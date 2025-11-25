Fátima Bosch ¡desenmascarada! Desde Miss Universo México revelan oscuros detalles de por qué ganó ¡hay pruebas!

La polémica alrededor de la coronación de la representante nacional en la 74 edición del certamen Miss Universo tiene muchas aristas, pero la más importante es, quizás, que Fátima Bosch siempre fue el prospecto que la organización internacional vio como ganadora. Una fuente de Miss Universo México revela la estrategia institucional que hubo todo el tiempo alrededor de la representante de Tabasco para coronarse en Tailandia.

Fátima Bosch se preparó para representar con todo a México en Miss Universo 2025 / Especial

¿Fátima Bosch tenía privilegios en Miss Universo México?

Reveló que Fátima Bosch tenía trato preferencial en Miss Universo México. “¡Era clarísimo! Y no hablo de detalles discretos, hablo de cosas que todo el staff notaba, aunque oficialmente se negara. De entrada, mientras todas las concursantes compartían habitación —como marca el protocolo—, a Fátima siempre se le daba una habitación individual, como si fuera invitada VIP”.

Señaló que en producción pasaba lo mismo, a todas se les pedía avanzar sin repetir tomas para no atrasar. “A ella sí se le repetían cuantas veces hiciera falta hasta que a ella y al director, George Figueroa, les gustara la toma. Incluso reglas que eran estrictísimas para todas, como la altura del tacón, atender indicaciones del staff, ser amables con las compañeras, parecían no aplicar en su caso, nadie le llamaba la atención”.

Fátima Bosch habría recibido trato preferencial en Miss Universo Tailandia 2025. / Fotos: Liliana Carpio, cortesía de los diseñadores, IG: @fatimaboschfdz, @rodnerfigueroa e internet

“Había días en los que las grabaciones eran pesadísimas, incluso en la madrugada, pero a Fátima siempre se le colocaba en los mejores tiempos y en posiciones privilegiadas. Y si alguien quiere pruebas, basta ver la preliminar de Miss Universo México: A cada concursante se le daban entre 8 y 10 segundos de cámara… a Fátima casi 40, con tomas centradas en su rostro para hacerla lucir más, porque su pasarela no es su punto fuerte”. Fuente TVNotas

Y hay un detalle que casi nadie fuera del staff conoce, aseguró: “Ella tenía a su maquillista y peinador favoritos, y al inicio la organización se lo respetaba, aunque no estaba permitido. Fue hasta que varias concursantes empezaron a quejarse, que se lo tuvieron que limitar”.

Pero lo más delicado: A Fátima le entregaron con días de anticipación las preguntas que se harían en la final de Miss Universo México.

“Lo hicieron para que pudiera ensayarlas y llegar completamente preparada. Nadie más tuvo acceso a eso. Para el resto, las preguntas fueron sorpresa… para ella, no”. Fuente TVNotas

Los ensayos eran estrictamente a puerta cerrada, acceso exclusivo del personal autorizado, pero... “Aun así, la mamá de Fátima siempre lograba estar presente. En el ensayo previo a la coronación, la señora Vanessa estaba en el segundo piso observando discretamente”.

Fátima Bosch habría ensayado las preguntas de la final de Miss Universo Tailandia 2025. / Fotos: Liliana Carpio, cortesía de los diseñadores, IG: @fatimaboschfdz, @rodnerfigueroa e internet

¿El papá de Fátima Bosch le ayudó a ganar Miss Universo por su presunto vínculo con Raúl Rocha, presidente del certamen?

Nuestra fuente asegura que eran notorios los vínculos entre el papá de Fátima Bosch con Raúl Rocha, presidente de Miss Universo:

“Se percibía que había una conexión fuerte entre su familia y la organización, especialmente con Raúl Rocha. No era un secreto, tenían el acceso que ninguna otra familia tenía”.

La bomba estalló cuando, después del certamen, salió a la luz pública el tema del contrato de más de 700 millones de pesos otorgado por PEMEX a una de las empresas vinculadas a Rocha. Ahí todo empezó a encajar.

