Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, vive momento incómodo en entrevista, ¡se va del foro!

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, sigue en el centro de la polémica. Y es que, durante su gira de medios en Estados Unidos, vivió un momento sumamente incómodo en un programa de televisión. La originaria de Tabasco no solo tuvo roces con el conductor, sino que también se retiró del foro de forma abrupta. Esto es lo que pasó.

Fátima Bosch / Redes sociales

Checa: Lupita Jones, tras polémica de Fátima Bosch, ¿volverá a Miss Universo?: “Soy valiosa para limpiar su imagen”

¿Por qué el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 es tan controversial?

Si bien el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 fue muy celebrado por muchos mexicanos, también ha sido motivo de debate. Y es que se ha dicho que su victoria no fue “justa”.

Omar Harfouch, exjuez del certamen, aseguró que Fátima solo ganó debido a que su papá, Bernardo Bosch, presuntamente tendria negocios con Raúl Rocha, presidente del concurso. Por supuesto, esto fue negado por la organización, dando a entender que Harfouch solo estaba molesto por ser despedido.

Por su parte, el señor Bernardo también lanzó un comunicado afirmando que a Rocha lo conoció apenas este año, echando por tierra una supuesta relación laboral entre ellos. En tanto que la propia modelo sostiene que su victoria fue limpia y declaró que no abandonará la corona, como mucho se llegó a especular.

Una fuente cercana contó para TVNotas que, presuntamente, Fátima tenía ciertos privilegios, tantos en Miss México como en el certamen mundial. Según su testimonio, la joven era de las pocas que, entre otras cosas, podían asistir a cenas con la organización.

También sugirió que el conflicto que la tabasqueña tuvo con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Tailandia, pudo haber estado orquestado para ganar el favoritismo del público.

Fuente a TVNotas “Cuando estalló lo de Nawat, la reacción fue la misma para muchos del certamen en México: ‘Esto huele a estrategia’. Y te voy a decir por qué. El presidente estaba enfocado en que Miss Universo México generara más visibilidad, más números en redes y más engagement. Así que, cuando de repente aparece esta ‘polémica internacional’, para muchos en producción fue imposible no pensar que todo estaba bien montado para limpiar la imagen que traía Fátima tras su coronación tan cuestionada”.

Fátima Bosch / Redes sociales

Te podría interesar: Fátima Bosch en Miss Universo 2025: ¿Quién se quedaría con la corona si ella renuncia tras presunto fraude?

Así fue el momento incómodo de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, en programa de televisión

Hace poco, Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, asistió al programa de espectáculos ‘Pica y se extiende’ para hablar de su victoria. Como era de esperarse, el conductor le preguntó sobre temas controversiales como lo que se ha dicho de su triunfo, los problemas legales de los propietarios del certamen y la demanda que Nawat Itsaragrisil iniciaría en su contra por presunta difamación.

De forma educada, pero aparentemente molesta, dijo que, hasta el momento, no le ha llegado ninguna notificación legal. También dijo que los asuntos legales de los propietarios no eran asunto suyo e insistió en que su victoria fue “limpia”.

Dejó ver que estaba cansada de que siempre le preguntaran sobre los mismos temas e ignoraran el “esfuerzo que hizo” para obtener la corona, considerando que la gente aún no está “acostumbrada a ver a una mujer que gana algo de forma justa”.

“A mí nadie me ha preguntado ¿qué he hecho con mi trabajo?, ¿qué causas sociales voy a apoyar?” Fátima Bosch

El presentador se justificó diciendo que los temas polémicos seguían siendo tendencia en redes y la gente quería saber. Poco después de eso, se fueron a corte comercial y, si bien se dijo que la entrevista continuaría, al retomar la transmisión, se dio a conocer que la joven se había ido.

Hasta el momento, ni Fátima ni la producción del programa se han pronunciado ante esto. Sin embargo, se reportó que la modelo canceló todas las entrevistas que tenía programadas con diversos programas de la cadena Telemundo, televisora en la que se transmite ‘Pica y se extiende’.

¿Por qué Nawat Itsaragrisil quiere demandar a Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025?

Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch tuvieron un altercado previo al certamen. Durante una reunión, él le reclamó por no usar sus redes sociales para promocionar Tailandia, país anfitrión del concurso. De acuerdo con la joven, le intentó explicar que su equipo no le había comentado nada de esto, pero que el empresario se enojó y la “humilló”.

Fátima se salió del recinto, acompañada de algunas otras concursantes que se solidarizaron con ella. Al ver esto, Nawat le exigió a las demás que se quedaran en su lugar si realmente deseaban seguir participando.

Aunque el empresario se disculpó poco después y hasta lloró en público, con el tiempo, afirmó que Fátima mintió sobre el altercado y recientemente se reportó que planeaba demandarla por difamación.

Mira: ¿Quién es Fátima Bosch, modelo que confrontó a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia?