Fátima Bosch llega a la CDMX y huye de la prensa, mientras René Franco le aconseja ¡Renunciar! ¿Por qué?

La victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 aún sigue dando de qué hablar. Y es que además de protagonizar un incómodo momento durante una entrevista para Telemundo, la mexicana llegó a la capital mexicana, pero en su intento de pasar desapercibida, fue descubierta. Por otra parte, René Franco, famoso conductor mexicano, hizo una polémica declaración en torno al actual reinado de Fátima. ¿Qué dijo?

¿Por qué Fátima Bosch abandonó una entrevista con un famoso canal de televisión?

Hace unos días, Fátima Bosch, actual Miss Universo, asistió al programa Pica y se extiende para hablar sobre su reciente coronación. Como era de esperarse, el conductor tocó puntos sensibles: las críticas sobre la legitimidad de su triunfo, los señalamientos legales que rodean a los propietarios del certamen y la posible demanda por difamación que, según versiones, Nawat Itsaragrisil estaría preparando en su contra.

Aunque respondió con cortesía, Bosch se mostró evidentemente incómoda. Aclaró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna notificación legal y remarcó que los procesos judiciales vinculados a los dueños del concurso no tienen relación con ella. También reiteró que su victoria fue “transparente” y obtenido de manera honesta.

La modelo dejó ver su cansancio ante la reiteración de los mismos cuestionamientos, lamentando que se minimice el “esfuerzo que hizo” para lograr la corona. Además, insinuó que aún persiste cierta resistencia a aceptar que “ acostumbrada a ver a una mujer que gana algo de forma justa ”.

A mí nadie me ha preguntado ¿qué he hecho con mi trabajo?, ¿qué causas sociales voy a apoyar? Fátima Bosch

El conductor explicó que esos temas continuaban acaparando las discusiones en redes sociales y que el público quería aclaraciones. Poco después, el programa pasó a un corte comercial y, aunque se anunció que la charla seguiría, al regresar al aire se comunicó que Fátima había decidido dejar el estudio .

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, se va de entrevista / Redes sociales

¿Qué dijo René Franco sobre el reinado de Fátima Bosch como Miss Universo 2025?

Fátima Bosch, actual Miss Universo, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, y no solo por su triunfo, también por diversas escenas que ha protagonizado tras el certamen.

René Franco, famoso conductor mexicano, escribió en su cuenta oficial de X, un mensaje que muchos tacharon de “polémico” sobre Fátima Bosch y su reciente triunfo como representante de nuestro país.

“ Fátima Bosch no se da cuenta, pero la corona de Miss Universe 2025 está destruida y llevarla por el mundo puede ser costosísimo para su marca y su nombre ”, escribió Franco en un inicio.

La cosa no paró ahí, y es que René añadió una idea que todavía hizo crecer aún más el debate sobre la corona, aconsejándole que renuncie:

Ella y su equipo deberían ver el asunto desde la perspectiva de negocios, crear una narrativa de shock y RENUNCIAR. René Franco

En comentarios, varios coincidieron en que renunciar no debería considerarse como opción, pues creen en la transparencia de su victoria y su trabajo para poder llegar hasta ahí.

¿Cómo fue el reciente encuentro de Fátima Bosch con la prensa, en el aeropuerto?

Tras su visita a Telemundo, Fátima Bosch regresó a la Ciudad de México para cumplir cosas de su agenda (así lo reveló la propia modelo), pero la cosa no fue como ella esperaba. Y es que según reportes, intentó pasar desapercibida para no atender a la prensa.

Bosch fue descubierta y no le quedó otra que tener un breve encuentro con medios, con los que aclaró ciertos temas controversiales, pero también aclaró que ella ya está trabajando como Miss Universo: “ Superfeliz, muy orgullosa, y con mucha responsabilidad ya trabajando, contenta ”, comentó.

Las declaraciones no terminaron ahí, y es que fue cuestionada sobre aquellos que afirman que su corona fue “comprada":

No tengo nada que decir del tema, que tengas bonito día. Fátima Bosch

El encuentro terminó siendo corto y muchos lo tacharon como “hermético” pues aún hay bastante tensión en relación a su corona.

