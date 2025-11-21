Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, pero señalan “fraude” y la llaman “falsa ganadora"; ella se pronuncia

Fátima Bosch se coronó como la nueva Miss Universo 2025. La noche del pasado jueves 20 de noviembre, la representante de México se llevó la victoria en el certamen de belleza. Sin embargo, las reacciones divididas no se hicieron esperar. Incluso, señalaron la decisión del jurado como “fraude”. ¡Omar Harfouch, exjuez del concurso, explotó!

Pese a toda la polémica, Fátima Bosch se pronunció en redes sociales a su triunfo. ¿Le respondió a Omar Harfouch? Esto fue todo lo que pasó tras el término del certamen de belleza.

Fátima Bosch se coronó como la nueva Miss Universo 2025. / IG: @fatimaboschfdz

¿Quién ganó Miss Universo 2025 en Tailandia?

Como se mencionó anteriormente, Fátima Bosch obtuvo el título Miss Universo 2025. La tabasqueña logró convercer al jurado, así como al público, con sus mejores atuendos y discursos ante las preguntas hechas a lo largo de la noche. Cabe recordar que el top 5 quedó de la siguiente manera:

5. Miss Costa del Marfil - Olivia Yacé

4. Miss Filipinas- Ahtisa Manalo

3. Miss Venezuela - Stephany Abascal

2. Miss Tailandia - Veena Praveenar

1. ¡Fátima Bosch, representante de México, se coronó como Miss Universo 2025!

La encargada de ponerle la corona a la mexicana, de 25 años, fue Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024 y representante de Dinamarca. Fátima recibió la victoria con su vestido de noche, un diseño rojo lleno de destellos, el cual logró cautivar a todos los asistentes.

Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024 y representante de Dinamarca le puso la corona a Fátima Bosch. / IG: @fatimaboschfdz

¿Quién es Omar Harfouch y qué dijo sobre Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025?

Aunque Fátima Bosch sufrió un accidente antes de obtener la corona de Miss Universo 2025, la mexicana se mostró totalmente segura de su objetivo, ¡ganar! Sin embargo, la polémica no ha dejado de envolverla. ¡La tacharon de “falsa ganadora”!

La victoria de Bosch desató reacciones divididas; no solo se generó un zafarrancho a las afueras del auditorio Impact Arena, en la localidad de Muang Thong Thani, en Pak Kret, en el que se llevó a cabo el certamen, sino que Omar Harfouch, quien días antes del magno evento presentó su renuncia como jurado por presunta “falta de transparencia en el proceso de selección de las finalistas”, lanzó un polémico mensaje sobre el triunfo de Fátima.

Omar Harfouch lanzó un polémico mensaje en alusión al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. / IG: @fatimaboschfdz

A través de su cuenta oficial de Instagram, Omar Harfouch, quien es músico franco-libanés y exjuez de Miss Universo 2025, publicó un polémico mensaje en sus historias sobre la coronación de Fátima Bosch.

“Miss Mexico is a fake winner (Miss México es una ganadora falsa). Miss Mexico is a FAKE Miss Universe and I will tell you why (Miss México es una Miss Universo falsa y les diré por qué)”. Omar Harfouch

Harfouch afirmó que, un día antes del concurso, grabó una entrevista en la que presuntamente se habría adelantado que Fátima Bosch sería la ganadora de Miss Universo 2025. También señaló que este material, presuntamente, será transmitido por HBO como parte de su intento por evidenciar el presunto fraude.

“The audience is not happy about the fake winner (La audiencia no está feliz por la ganadora falsa)”, agregó.

Aunque hubo quienes señalaron que Omar solo estaría “ardido” por la victoria de Fátima Bosch, así como otros puntualizaron que los que no aceptan que ella ganó la corona “no saben perder”, hubo quienes coincidieron con su postura.



Así lo dijo Omar Harfouch:

Omar Harfouch se lanza contra Fátima Bosch

¿Quién es Fátima Bosch y qué dijo tras ganar Miss Universe 2025?

En medio de la euforia por la final de Miss Universo 2025, Fátima Bosch reapareció en redes sociales tras llevarse la cuarta corona de México en este certamen de belleza. Visiblemente emocionada e impactada por el veredicto, la joven externó sus primeras palabras ante este triunfo.

“Me siento superemocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo, de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración. Yo sabía que en esa banda, en México, sabía yo que tenía que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y todo su apoyo. No era solamente salir por mí, sino salir por todas esas personas que merecen tener una voz, que merecen ser escuchados”. Fátima Bosch

“Estoy en shock. Esto es un sueño y yo creo que lo voy a asimilar mañana o en unas horas, porque estoy disfrutándolo y en shock, todavía”, agregó.

Fátima Bosch habla sobre su triunfo en Miss Universo 2025. / IG: @fatimaboschfdz

Además, la tabasqueña envió un mensaje a las mujeres, quienes la tomaron como inspiración durante este certamen.

“Yo les diría que siempre crean en ellas mismas, en la belleza de su alma, de su voz, de lo que son capaces de lograr. Nunca dejen que nadie les haga dudar de su valor. Si Dios pone un sueño en su corazón es porque tienen la capacidad de lograrlo. Obviamente el cambio no va a ser fácil porque se ponen obstáculos, pero nunca renuncien por ello porque si trabajan duro, lo van a lograr… Les mando todo mi amor y mucha buena vibra, ¡qué cool, ya quiero llegar a mi país!”. Fátima Bosch

Al momento, la modelo no se ha pronunciado a los malos comentarios, así como a los señalamientos de presunto fraude tras ganar la corona de Miss Universo 2025.

Así lo dijo Fátima Bosch:

Fátima Bosch Fernández, conocida simplemente como Fátima Bosch, es una modelo mexicana originaria de Tabasco. Nació el 19 de mayo de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años.

Cursó sus estudios en el Colegio Arji de Villahermosa y posteriormente se especializó en diseño de indumentaria y moda en la Universidad Iberoamericana. Además, complementó su preparación profesional en Milán y en Estados Unidos.

Su trayectoria en el modelaje comenzó en 2018, cuando participó y ganó la Flor de Oro de Tabasco. Más tarde, en 2025, representó a su estado en Miss Universo México, certamen en el que obtuvo el primer lugar y se convirtió en la representante nacional para la competencia global. También es importante señalar que Fátima Bosch fue la primera tabasqueña en competir en Miss Universo.