Susana Zabaleta desata polémica en aeropuerto: Ventaneando le lanza critica “Ella ataca a las personas”

La reconocida cantante y actriz Susana Zabaleta se encuentra una vez más en el ojo del huracán, esta vez por un encontronazo con representantes de la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que parecía ser una aparición rutinaria se convirtió en un zafarrancho que generó fuertes críticas por parte del programa Ventaneando. ¿Qué le dijeron a Zabaleta?

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre la presentación de Ángela Aguilar en el evento 300 Líderes?

Durante el evento 300 Líderes en la Ciudad de México, Ángela Aguilar interpretó “Paloma Negra” ante una audiencia exclusiva. Sin embargo, además de su voz, lo que también captó la atención fue la expresión fija y sonriente de Susana Zabaleta, quien la observaba atentamente desde su asiento. ¿Era una señal de aprobación o una crítica disfrazada? Las opiniones en redes sociales se dividieron.

La discusión creció tanto en redes que Zabaleta se vio obligada a aclarar lo que realmente pensó al escuchar a Ángela cantar en vivo.

“No es cierto, no fui la única que la traté”, respondió de forma breve cuando los reporteros la cuestionaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Aunque intentó evadir el tema, su pareja, el comediante Ricardo Pérez, intervino para frenar el interrogatorio, acusando a los medios de solo querer provocar controversia. Pese a todo, Zabaleta terminó compartiendo su punto de vista. Frente a la insistencia de los medios, expresó una reflexión más profunda:

“(Me da) mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero también es que son muy chiquitos”. Susana Zabaleta

Susana Zabaleta durante el evento 300 líderes, justo antes de lanzar su mirada viral a Ángela Aguilar. / X

¿Por qué ‘Ventaneando’ criticó a la cantante Susana Zabaleta?

El encuentro entre Susana Zabaleta y la prensa se tornó aún más tenso cuando la cantante tropezó con uno de los reporteros y estuvo a punto de caer al suelo. Aunque logró evitar el accidente, su molestia fue evidente, al punto de abandonar la escena abruptamente, dejando a su Ricardo Pérez atrás.

El altercado no pasó desapercibido para las cámaras de Ventaneando. Sin embargo, en la más reciente transmisión, las conductoras Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Linet Puente no dudaron en expresar su descontento por el comportamiento de la artista.

“Sí debo decir algo, su forma de pronto de responder, para mí, no es la adecuada (en referencia a Susana Zabaleta). Porque en ocasiones, ella sí ataca a otras personas, creo yo, en las respuestas” Mónica Castañeda

Sus compañeras se sumaron a la crítica, señalando que la prensa únicamente buscaba su opinión artística, no generar controversia, aún cuando la pareja de Zabaleta, Ricardo Pérez, discutió con la prensa.

Cabe destacar que Zabaleta ha sido invitada frecuente en los foros de TV Azteca, y había mantenido hasta ahora una relación cordial con el equipo de Ventaneando, por lo que esta confrontación sorprendió tanto a la audiencia como a los medios.

¿Por qué Ricardo Pérez explotó contra la prensa tras encuentro con Susana Zabaleta?

Ricardo Pérez, comediante y actual pareja de Susana Zabaleta, no ocultó su incomodidad frente a lo que él consideró “acoso” de la prensa. Desde el inicio mostró fastidio ante los cuestionamientos relacionados con Ángela Aguilar y, tras el tropiezo de Zabaleta mientras caminaban juntos, reaccionó molesto exclamando: “¡Se les está diciendo!”.

La tensión aumentó cuando, visiblemente irritado, señaló a los medios por enfocarse únicamente en el escándalo generado por un video que se viralizó en TikTok, en lugar de interesarse por los proyectos profesionales de la actriz.

“Ya le preguntaron todo lo que querían saber, para qué la quieren molestar con alguien. ¡Se les está diciendo! Vienen a buscar un chisme, no le quieren preguntar cuál va a ser la siguiente ciudad en la que se va a presentar, no le quieren preguntar cómo le ha ido; lo único a lo que vienen es intentar sacar el chisme por un video de TikTok. Por eso es poco agradable” Ricardo Pérez

