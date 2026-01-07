Jessica Bustos vs. La Cotorrisa: ratifican medidas de protección y revelan nuevas irregularidades en el caso

La mañana de este martes 6 de enero de 2026 se llevó a cabo una audiencia de ratificación de medidas de protección a favor de la influencer Jessica Bustos, quien mantiene un procedimiento legal contra los conductores del pódcast La cotorrisa, José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez. La diligencia se realizó como parte de una carpeta de investigación derivada de una denuncia por acoso a través de plataformas digitales.

A la salida de la audiencia, en un encuentro con la prensa en donde también estuvo presente TVNotas, Jessica ofreció declaraciones a medios de comunicación, donde expuso su postura sobre el estado del proceso, los dictámenes periciales existentes, las medidas decretadas por el Ministerio Público y los señalamientos que han circulado públicamente en torno al caso.

¿Qué se resolvió en la audiencia de medidas de protección en el caso de Jessica Bustos contra La cotorrisa?

Scarlett Martínez, abogada de Jessica Bustos, informó que la audiencia tuvo como objetivo la ratificación de medidas de protección ya otorgadas a su representada por el Ministerio Público. Explicó que dichas medidas buscan garantizar la seguridad de la denunciante, luego de que, tras presentar la querella, ha recibido mensajes y comunicaciones que calificó como intimidatorias.

De acuerdo con la defensa, las medidas establecen que las personas investigadas no pueden acercarse a la denunciante ni comunicarse con ella, ya sea de manera directa o a través de terceros, así como tampoco emitir declaraciones relacionadas con el caso. La abogada señaló que estas disposiciones fueron decretadas conforme a las facultades del Ministerio Público y que actualmente se mantienen vigentes.

Durante la audiencia, la defensa de Bustos también manifestó inconformidades respecto a una diligencia previa realizada el 24 de diciembre, en la que se decretó la nulidad de un peritaje psicológico que, según explicó, era relevante para acreditar el daño sufrido por la víctima. Indicó que dicha audiencia no fue notificada oportunamente a su equipo legal, motivo por el cual presentaron una queja ante Asuntos Internos de la Fiscalía.

“Acabamos de salir de una audiencia de una ratificación de medidas de protección a favor de mi representada, ya que ha sido víctima del delito de acoso a través de plataformas digitales. Aunado, después de que ella realizó su querella, ha recibido amenzasas importantes, inclusive comunicados por parte de una persona que se hace pasar por representante legal de los imputados, en el cual señala cuestiones que son totalmente falsas ya que él no está nombrado dentro de la carpeta y ni siquiera tiene información real de lo que está pasando.” Abogada de Jessica Bustos, Scarlett Martína

¿Por qué hay controversia sobre los peritajes psicológicos del caso de La cotorrisa?

Uno de los puntos centrales del proceso gira en torno a los dictámenes psicológicos integrados a la carpeta de investigación. La abogada de Jessica Bustos explicó que el primer peritaje realizado por la Fiscalía no cumplió con los requisitos metodológicos establecidos, ya que, según señaló, la perito no tuvo acceso a la carpeta de investigación, no aplicó pruebas psicológicas a la denunciante ni incluyó bibliografía técnica.

Ante estas omisiones, el dictamen fue sometido a un proceso de supervisión interna, del cual se emitió una nueva conclusión. Sin embargo, esta supervisión fue anulada en la audiencia del 24 de diciembre, decisión que la defensa calificó como irregular al no haber sido notificada.

Por su parte, el abogado de José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, representante del despacho González Casanova y Asociados, sostuvo que el primer dictamen psicológico elaborado por la propia Fiscalía concluyó que no existía afectación a la dignidad ni daño psicoemocional en la denunciante. Señaló que dicho dictamen fue el primer acto de investigación realizado por el Ministerio Público.

El representante legal de los influencers afirmó que, tras no resultar favorable ese primer dictamen, se solicitó una nueva conclusión mediante la intervención de un supervisor, lo cual, desde su perspectiva, forma parte de la misma investigación y no de una evaluación independiente. Indicó que este procedimiento podría representar una vulneración a derechos fundamentales, según lo expuesto ante los medios.

“El perito del área de psicología de la propia Fiscalía, es la que informa y rinde la primera entrevista a la supuesta víctima con el perito y él determina, conforme a un planteamiento del programa del Ministerio Público, si existe alguna afectación, si existe alguna situación psicomocional, si derivado de los hechos hay una cuestión en la cual determinar que efectivamente hay un delito que perseguir. Curioso esto, que el primer dictamen que emite en la Fiscalía el perito, es que dice que no hay ninguna afectación a la víctima, a la supuesta víctima ni a la dignidad, ni psicomocional.” Abogado de La cotorrisa, Damián Martínez Juárez

¿En qué punto se encuentra la denuncia de Jessica Bustos y qué sigue en el proceso legal contra La cotorrisa?

La defensa de Jessica Bustos aseguró que el caso continúa en etapa de integración de la carpeta de investigación y que aún no existe una fecha definida para una nueva audiencia. Informó que cuentan con peritajes adicionales, entre ellos uno privado, que documenta una afectación a la dignidad de la denunciante, el cual será presentado como prueba ante la Fiscalía.

Asimismo, la abogada señaló que existen otros datos de prueba, incluyendo peritajes en antropología forense, que dan cuenta del impacto que los ataques en redes sociales han tenido en su representada, particularmente aquellos relacionados con comentarios sobre su físico y su vida personal. Indicó que estos elementos se analizan dentro del contexto de violencia digital.

Jessica Bustos, por su parte, declaró que la situación ha tenido repercusiones en distintos ámbitos de su vida, incluyendo el laboral y el familiar. Explicó que ella y su pareja trabajaban principalmente en redes sociales y que, tras el inicio del conflicto, han reducido su actividad digital debido a los ataques que, dijo, se presentan de manera inmediata al publicar contenido. Añadió que su interés es que las autoridades realicen su trabajo y que el caso sea investigado conforme a la ley.

“Obviamente también tiene repercusiones en mi matrimonio, pero bueno, sé que cuento con su apoyo... De igual manera en lo laboral, nosotros era realmente a lo que nos dedicábamos, a las redes sociales totalmente, y pues ya no hemos podido ni siquiera subir nada, porque inmediatamente es el ataque.” Jessica Bustos