“Para quienes estábamos detrás, la cercanía, los privilegios y la protección hacia Fátima no parecían casualidad. Y sí, la sensación interna era que había intereses muy grandes moviendo hilos para que ella llegara hasta donde llegó”. Fuente TVNotas

Ellos son los familiares de Fátima Bosch: Su papá, Bernardo Bosch, su mamá, Vanessa Fernández, y su hermano, Bernardo. / Fotos: Liliana Carpio, cortesía de los diseñadores, IG: @fatimaboschfdz, @rodnerfigueroa e internet

¿El pleito entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo Tailandia no fue real?

Al parecer, según nuestra fuente, el choque de Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil habría sido montado.

“Cuando estalló lo de Nawat, la reacción fue la misma para muchos del certamen en México: ‘Esto huele a estrategia’. Y te voy a decir por qué. El presidente estaba enfocado en que Miss Universo México generara más visibilidad, más números en redes y más engagement. Así que, cuando de repente aparece esta ‘polémica internacional’, para muchos en producción fue imposible no pensar que todo estaba bien montado para limpiar la imagen que traía Fátima tras su coronación tan cuestionada”. Fuente TVNotas

Señaló que Fátima no tenía el nivel de preparación para llamar la atención por mérito propio. “Lo sabíamos todos. No destacaba en pasarela, ni en entrevistas, y su perfil no generaba impacto natural. Entonces, ¿qué quedaba? La polémica. Siempre ha sido la forma más rápida de convertir a alguien en tema de conversación”.

Tras el triunfo de Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil y la Miss Universo se encontraron y se tomaron de la mano / Captura de pantalla

Por eso, afirmó: “Dentro del staff, la teoría más lógica fue que el escándalo con Nawat sirvió precisamente para eso: Ponerla en la boca de todos, mover números, atraer reflectores y tratar de posicionarla ante un público internacional. El punto era generar contenido, y esta jugada les dio exactamente eso”

Le preguntamos si hubo algún otro manejo cuestionable o que haya generado comentarios de voz en voz, a lo que respondió: “Se habló de un pleito fuerte con un peinador del equipo glam, a tal grado que, dicen, Fátima habría pedido su expulsión. Eso habría desatado una mini rebelión interna: Los maquillistas y peinadores amenazaron con irse todos si corrían a su compañero. Incluso, la organización convocó a las misses para avisarles que quizá no habría equipo glam para la final y que podían llevar gente propia. Todo por que, según comentaban las chicas, Fátima tenía un trato especial”.

Nawat llamó “tonta” a Fátima Bosch y la polémica se desató en Miss Universo 2025. / Fotos: Liliana Carpio, cortesía de los diseñadores, IG: @fatimaboschfdz, @rodnerfigueroa e internet

¿Fátima Bosch maltrataba a sus compañeras en Miss Universo México 2025?

Después de la coronación, cuando la mayoría de las concursantes no la felicitó, comenzó otra ola de comentarios: Perfiles falsos en redes atacando, bots por montones y un ambiente de acoso digital que muchos sintieron muy organizado para ser casual. Fátima Bosch no se mostraba con sus compañeras en backstage igual de sencilla que ante todos: “Frente a las cámaras proyectaba dulzura y serenidad, en backstage la historia que varias compañeras cuentan era muy distinta. Todo se quebró después del famoso comunicado que ella misma redactó y, según varias misses, presionó para que todas firmaran como escudo ante su polémica coronación”.

“Una concursante se negó a firmarlo… y Fátima —lejos de la imagen tierna— le habría contestado con un tono tan grosero como altanero: ‘¿Y tú, qué haces aquí? ¿Qué estado representas?’. Una frase que más de una describió como despectiva, humillante y totalmente fuera de lugar”. Fuente TVNotas

Otra situación que dejó a todas con la ceja levantada fue cuando una compañera subió una foto grupal donde Fátima no salía favorecida. Se dice que Fátima la reportó con el director nacional para exigir que bajaran la publicación. “Y sí, la foto desapareció”.

Actitudes así hicieron que muchas misses se preguntaran qué versión de Fátima era la verdadera: ¿La chica amable, respetuosa y ‘dulce’ que se mostraba ante el público, o la que, detrás del escenario, parecía reaccionar con prepotencia?

Señalan que Fátima Bosch habría sido grosera con sus compañeras de Miss Universo México 2025. / Fotos: Liliana Carpio, cortesía de los diseñadores, IG: @fatimaboschfdz, @rodnerfigueroa e internet

¿Por qué dicen que fue fraude la coronación de Fátima Bosch en Miss Universo México 2025?

