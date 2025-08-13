Ninel Conde vs Mar Contreras: Hubo ‘pelea’ tras la noche de cine en La casa de los famosos México 2025, VIDEO

En La casa de los famosos México 2025 las películas no solo entretienen… también destaparían verdades incómodas. La última Noche de cine, con la proyección de Golpe tras golpe, se convirtió en un campo de batalla. Lo que empezó como un momento para relajarse terminó en un enfrentamiento frontal entre Ninel Conde, el Bombón asesino, y Mar Contreras, luego de que en pantalla salieran a la luz comentarios y supuestas estrategias que pusieron a todos en alerta.

¿Qué detonó el pleito entre Ninel Conde y Mar Contreras en ‘La casa de los famosos México 2025'?

La cinta Golpe tras golpe de la Noche de cine de ‘La casa de los famosos México’ reveló un momento clave: Mar Contreras aseguraba que Ninel Conde “probablemente estaba poniendo de acuerdo a las niñas” para votar. Refiriéndose a Dalílah Polanco, Elaine Haro y Mariana Botas,. Esa frase detonó todo. Ninel lo tomó como una acusación directa de supuestamente ser manipuladora, y no tardó en responder con la misma intensidad.

Al terminar la proyección, Mar Contreras tomó la iniciativa de encarar la situación frente a todos. Con un tono firme, dijo sentirse excluida de algunas actividades y sugirió que las decisiones dentro del grupo parecían tener un guion previo.

“No es querer conectar, es incluir a la gente”, expresó, marcando el inicio del intercambio más tenso de la noche.

Ninel Conde, con evidente molestia, respondió de forma directa: “No, pues imagínate, qué bueno que no te incluí porque mira cómo te expresas detrás de uno”.

“A mí no me gusta la hipocresía”, dijo Ninel Conde antes de abandonar la conversación con Mar Contreras.

¿Qué le respondió Ninel Conde a Mar Contreras tras supuestamente señalarla de manipuladora?

Ante la insinuación de que supuestamente manipulaba a sus compañeras, Ninel Conde no se contuvo:

“La gente ya lo vio, Mar, la gente sabe perfectamente que lo único que yo les digo qué hacer es en el gimnasio. De ahí en más, ellas toman sus decisiones”.

La cantante fue más allá y lanzó un mensaje contundente: “Decir que yo manipulo a la gente, se me hace una falta de respeto para mí y para ellas; que piensen que son manipulables”. Según dijo, esas palabras no solo dañan su imagen, sino que también insultan la inteligencia de sus compañeras.

Mar intentó suavizar su postura, diciendo que no hablaba con intención de ofender, sino de transmitir lo que siente en la convivencia. Sin embargo, Ninel remató con una frase que hizo eco en redes sociales: “Una persona que se deja manipular no tiene intelecto para tomar sus decisiones, y créeme que todas ellas tienen su propio cerebro”.

Mar Contreras lanzó acusaciones de manipulación contra la Bombón asesino.

¿Qué pruebas presentó Mar Contreras para acusar a Ninel Conde de manipulación en ‘La casa de los famosos México 2025'?

La discusión tomó un nuevo giro cuando Mar Contreras sacó a relucir un episodio con Elaine Haro. Según su versión, en una ocasión la joven actriz estaba cantando una canción con ella, pero Ninel intervino para detenerla:

“Me tocó escuchar cuando Elaine cantaba una canción conmigo a lo lejos y le dijiste: ‘No, no cantes esa canción con ella’”. Mar Contreras

Ninel Conde negó rotundamente la acusación, asegurando que la convivencia en la casa muchas veces provoca malinterpretaciones y exageraciones. No obstante, cuando Mar intentó calmarla diciéndole que no se enojara porque la notaba ofendida, Ninel cortó con frialdad: “A mí no me gusta la hipocresía”.

Mar volvió a pedir que no lo tomara a mal, pero el Bombón asesino puso punto final: “Eso quisieras, pero no, no me enojé, hablamos luego”, y se retiró dejando el ambiente cargado.

Así fue el tenso momento:

En redes sociales, el enfrentamiento entre Ninel Conde y Mar Contreras no pasó desapercibido. Muchos usuarios consideran que el Bombón asesino reaccionó de forma exagerada y que su postura podría confirmar lo que Mar insinuó, mientras que otros acusan a la actriz de querer ser parte de su grupo de ‘Inventadas’.

El debate está más vivo que nunca y hoy, con las nominaciones en puerta, la gran incógnita en redes es si este pleito encenderá las votaciones y terminará enviando a una o a ambas a la temida placa de nominados.