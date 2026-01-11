Susana Zabaleta explota por la demanda de Jessica Bustos contra conductores de ‘La cotorrisa': “Da vergüenza”

Susana Zabaleta, pareja de Ricardo Pérez, acusó a Xuxo Dom y Jessica Bustos, quienes mantienen un procedimiento contra los conductores del pódcast ‘La cotorrisa’, José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, de haberlos demandado presuntamente por dinero. El conflicto legal fue parte de una carpeta de investigación derivada de una denuncia por acoso a través de plataformas digitales.

Susana Zabaleta, actriz y cantante. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Ricardo Pérez y Slobotzky de ‘La cotorrisa’ y Jessica Bustos?

El conflicto entre Jessica Bustos y los conductores del pódcast ‘La cotorrisa’ comenzó en septiembre de 2025, cuando Xuxo Dom y su esposa dieron a conocer públicamente que iniciaron una demanda en contra de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. De acuerdo con lo expuesto entonces, presuntamente todo fue por comentarios realizados por los presentadores sobre el físico de Bustos durante una de las emisiones del programa.

Tras la polémica generada, Ricardo Pérez y Slobotzky ofrecieron disculpas públicas por lo dicho en el pódcast. Sin embargo, tiempo después, el equipo legal de ambos emitió un comunicado en el que señalaron que sus representados estaban siendo objeto de una campaña de desprestigio, la cual, según indicaron, se habría originado luego de que se posicionaran en contra de lo que denominaron “prensa digna”.

Posteriormente Jessica Bustos declaró que no la notificaron de una audiencia en la que, aparentemente, se habría fallado a favor de ‘La cotorrisa’. Por su parte, Xuxo subió un video expresando, entre lágrimas, estar harto de las burlas y extorsión.

“Sobornando e inventando cosas. Se los juro, yo no quiero su mugre dinero, y se los dije. Me llamaron hambreado. Todo mundo comenzó a comentar ‘hambreado’, porque ustedes lo dijeron. ¿Qué te hice, cabr*n? Y las amenazas siguen, la extorsión sigue. Sí, estoy muy desesperado… mis 13 años de carrera”, dijo el creador de contenido.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre Jessica Bustos y Xuxo Dom?

Susana Zabaleta se pronunció sobre el proceso legal que involucra a los conductores del pódcast ‘La cotorrisa’. La actriz y cantante compartió su postura respecto al origen de la denuncia y al desarrollo del caso, dejando claro que, desde su perspectiva, existen intereses detrás del conflicto que trascendieron el ámbito mediático.

Durante una entrevista con medios, Zabaleta sostuvo que la demanda no fue un hecho espontáneo y que, a su juicio, hubo motivaciones externas para que se iniciara el procedimiento legal. También hizo referencia al respaldo que, según dijo, han recibido por parte del público, así como a la importancia del trabajo legal en este tipo de situaciones, señalando que el acompañamiento jurídico ha sido clave durante el proceso.

“La verdad está más que hecho que todo esto porque les pagaron a ellos para que metieran la demanda, es tan claro que hasta da vergüenza. Checa los millones de fans, que gracias, por cierto, a todos los fans amados y queridos por protegernos, pero está a nuestro favor la justicia, gracias también a esos abogados increíbles. Yo creo que la justicia tiene mucho que ver con el abogado que te está protegiendo y si tú tienes un muy buen abogado te ayuda, la verdad siempre flota”, expresó Susana Zabaleta.

Susana Zabaleta defendió a ‘La cotorrisa’. / Foto: Redes sociales

¿Cómo va el caso de ‘La cotorrisa’ y Jessica Bustos?

El proceso legal entre Jessica Bustos, Xuxo Dom y los conductores del pódcast La Cotorrisa continúa avanzando. El pasado 6 de enero se realizó una audiencia a la que Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky no acudieron de manera presencial, pues estuvieron representados por sus abogados. Según el equipo legal de los presentadores, la diligencia tuvo como objetivo ratificar las medidas de protección otorgadas a Jessica Bustos dentro de la carpeta de investigación.

Por su parte, Bustos y Xuxo Dom han reiterado que, además de presuntas amenazas, consideran que el proceso ha presentado irregularidades y han señalado que las autoridades habrían sido influenciadas para favorecer a los conductores, acusación que ha sido rechazada por la defensa de los influencers. En un comunicado, los abogados de Pérez y Slobotzky negaron cualquier acto indebido y afirmaron que, tras evaluaciones realizadas, Jessica Bustos no presenta indicios de haber sido víctima de acoso o abuso, por lo que el caso continúa en análisis por las instancias correspondientes.

