¿Eugenio Derbez hizo parodia de la prensa antes que Ricardo Pérez en La cotorrisa? Video revelador

A más de dos décadas de su estreno, un antiguo sketch de Eugenio Derbez volvió a causar sensación en redes sociales. Los usuarios rescataron una parodia de los años 90 donde el comediante recreaba a la prensa de espectáculos, situación que muchos compararon con lo que vive actualmente Ricardo Pérez, conductor de La cotorrisa, tras su pleito con los medios.

¿Por qué los usuarios revivieron el sketch de Eugenio Derbez parodiando a programas de espectáculos?

El nombre de Eugenio Derbez volvió a ser tendencia tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por una nube de reporteros que buscaban obtener una declaración sobre las polémicas revelaciones de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México 2025. Aunque la actriz no mencionó nombres, las pistas que dio permitieron atar cabor rápidamente: habló de una infidelidad que le rompió el corazón, y hasta describió unas fotos que publicó TVNotas en 2006. ¡Sí hablaba de Derbez, que comenzó su relación con Alessandra Rosaldo mientras aún estaba con ella!

Portada de TVNotas en la que captó a Eugenio Derbez saliendo con Alessandra Rossaldo / Archivo TVNotas

Dalilah describió con gran detalle las fotografías que TVNotas publicó de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo las cuales fueron clave para que confirmara sus sospechas y decidiera terminar su relación con el actor. La prensa, al tanto del escándalo, volvió a buscar a Derbez para obtener su versión, pero el comediante se limitó a decir que “no había nota”, evitando entrar en detalles sobre su vida privada.

A pesar de su negativa, las imágenes del acorralamiento se viralizaron. Fue entonces cuando muchos usuarios recordaron aquel icónico sketch de los años 90 en el que Eugenio Derbez hacía una parodia de los programas de chismes. Una parodia que, curiosamente, se parece mucho a lo que recientemente hizo Ricardo Pérez en La cotorrisa.

Zafarrancho Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cómo fue el sketch de Eugenio Derbez burlándose de “Ventaneando” y los programas de espectáculos?

El video que revivió fue parte del programa Derbez en cuando, transmitido a finales de los noventa. Antes de presentar el segmento titulado Cortineando, Eugenio Derbez se quejaba de los programas de farándula y proponía, irónicamente, investigar la vida privada de ingenieros, arquitectos o abogados, en lugar de los artistas.

“Amigos, la comunidad artística está muy molesta con todos esos programas de chismes en los que los actores y cantantes somos blancos de calumnias y mentiras. ¿Por qué no se ensañan con los publicistas, ingenieros o doctores? Precisamente por eso, hoy les presentamos esta sección de crítica e investigación de la vida privada de los arquitectos y los ingenieros”, decía Derbez en tono sarcástico.

La parodia fue considerada en su momento como una crítica directa a los medios de espectáculos en especial a Pati Chapoy y su programa de espectáculos Ventaneando, pero en redes sociales fue vista como una muestra del ingenio del actor y su capacidad para retratar, con humor, la relación tensa entre las celebridades y la prensa.

¿Por qué comparan el sketch de Derbez con la sátira de Ricardo Pérez en La cotorrisa?

La comparación surgió luego de que Ricardo Pérez, comediante y creador de La cotorrisa, protagonizara un fuerte enfrentamiento con reporteros en el mismo aeropuerto hace unas semanas. El incidente comenzó cuando su novia, Susana Zabaleta, tropezó ante las cámaras, provocando el enojo del conductor, quien acusó a la prensa de solo “buscar chismes”.

Días después, en su pódcast, Pérez aseguró que no necesitaba de los medios tradicionales, ya que su fama surgió en redes. Posteriormente, lanzó un sketch satírico titulado No tenemos vida, donde junto a Slobotzky parodiaron programas como Ventaneando y Sale el sol.

En dicho episodio, Slobotzky interpretó a una conductora inspirada en Pati Chapoy, mientras que Pérez representó a un personaje similar a Pedro Sola. Entre risas, los comediantes ridiculizaron el sensacionalismo de ciertos medios, burlándose incluso de los rumores sobre supuestas infidelidades de Ricardo hacia Zabaleta.

Ricardo Pérez hace parodia de la prensa / Redes sociales

La parodia dividió opiniones: algunos la aplaudieron como una respuesta creativa, mientras otros la criticaron por restarle seriedad a la labor periodística. Pero en medio del debate, los fans no dudaron en revivir el antiguo sketch de Derbez, calificándolo como “la versión original” de esa burla hacia los programas de chismes.

En X (antes Twitter), los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios aseguraron que Derbez fue un visionario, al anticipar la relación conflictiva entre los famosos y la prensa que hoy es evidente en las redes sociales.

“Fue un visionario de su tiempo, ahora chismeamos del Arquitecto Juve 3D y del Arquitecto Garnica”, escribió un usuario.

“Cuando Derbez hacía cosas irreverentes. La realidad es que lo que hizo La Cotorrisa estuvo bastante bueno, la digievolución de este”, comentó otro.

“Jajaja pero mira quién la parodió, ni más ni menos que la gran maestra Reyes Espíndola. Eso más que burla es un honor”, agregó otro internauta.