Fátima Bosch denuncia ‘robo de identidad’ tras acusaciones de presunto fraude en Miss Universo 2025

Se ha dicho mucho de Fátima Bosch desde que obtuvo la corona en Miss Universo 2025. La representante de México se ha visto envuelta en señalamientos que ponen en tela de juicio su triunfo. Las acusaciones apuntan a que la joven tuvo ciertos “privilegios” por la supuesta relación laboral que habría entre su papá, Bernardo Bosch, y Raúl Rocha, presidente del certamen.

En medio de todo esto, la ganadora de Miss Universo denuncia que intentaron ‘usurpar su identidad’ en redes sociales, ¿Qué está pasando?

¿Por qué se dice que Fátima Bosch ganó con trampa en Miss Universo 2025?

Todo comenzó después de que Omar Harfouch renunciara como jurado de Miss Universo 2025 y dijera que, supuestamente, el top 30 no habría sido escogido por el comité oficial, sino por uno “improvisado” que basó su decisión en “relaciones personales y cercanía con algunas participantes”.

También sostuvo que Fátima Bosch, quien representaba a México, ganaría el concurso solamente por los supuestos negocios que tiene el padre de la modelo y Raúl Rocha.

Por supuesto, Bernardo Bosch y Raúl Rocha han negado esto. El primero lanzó un comunicado diciendo que conoció a Rocha hace algunos meses, por lo que es “imposible que hubieran hecho algún negocio”. Por su parte, Rocha acusa a Harfouch de “decir mentiras” para “llamar la atención”. Asimismo, sostuvo que el exjuez realmente fue despedido.

Por otro lado, una fuente anónima contó para TVNotas que Fátima gozaba de privilegios desde que participó en Miss Universo México. Según su testimonio, entre otras cosas, la tabasqueña tenía su equipo privado, asistía a cenas exclusivas y la organización era menos exigente con ella.

“Se percibía que había una conexión fuerte entre su familia y la organización, especialmente con Raúl Rocha. No era un secreto, tenían el acceso que ninguna otra familia tenía”, contó.

Así fue como Fátima Bosch denunció un robo de identidad

A través de Instagram, Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, denunció que había una cuenta de X (antes Twitter) que se estaba haciendo pasar por ella, por lo que pidió ayuda a sus fans para que la denunciaran, ya que también está “verificada” y mucha gente podría confundirse.

“POR FAVOR ayúdenme a denunciar esta cuenta no es mía, y se está haciendo pasar por mí y pone tweets todo el día” Fátima Bosch

La cuenta falsa sería @fatimaboschfdz, mientras que la original es @bosch_fatima. La modelo también mostró un mensaje que le mandó al propio Elon Musk, dueño de la red social, para que le ayudara con este asunto. Sin embargo, hasta ahora no ha obtenido respuesta.

“@elonmusk Se ha creado una cuenta haciéndose pasar por mí durante varios meses. Yo reporté varias veces y la organización de Miss Universo también lo ha reportado, pero aún no ha sido removida. La cuenta sigue ganando seguidores a diario, lo que pone a las personas en riesgo de desinformación. Esta es la cuenta que pretende ser yo @fatimaboschfdz”, se lee.

Cabe mencionar que, tras la denuncia de la joven, la cuenta falsa dejó de aparecer en la plataforma. Se desconoce si fue por las denuncias o si la persona detrás de ella la eliminó.

¿Fátima Bosch renunciará a la corona de Miss Universo 2025?

Si bien Fátima Bosch dejó en claro en su momento que defendería su corona de Miss Universo 2025, recientemente se ha especulado que, supuestamente, contemplaría renunciar a la corona. Según el periodista Jordi Martín, todo sería para evitar el escrutinio público.

“Raúl Rocha podría dimitir en los próximos días o las próximas semanas. Fátima Bosch también dimitiría… renunciaría a la corona… que la Miss Universo pasaría otra vez a ser Victoria (Kjær Theilvig). Esta información me llegó hace tres días”, dijo Martín.

