Miss Universo: Tras triunfo de Fátima Bosch, recuerdan cuando Miss Puebla dijo: “No merecía ganar”

El triunfo de Fátima Bosch en la 74ª edición de Miss Universo sigue dando mucho de qué hablar. La victoria de la mexicana no solo ha sido puesta en tela de juicio, sino que también ha hecho que muchos recuerden los polémicos comentarios que hizo Miss Puebla cuando se supo que Bosch representaría a México en el certamen.

Y es que recordemos que, cuando Fátima Bosch fue coronada Miss México en 2025 y se convirtió en la designada para representar al país en la edición mundial del concurso, muchas de las competidoras no estuvieron de acuerdo. Consideraban que Yoanna Gutiérrez, es decir, Miss Jalisco, era la que debía estar en el lugar de Fátima.

Ahora que la tabasqueña obtuvo la victoria en Miss Universo, salen a colación las palabras que dijo Camila Canto, representante de Puebla, en su momento, así como la reacción que tuvo al saber que la joven se llevó la corona.

¿Qué dijo Miss Puebla sobre Fátima Bosch cuando se supo que representaría México en Miss Universo?

En septiembre, cuando se dio a conocer que Fátima Bosch representaría a México en Miss Universo 2025, Miss Puebla subió un video explicando por qué apoyaba a Yoana Gutiérrez, representante de Jalisco, afirmando que la mayoría de las misses mexicanas compartían su opinión.

“Voy a ser bien clara, rápida y concisa: para mí Fátima no merecía ganar. Ese pensamiento mío es 100 por ciento respetable, respétenlo, cada quien piensa y siente lo que quiere. Me llaman hipócrita y doble moral, hipócrita y doble moral hubiera sido salir a abrazar a alguien que para mí no merece ganar por quedar bien”, manifestó.

Incluso dejó claro que Fátima nunca sería su amiga. Sin detallar los motivos, simplemente aseguró que ellas “no congeniaban”. Si bien en ese momento señaló que, probablemente, Fátima haría un buen trabajo representando a México, reiteró que “no merecía ganar”.

“Fátima no es mi amiga, no fue mi amiga y no será mi amiga, porque simplemente tenemos personalidades completamente distintas y no congeniamos”, indicó.

Qué estarán pensando las tipas como esta que le tuvieron tanta envidia a Fatima?

Así reaccionó Miss Puebla ante el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Como era de esperarse, muchos esperaban la reacción de Miss Puebla al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo. La realidad es que Camila Canto no reaccionó, al igual que algunas otras misses como Yoanna Gutiérrez.

No obstante, lo que llamó la atención es que, horas antes del anuncio, Canto usó sus redes sociales para expresar que Bosch era una de sus favoritas para ganar la competencia.

Todo esto causó controversia en redes sociales. Si bien algunos aplaudieron su “actitud solidaria”, la mayoría la calificó de “hipócrita” y le recordó las palabras “humillantes” que dijo contra la tabasqueña.

Hasta ahora, la poblana no ha dicho nada sobre las críticas que ha recibido y solo ha limitado los comentarios de sus publicaciones en Instagram. Por su parte, Fátima solo ha expresado que, sin importar la “envidia” o “hate” de la gente, seguirá brillando.

¿Quién es Camila Canto, Miss Universo Puebla 2025?

Camila Canto Vera es una modelo originaria de Puebla.

Nació en los años 2000, por lo que actualmente tiene 25 años.

Fue coronada Mexicana Universal Puebla 2019.

Representó a Puebla en Miss Universo México 2025.

Aunque no ganó, quedó en el top 10.

Además del modelaje, también ha incursionado en la conducción y actuación.

Tiene cerca de 32 mil seguidores en Instagram.

