¡Mhoni vidente lo predijo! La astróloga adelantó el gane de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

¡Se cumplió la profecía! Mhoni Vidente no falló y su predicción sobre el triunfo de México en Miss Universo 2025 se hizo realidad. Fátima Bosch, la tabasqueña que enfrentó polémicas y críticas, se convirtió en la mujer más bella del mundo tras una final llena de tensión y emociones. ¿Cómo lo logró? ¿Qué dijo tras ganar? Aquí te contamos todo.

Fátima Bosch se prepara para representar con todo a México en Miss Universo 2025 / Especial

¿Cómo predijo Mhoni Vidente el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

La famosa vidente cubana, Mhoni Vidente, volvió a demostrar que sus visiones no son casualidad. Semanas antes de la gran final, durante su participación en Reporte H con Blanca Becerril en El Heraldo de México TV, aseguró que la corona se quedaría en Latinoamérica y mencionó tres países como favoritos: México, Venezuela y Argentina.

“Mis candidatas a que ganen completamente Miss Universo son México, Venezuela o Argentina. Miss Universo se regresa a Latinoamérica y definitivamente tenemos a una de las mejores representantes” Mhoni Vidente

La predicción fue exacta, pues en la final estuvieron presentes las representantes de Venezuela y México, pero fue Fátima Bosch quien se llevó la corona de Miss Universo 2025, cumpliendo el sueño de millones de mexicanos.

Mhoni Vidente / Captura de pantalla

¿Cómo fue la final de Miss Universo 2025 y qué pasó con la polémica de Fátima Bosch?

La gran final de Miss Universo 2025 se llevó a cabo el jueves 20 de noviembre y reunió a las cinco finalistas: Filipinas, Costa de Marfil, Venezuela, México y Tailandia. Tras una ronda de preguntas y una presentación musical, todo se redujo a dos candidatas: México y Filipinas. Finalmente, Fátima Bosch levantó la corona y se convirtió en la mujer más bella del mundo.

Sin embargo, el camino no fue fácil. Días antes de la final, la mexicana enfrentó un altercado con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, lo que generó rumores y tensión en redes sociales. A pesar de las críticas y señalamientos de presunto fraude, Fátima se mantuvo firme y logró cumplir su sueño.

¿Qué dijo Fátima Bosch tras coronarse Miss Universo 2025 y cómo reaccionó México?

Después de coronarse como Miss Universo 2025, Fátima Bosch compartió sus primeras palabras llenas de emoción y gratitud:

Fátima Bosch “Me siento superemocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo, de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración. Yo sabía que en esa banda, en México, sabía yo que tenía que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y todo su apoyo”.

La modelo también envió un mensaje inspirador a las mujeres que la ven como ejemplo: “Siempre crean en ellas mismas, en la belleza de su alma, de su voz, de lo que son capaces de lograr. Nunca dejen que nadie les haga dudar de su valor. Si Dios pone un sueño en su corazón es porque tienen la capacidad de lograrlo”.

¿Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández, conocida simplemente como Fátima Bosch, es una modelo mexicana originaria de Tabasco. Nació el 19 de mayo de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años. Su preparación académica incluye estudios en diseño de indumentaria y moda en la Universidad Iberoamericana, además de especializaciones en Milán y Estados Unidos.

Su carrera en el modelaje comenzó en 2018, cuando ganó la Flor de Oro de Tabasco. En 2025, representó a su estado en Miss Universo México, donde obtuvo el primer lugar y se convirtió en la representante nacional para la competencia global. Con este triunfo, Fátima se convierte en la primera tabasqueña en ganar Miss Universo y en la cuarta mexicana en la historia en lograrlo.