Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, podría ir 25 años a la cárcel por presunto acoso, ¿de La cotorrisa al tambo?

Los influencers Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza, quienes forman parte del pódcast La cotorrisa, podrían alcanzar una pena de hasta 25 años de prisión. Esto, tras recibir una demanda por parte de la también creadora de contenido Jesica Bustos, quien los denunció por presunto acoso y abuso sexual.

Te puede interesar: ¿Eugenio Derbez hizo parodia de la prensa antes que Ricardo Pérez en La cotorrisa? Video revelador

Ricardo Pérez integrante de La cotorrisa / Redes sociales, archivo TVNotas y cortesía del entrevistado

¿Por qué Ricardo Pérez y Slobtzky están demandados por presunto acoso sexual?

Fue en el episodio 308 de dicho pódcast, en el que se mofaron del físico de la joven, quien es pareja del comediante Xuxo Dom. Después, cuando la situación se viralizó en redes, borraron el contenido de su canal.

No obstante, los problemas legales iniciados por sus comentarios y bromas inapropiados siguen su curso contra los humoristas. “Es un tema de abuso sexual, porque externaron cuestiones peyorativas, denigraron la imagen de la presunta víctima y ejercieron bullying cibernético. Además de una pena de cárcel de 25 años, tendrán que pagar una cuantiosa suma por daños morales, así como por el trabajo que la pareja (Xuxo y Jesica) hayan perdido”, explica a TVNotas el doctor en leyes, Mauro Terrones Piñón.

Esta polémica tiene lugar luego de que Ricardo Pérez se viera envuelto en varias situaciones mediáticas junto con su pareja, la actriz Susana Zabaleta, quien, según él, fue supuestamente acosada por la prensa durante un encuentro en el aeropuerto de la CDMX, por lo que ella estuvo a punto de caerse por un tropezón, del cual culpó a los reporteros que los rodeaban.

Te puede interesar: Conductora de Ventaneando denuncia amenazas de fans de Ricardo Pérez ¡Solo por defender a la prensa!

Borraron el video de su canal, pero otras cuentas retomaron algunos extractos. / Redes sociales, archivo TVNotas y cortesía del entrevistado

¿Qué pasó con La cotorrisa y los medios de espectáculos?

A raíz de ello, declaró la guerra a diversos comunicadores y medios de espectáculos, a los que después parodió en La cotorrisa, con un capítulo titulado “No tenemos vida”, avivando una nueva problemática de la que la también cantante se ha tratado de desmarcar. Xuxo Dom nos expresa su molestia, preguntándose cómo es que Ricardo Pérez pide respeto a su pareja, cuando él no lo da, al insultar públicamente a otra mujer.

“Ellos defienden a sus mujeres y por menos han hecho borlotes. Incluso han señalado a los reporteros. ¿Cómo no voy a alzar la voz con algo que nos está afectando nuestra vida? Ricardo no es empático, es hipócrita. No tiene la madurez para decírmelo, ni aceptar lo que hicieron. No es nuestra culpa que hayan sexualizado a mi mujer. La apoyé y la acompañé a denunciar, si decide que puedan pisar la cárcel, ¡hasta donde tope! En la denuncia aparecen los 3 conductores: Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza”.

Te puede interesar: Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, destapa que ‘tiene dos hijos con una fan’, ¿Susana Zabaleta lo sabe?

Parodia de La cotorrisa / Redes sociales, archivo TVNotas y cortesía del entrevistado

¿Cómo se está llevando el proceso legal de Ricardo Pérez y Xuxo Dom?

No solo está interpuesta la demanda penal, Dom precisó que también pedirá la reparación de los daños tanto económicos como morales. “Me llueven burlas hacia mi trabajo. Pedimos justicia y una reparación de daños para parar el odio. Hemos perdido campañas de publicidad, seguidores, trabajo. No sé a cuánto ascenderá todo, se tendría que cuantificar el daño y eso lo decidirán las autoridades”.

Xuxo explica que entre Ricardo Pérez y él no existe ningún tipo de amistad, solo lo había visto en 3 ocasiones. La primera, relata, fue hace aproximadamente 3 años, durante la grabación del programa La reta, en el canal de La lata, de Alex Montiel. La segunda, en el estadio de Catar, hace 3 años, y la última, en el cumpleaños de Alex Montiel, hace también 3 años en la casa del festejado. De modo que, reprocha, no tenía motivo alguno para burlarse de su esposa.

Te puede interesar: Exnovia de Ricardo Pérez exhibe sus conversaciones; ¿infidelidad?: “Tienes un lugar en mi corazón”

Xuxo asegura que, así como Ricardo protege a Susana de los reporteros él hará lo mismo por Jesica / Redes sociales, archivo TVNotas y cortesía del entrevistado

¿Ya hubo un arreglo de los daños para Jesica Bustos por parte de Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza?

“Me ofrecieron una disculpa, pero no dieron un seguimiento a los ataques que estamos recibiendo por lo que originaron. Estamos pasando momentos muy difíciles”.

“Mi esposa no es como antes, ya no le gusta subir fotos ni manejar sus redes. Hemos tenido muchos problemas en nuestro matrimonio, incluso quiere cerrar sus cuentas. Está harta de la situación por el ataque mediático”.

“Ellos (los conductores) me bloquearon de redes sociales y dijeron que sus fans eran personas sin cerebro, malintencionados. Sin embargo, ellos no les pusieron límite. Al contrario, ellos lo provocaron”.

