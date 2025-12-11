La granja VIP: Alfredo Adame es favorito para ganar el reality y Pati Chapoy lanza dardo: “Que lo desaparezcan”

La granja VIP se ha convertido en uno de los programas favoritos por la audiencia mexicana, pues además de los múltiples choques entre celebridades, el reality presenta una idea innovadora para la televisión mexicana. Ahora, Alfredo Adame es uno de los favoritos para ganar, así lo dicen las encuestas. Frente a esto, Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, no muestra la misma afinidad por el actor, al contrario, hasta dicen en redes que lo “aborrece”. ¡Esto fue lo que dijo!

¿Por qué Alfredo Adame se ha convertido en favorito para ganar La granja VIP?

La granja VIP, el reality de la televisora del Ajusco, es seguido muy de cerca no solo por los televidentes que día con día buscan algo que ver, si no también, por los fandoms que cada artista o famoso tienen.

Si bien es cierto, algunas de las celebridades entraron con un pasado algo “oscuro”, otros más entraron como personalidades “icónicas” de la farándula mexicana. A lo largo de estas semanas, Alfredo Adame ha protagonizado varias polémicas en el programa, pero aún así, el público lo respalda.

Su estilo irreverente y directo ha conectado con miles de internautas, y eso puede verse semana a semana, pues además de estar nominado en múltiples ocasiones, es siempre el que domina las encuestas para no abandonar el programa.

A pesar de esta afinidad con el público, son varias las personas que también reprueban sus actitudes y acciones, tanto dentro, como fuera de La granja VIP. Este es el caso de Pati Chapoy, quien abiertamente arremetió contra el conductor.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la participación de Alfredo Adame en La granja VIP?

Las polémicas en las que ha participado Alfredo Adame en La granja VIP (y también fuera de ella), han generado rechazo en varias personalidades del medio, una de ellas, Pati Chapoy.

Y es que durante un capítulo del pódcast “Nada es lo que parece”, la conductora mandó un fuerte mensaje contra el actor, luego de que leyeran el comentario de una persona, en el que pedía que “dejaran ganar a Alfredo Adame” el reality.

La primera respuesta que dieron en la mesa, fue acerca de su posible injerencia en el resultado final del reality, la cual, es nula. Por si fuera poco, Chapoy decidió levantar la polémica con otra declaración:

No, no tenemos nada que ver, y por mí, que lo desaparezcan, que se vaya mucho a otra galaxia, a otra granja. Él no tiene nada que estar haciendo aquí. Pati Chapoy

Hubo un fuerte debate en los comentarios de la publicación, y es que más allá del rechazo hacia Alfredo, muchos creen que eso de “desaparecer” son palabras mayores.

¿Por qué Pati Chapoy ya había pedido que sacaran a Alfredo Adame de La granja VIP?

Hace algunas semanas, Alfredo Adame y ‘la Bea’ protagonizaron una fuerte discusión, por la que habrían censurado las cámaras. Quien dio detalles del hecho fue César Doroteo, quien narró cómo se dieron las cosas y el insulto que el actor le dijo a la comediante.

Le dijo: ‘eres una mentirosa, vete a la mi…’ y luego dijo otra cosa. Con ‘la Bea’ se ma… desde el primer pastelazo. Estábamos jugando… Ya sabes cómo es ‘la Bea’, dijo: ‘la verdad, lo de las rondas que no quieres hacer’. (Adame) Se encendió en chi… Se puso bien loco… Otro caos. César Doroteo

La fuerte discusión se hizo viral, y Pati Chapoy aprovechó un espacio para reprobar totalmente lo sucedido, y tachó de “majadero” a Alfredo Adame, además, pidió que lo sacaran del reality:

“ Ojalá que lo saquen. No tiene brillo ese hombre, ya que lo saquen, punto. Es un majadero. (...) Sabes lo que sucede con ese hombre, es un fantoche, un mentiroso. Adame no tiene escrúpulos ni valores; quien debería estar recluido en un manicomio es él. Se le voló la cánica ”, sentenció Chapoy.

