Jessica Bustos, pareja de Xuxo Dom, hace fuerte revelación, tras demanda de acoso contra “La cotorrisa”,

Los influencers Xuxo Dom y su esposa Jessica Bustos, tras haber denunciado a Ricardo Pérez y Slobotzky, de “La Cotorrisa” por supuesto acoso sexual, hicieron una fuerte revelación a TVNotas sobre el caso que enfrentan. Dieron a conocer si los comediantes se disculparon tras sus polémica declaraciones.

Jesica Bustos y Xuxo Dom / Captura de pantalla

¿Por qué Ricardo Pérez y Slobtzky fueron demandados por presunto acoso sexual?

En una entrevista para TVNotas, el doctor en leyes, Mauro Terrones Piñon, aseguró que dicha denuncia en contra de Ricardo Pérez y Slobotzky existe, luego de que en el episodio 308 de su pódcast “La Cotorrisa”, los comediantes se burlaron del aspecto físico de Jessica Bustos, quien es pareja del también humorista Xuxo Dom. Más tarde, tras viralizarse la situación en redes sociales, eliminaron el episodio de su canal.

A pesar de ello, los procesos legales derivados de sus comentarios y bromas consideradas inapropiadas continúan en marcha contra los integrantes del programa.

Es un tema de abuso sexual, porque externaron cuestiones peyorativas, denigraron la imagen de la presunta víctima y ejercieron bullying cibernético. Además de una pena de cárcel de 25 años, tendrán que pagar una cuantiosa suma por daños morales, así como por el trabajo que la pareja (Xuxo y Jessica) hayan perdido. Mauro Terrones Piñón

Esta controversia surge poco después de que Ricardo Pérez se viera envuelto en otras situaciones mediáticas junto a su pareja, la actriz Susana Zabaleta, quien, según relató él mismo, fue presuntamente acosada por la prensa durante un encuentro en el Aeropuerto de la Ciudad de México. En ese incidente, la artista casi sufre una caída tras tropezar, lo que ambos atribuyeron al asedio de los reporteros que los rodeaban.

Borraron el video de su canal, pero otras cuentas retomaron algunos extractos.

¿Qué dijeron Jessica Bustos, pareja de Xuxo Dom, tras chistes de “La Cotorrisa”?

Mientras la batalla legal está comenzando entre Xuxo Dom, Jessica Bustos y “La Cotorrisa”, fue en un reciente encuentro con TVNotas, que la esposa de Xuxo abrió su corazón y habló de lo difícil que fue para ella el poder enfrentar esta situación, ya que, según sus palabras, afectan más por el hecho de ser mujer:

Como mujer siempre te pega más, en tu autoestima, en tu seguridad. (...) Sí me afecta bastante pero ya ahorita no puedo hacer nada, es demasiado. Es un hate incontrolable. Jessica Bustos, pareja de Xuxo Dom

Bustos hizo énfasis en la idea que la cantidad de mensajes de “odio” que recibe diariamente la han rebasado, motivo por el cual, ya no puede alcanzar a bloquear a todas las personas que la amedrentan.

Por último, Jessica pidió que se haga justicia ante estos hechos que la afectaron de manera directa y que la han llevado a recibir ayuda profesional:

Xuxo y Jesica esperan que las autoridades fallen a su favor / Redes sociales, archivo TVNotas y cortesía del entrevistado

“Pido que se haga justicia y que paren el ‘hate’, realmente los que también están ahorita propiciando todo esto son sus fans, por seguirlos a ellos creen que es un juego, creen que es un chiste, yo realmente eso busco, que ya cese y pare todo eso. (...) Estoy llevando ayuda profesional para que pueda yo saber cómo canalizar las cosas”.

Xuxo Dom y Jessica Bustos, entrevista con TVNotas / Mauro Godoy y Luis Pérez

¿Qué dijo Xuxo Dom sobre los problemas que tiene Ricardo Pérez con la prensa?

La imagen de Ricardo Pérez se volvió más mediática luego de un tenso enfrentamiento con la prensa hace unas semanas. El integrante de “La Cotorrisa” defendió a capa y espada a su actual pareja, Susana Zabaleta.

Aquel encuentro con reporteros y periodistas surgió en el aeropuerto de la Ciudad de México y que, ante la búsqueda de declaraciones por parte de la famosa cantante, fue Zabaleta quien casi cae al piso al tropezar. Fue ahí que Ricardo se molestó y textualmente dijo:

“Lo único a lo que vienen es intentar sacar el chisme por un video de TikTok. Por eso es poco agradable”.

La enemistad creada entre medios de comunicación y Ricardo Pérez parece haber crecido. Frente a esto, Xuxo Dom responde y firme cree que también Ricardo no actúa de la manera más correcta con la prensa ya que también pueden (La Cotorrisa) estar creando odio:

La parte que no ven qué es un medio de comunicación, que ellos no ven el alcance que tienen y es ahí que no ven el daño que pueden hacer. (...) Pido justicia y que vean todo el daño que están causando. Xuxo Dom

