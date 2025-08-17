Mar Contreras habitante de La casa de los famosos México 2025 es señalada como “pick me girl” ¿Por qué?

Mar Contreras, la actriz y actual habitante de La casa de los famosos México, se ha convertido en el centro de la polémica por su postura durante el desarrollo del reality. Algunas de sus conductas han desatado fuertes reacciones en redes, donde algunos usuarios la han etiquetado como “pick me girl”. El tema generó debate sobre este término cada vez más mencionado en redes sociales, ¿qué significa?

Te puede interesar: Mhoni vidente lanza hablada a conductores de La casa de los famosos México, ¿y perturbadora predicción?

Mar Contreras / Redes sociales

¿Qué es ser una ‘pick me girl’, como le dicen a Mar Contreras de La casa de los famosos México?

El término “pick me girl”, como le dicen a Mar Contreras de La casa de los famosos México, se utiliza especialmente en redes sociales, para describir a una mujer que busca la aprobación de los hombres mostrándose como “diferente” a los demás. Esta actitud puede incluir desmarcarse de comportamientos considerados femeninos, minimizar sus propios logros o incluso criticar a otras mujeres, todo con el objetivo de ser vista como más atractiva o preferible para el género masculino.

La frase proviene de una escena de la serie Grey’s Anatomy (2006), en la que el personaje Meredith Gray dice: “Pick me, Choose me, love me” (“Elígeme, escógeme, ámame”). Con el auge de TikTok, X (antes Twitter) e Instagram, la expresión se popularizó como una etiqueta para identificar conductas percibidas como complacientes o que buscan constantemente validación masculina.

Te puede interesar: ¿Elaine Haro da la espalda a Ninel Conde para convivir con el cuarto Noche en La casa de los famosos México?

Mar Contreras / Redes sociales

¿Por qué le dicen a Mar Contreras que es una “pick me girl”?

El calificativo hacia Mar Contreras surgió a partir de su comportamiento dentro de La casa de los famosos México, específicamente tras la salida de Adrián Di Monte. El actor abandonó la competencia en medio de señalamientos de haber sido violento con su exesposa, lo que provocó que la opinión pública se dividiera. Mientras una parte de los espectadores criticaba duramente a Di Monte, otros, expresaron su apoyo hacia él, tal como lo hizo Mar Contreras.

Según dicen en redes, su apoyo a Di Monte se ajusta a la conducta conocida como “pick me girl”, porque, según dicen, busca ganar la aprobación de un hombre incluso en contextos donde su reputación es cuestionada.

La conversación digital incluyó publicaciones en X y TikTok, donde se destacaron fragmentos de video y frases de Mar defendiendo o justificando a Di Monte.

Te puede interesar: Adrián Di Monte: ¿De La casa de los famosos México a prisión? Suma 3 denuncias por violencia de género

Mar Contreras llora por Adrián Di Monte en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué otras actrices mexicanas han sido catalogadas como “pick me girl”?

Mar Contreras no ha sido la única famosa etiquetada en redes sociales como “Pick me girl”, ellas son otros personajes que también han sido blanco de esta etiqueta:



Mariana Echeverría: Los usuarios la describen como alguien que favoreció posturas masculinas dentro del programa , minimizando a otras mujeres para obtener aprobación o protagonismo.

, minimizando a otras mujeres para obtener aprobación o protagonismo. Susana Zabaleta: A pesar de ser una figura consolidada y respetada, también fue etiquetada con el término tras hacer comentarios críticos hacia Belinda y procedimientos estéticos en general. Esto llevó a que algunos la percibieran como alguien que desea destacar mediante la crítica hacia otras mujeres.

Esto llevó a que algunos la percibieran como alguien que desea destacar mediante la crítica hacia otras mujeres. Briggitte Bozzo: donde en redes fue descrita como “pick me girl” por su conducta de acercamiento a figuras masculinas durante conflictos dentro de la casa.

Te puede interesar: Guana se quejó de abandono, pero: “hubo una tercera”, revela su exesposa