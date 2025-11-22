Miss Universo: Tras triunfo de Fátima Bosch, muere actriz mexicana y semifinalista del certámen; esto se sabe

El triunfo en Miss Universo de Fátima Bosch se ha visto empañado debido a la fuerte polémica que la persigue, el exjuez del certamen Omar Harfouch señaló que ella ganó debido a los negocios de su papá con el dueño de la organización. Ahora, a esto se suma una desgracia, en medio de las celebraciones por el triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch en Miss Universo 2025, se anuncia la muerte de una actriz que fue semifinalista del afamado certamen. ¿De quién se trata?

Muere Erna Marta Bauman / Redes sociales

¿De qué murió Erna Marta Bauman, actriz y semifinalista de Miss Universo 1956?

La noticia sobre la muerte de Erna Marta Bauman, actriz y semifinalista de Miss Universo 1956, fue anunciada por la Asociación Nacional de Intérpretes. De acuerdo con su anuncio, la celebridad falleció el pasado viernes 21 de noviembre.

En su mensaje, no solo lamentaron el hecho, sino que también recordaron parte de su trayectoria artística y le desearon todo lo mejor a la familia en estos momentos tan difíciles.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman. Actriz mexicana conocida por ‘Las troyanas’, ‘Los derechos de los hijos’ y ‘La mujer marcada’. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, expresaron.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso. Si bien algunos creen que pudo haberse debido a su avanzada edad, pues tenía 87 años al momento de su fallecimiento, nada ha sido confirmado hasta ahora. Sus familiares tampoco se han querido pronunciar ante el suceso.

¿Cómo fue la participación de Erna Marta Bauman en Miss Universo 1956?

Tras haber ganado Miss Universo México en 1956, Erna Marta Bauman se convirtió en la representante del país en el certamen a nivel mundial en aquel año. Pese a su gran esfuerzo, solo llegó a las semifinales.

En aquel entonces, el reality se realizó en Estados Unidos. La modelo que se llevó la corona en ese año fue Carol Ann Laverne Morris, la representante del país anfitrión, convirtiéndose así en la segunda estadounidense en ganar el concurso.

¿Quién fue Erna Marta Bauman, actriz y Miss Universo México 1956?

Erna Marta Bauman fue una actriz y modelo mexicana que nació el 6 de julio de 1938 en Ciudad de México. Antes de dedicarse de lleno al mundo de la actuación, se enfocó en el modelaje.

Tras haber representado a México en Miss Universo en 1956, empezó su carrera en la actuación. Estuvo en varias películas y telenovelas. Algunas de sus producciones más representativas son:

“La mujer marcada”

“Paso a la juventud”

“Falsos héroes”

“Jóvenes de la zona rosa”

“La invasión de los vampiros”

“El vampiro sangriento”

Su última aparición en pantalla fue en 1997, con el melodrama ‘Rivales por accidente’. Después de eso, se alejó de la industria artística y no se supo nada más de ella, por lo que se desconoce si estaba casada o tuvo hijos.

