde al video de Mar Contreras en la cocina de La casa de los famosos México, no se hizo esperar.

Incrédula por el gesto, la modelo se mostró visiblemente impactada y dejó claro, entre bromas, o no; que tomará cartas en el asunto durante la siguiente ronda de nominaciones.

“Lo bueno es que mañana son las nominaciones... ahora ya tengo un motivo”. Priscila Valverde

Priscila no fue la única en reaccionar: muchos seguidores del programa exigieron una sanción para Mar o, al menos, una disculpa pública, mientras otros minimizaron la situación como una “broma sin consecuencias”.

¿Odalys Ramírez defiende a Mar Contreras tras vídeo en la cocina de La casa de los famosos México?

La conductora del programa, Odalys Ramírez, salió al paso para defender a Mar Contreras durante la transmisión en vivo, asegurando que la actriz actuó bajo la lógica de muchas madres: “En su defensa, todas las mamás tenemos la regla de los cinco segundos. Si se cae y pasó menos de cinco segundos en el piso, no pasó nada”.

Por su parte, Mar intentó justificar su acción afirmando que ya había limpiado previamente la cocina: “Ya había trapeado y barrido”, comentó con una sonrisa.

Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para calmar la tormenta en redes en su contra. Mientras algunos espectadores consideran que el incidente fue un malentendido sin malicia, otros insisten en que hubo una clara intención de incomodar a Priscila.