El juez Omar Harfouch, quien aseguró que Raúl Rocha le dijo que tenían todos que votar por Fátima, porque sería bueno para el negocio, renunció: “A varias no les sorprendió. Y es que, viniendo de una organización señalada tantas veces por prácticas dudosas, el comentario no pareció ni descabellado ni improbable”

“De hecho, según varias participantes, George Figueroa -director de Miss Universo México- repetía constantemente que, mientras Raúl Rocha fuera presidente de Miss Universo, México siempre entraría automáticamente al Top 5. Con un Mundial acercándose y México en foco internacional, más de una lo vio como una jugada estratégica para generar millones en marcas y publicidad”.

Renunaciaron 2 jueces desctacados en el certamen de Miss Universo 2025. Claude Makélélé y el pianista Omar Harfouch. / Fotos: Liliana Carpio, cortesía de los diseñadores, IG: @fatimaboschfdz, @rodnerfigueroa e internet

Y esto no sería nuevo. “En el certamen nacional ya se comentaba que los jurados prácticamente no pintaban. Que los tops 16, 10, 5 y, por supuesto, la ganadora, estaban armados de antemano por la organización. Y, sorpresa o no, las 4 amigas íntimas de Fatima (Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Yucatán) pasaron sin mayor explicación... incluso cuando una de ellas, Tamaulipas, cargaba con antecedentes de conflictos graves dentro del mismo concurso, llegando incluso a llevar seguridad privada al hotel”.

Otro tema que levantó sospechas fueron las famosas cenas ‘privadas’.

“Solo 6 concursantes eran invitadas y, evidentemente, Fátima siempre estaba entre ellas. Y para rematar, se escuchó repetidamente que la capacidad económica de las misses influiría en su posición para la final. Que buscaban una reina con solvencia para costear su reinado. Dicho de otra forma: Que el dinero pesaba más que el mérito”, dijo nuestra fuente.

“Cuando una candidata sin proyección, sin congruencia y con actitudes cuestionables termina coronada mientras otras trabajan, invierten, se solventan sus propios gastos, se esfuerzan y se preparan por años… claro que la palabra más repetida entre las concursantes fue ‘un fraude’. Una burla a su esfuerzo y su ilusión. Una decepción enorme. Y un recordatorio de que, en este certamen, el valor parece medirse más en signos de pesos que en mérito”, agregó.

Rául Rocha, presidente de Miss Universo / Redes sociales

¿Por qué las demás misses no felicitaron a Fátima Bosch por ganar Miss Universo México 2025?

Nos confirmó que ninguna de las chicas la felicitó cuando Fátima Bosch ganó Miss México. “Sí, la razón por la que 27 participantes no la felicitaron cuando ganó Miss Universo México es muy sencilla: Fátima no hacía el mínimo esfuerzo por convivir ni crear buen ambiente con sus compañeras, tenía una actitud altanera con algunas, como si estuviera en un nivel diferente al del resto. Era muy común que acusara a otras concursantes de maltrato hacia ella. Era una forma de ejercer presión dentro de la organización, con esa sensación de que a ella nadie podía decirle nada”.

Finalizó diciendo: “El favoritismo hacia ella era tan constante, que ya no era rumor ni percepción: Todo el staff lo sabía y las concursantes lo veían todos los días. Era evidente que muchas no estaban de acuerdo con el resultado”. Así que cuando anunciaron su triunfo, el silencio no fue casualidad: Fue la reacción natural después de semanas viendo actitudes, conductas y privilegios que ninguna otra concursante tuvo.

Fátima Bosch / Redes sociales

¿Qué dijo Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025?

Esto dijo Fátima Bosch tras ganar la corona de Miss Universo 2025 en entrevista con ‘El gordo y la flaca’.

“Me siento súper emocionada y feliz de haber ganado Miss Universo. Es una gran responsabilidad esta corona. Estoy lista para trabajar duro y poder hacer cosas buenas para todas las personas”.

“Cuando pasó esa situación sabía que si levantaba mi voz de cierta manera era muy probable que no fuera a clasificar, pero esta nueva organización de Miss Universo es que ellos están haciendo realmente una plataforma para que las mujeres nos podamos expresar. Ellos no tuvieron nada que ver con ese incidente”. Fátima Bosch