Aun cuando hayan retirado de todas las plataformas el capítulo en el que atacaron a su esposa, él no perdonará lo ocurrido. “Sus fans comenzaron con las burlas. Le han editado fotos con otras personas, igual a mí. Todo esto ya rebasó los límites”.

Las redes sociales, advierte, son tan beneficios como peligrosas, por lo que, asegura, no hay un control ni filtros para saber qué es verdad y qué no. “A la gente se le hace fácil exponer a cualquier persona sin ver lo que puede causar. Estos tipos tienen mucha gente y es un medio grande. Hay que concientizar de que no es chistoso burlarse de una mujer”, concluyó.

Te puede interesar: Susana Zabaleta destroza a Samii Herrera, ex de Ricardo Pérez ¡Hasta Nodal sale embarrado! “El güilo fue él”

Xuxo y Jesica esperan que las autoridades fallen a su favor / Redes sociales, archivo TVNotas y cortesía del entrevistado

¿Cómo es el panorama legal que podrían enfrentar los integrantes de La cotorrisa?

El escenario legal que podrían enfrentar los miembros de La cotorrisa, de acuerdo con Mauro Terrones Piñón, es:



“La legislación penal en CDMX advierte que no se puede hacer o recrear la imagen de alguien sin autorización, escandalizar o denigrar a la persona. La penalidad que alcanza este tipo de delitos, previa investigación, es de 25 años, que es la pena máxima en prisión”.

“Se inicia con carpeta, sigue la integración y al judicializar se tiene que acudir en materia de psicología para evaluar el daño ocasionado”.

“Es un tema de abuso sexual, porque externaron cuestiones peyorativas denigrando la imagen de la presunta víctima. Es bullying cibernético”.

“Hay pena para cada uno de los sujetos que participaron. El tipo penal también advierte en la codificación procesal, y podrían alcanzar un beneficio si son primo delincuentes y si hacen la reparación del daño. Hoy están muy penados los delitos se...”.

Te puede interesar: Ricardo Pérez defiende a Susana Zabaleta tras abucheo de la prensa; lanza importante mensaje al público

La cotorrisa / Redes sociales

¿Quién es Xuxo Dom?

Xuxo Dom es un comediante, imitador y creador de contenido mexicano. Es conocido por sus shows en vivo, imitaciones de voces y piezas digitales.

Es conocido por sus shows en vivo, imitaciones de voces y piezas digitales. Comparte abiertamente su fe cristiana.

Posee un repertorio de más de 100 voces de personajes, caricaturas, famosos conductores y animales, de acuerdo con sus publicaciones.

Ha trabajado en TV y colaborado con otros influencers como Alex Montiel, ‘El Escorpión Dorado’.

Está muy activo en todas las plataformas sociales.

Te puede interesar: Susana Zabaleta y Ricardo Pérez: Tras rumores de infidelidad, exhiben mensaje privado del comediante ¿a su ex?

Jesica Bustos y Xuxo Dom / Captura de pantalla

¿Quién es Ricardo Pérez?

Ricardo Pérez, el novio de Susana Zabaleta y miembro de La cotorrisa tiene una trayectoria destacada en el mundo del entretenimiento a través de las plataformas digitales:



Inició su carrera a los 20 años en el stand up.

Al poco tiempo fue llamado para proyectos televisivos y participó en los programas StandParados y Comedy Central presenta.

Realizó giras de comedia en el país.

En 2019 impulsó la idea de crear el pódcast La Cotorrisa al lado de Slobotzky.

El pódcast se graba hasta el día de hoy en su casa y se ha convertido en sensación, ocupando los primeros lugares en listas de Spotify y Apple Podcast, además de ser un éxito en YouTube.

En 2021 participó en la tercera temporada de LOL: Last One Laughing, reality de comedia de Amazon Prime Video.

También tuvo éxito con una cuenta de memes de su perro, lo que lo llevó a crear una tienda de productos para mascotas junto a su hermana.

Te puede interesar: Alfredo Adame arremete vs. Ricardo Pérez ¡Hasta Susana Zabaleta sale embarrada! Quiere golpearlo

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se besan / Captura de pantalla

¿Qué otras polémicas ha estado envuelto Ricardo Pérez?

Los últimos traspíes de Ricardo Pérez son:



En septiembre pasado, Ricardo Pérez y Susana Zabaleta fueron abordados por la prensa en el aeropuerto.

Tras un tropiezo de la actriz, el comediante arremetió contra los reporteros.

Se desencadenaron una serie de confrontaciones y los medios aseguraron que Pérez envió a “pseudoreporteros” para provocarlos. Ellos respondieron con abucheos y llamados a la policía.

Susana aseguró que su novio solo hizo lo anterior por defenderla y calificó el presunto ataque de la prensa como “misoginia”.

La cantante defendió a su novio y en las redes le pidió apoyo a sus fans.

Ricardo y La cotorrisa fueron acusados de lanzar insultos y acosar a los medios.

Posteriormente, realizaron un capítulo titulado “No tenemos vida”, en el que se burlan de varios periodistas de espectáculos.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Susana Zabaleta tropezó con los reporteros

Te puede interesar: ¿La Familia P. Luche tendrá su propia película? Eugenio Derbez revela si le volverá a dar vida a ‘Ludovico’